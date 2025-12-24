ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026కు ముందు... ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ట్రోఫీని చూసేందుకు కోకా-కోలా కంపెనీ భారతీయ అభిమానులను ఆహ్వానిస్తోంది. కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్... జనవరి 10-13, 2026 తేదీలలో న్యూఢిల్లీ, గౌహతి నగరాలకు చేరుకోనుంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆశించిన బహుమతి అయిన ఒరిజినల్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని దగ్గరగా చూసి అనుభవించే అవకాశాన్ని భారతీయ అభిమానులకు ఇది కల్పిస్తుంది.
కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్తో అభిమానులను మైదానంలోని యాక్షన్కు మరింత దగ్గరగా తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఫుట్బాల్ అందించే థ్రిల్, ఆ క్రీడతో ఉన్న అనుబంధాన్ని దగ్గరగా అనుభవించడానికి ఈ సంవత్సరం టూర్ అభిమానులకు అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది అని ది కోకా-కోలా కంపెనీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ (గ్లోబల్ అసెట్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అండ్ పార్టనర్షిప్స్) మికేల్ వినెట్ అన్నారు. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు కలిగే అన్ని రకాల భావోద్వేగాలను జరుపుకోవడానికి మేము అభిమానులను ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఒరిజినల్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని భారత్కు తీసుకురావడం ద్వారా ఆ ఉత్సాహాన్ని, ఎదురుచూపులను పెంచడంతో దీనిని ప్రారంభిస్తున్నాము.
కోకా-కోలా కేటగిరీ (ఇండియా అండ్ సౌత్ వెస్ట్ ఏషియా) సీనియర్ డైరెక్టర్-మార్కెటింగ్ కార్తీక్ సుబ్రమణియన్ మాట్లాడుతూ, సాంస్కృతిక క్షణాలను తీర్చిదిద్దడంలో కోకా-కోలా ఎప్పుడూ తన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆ మిశ్రమంలో ఫుట్బాల్ ఇప్పుడు ఒక బలమైన సామాజిక కరెన్సీగా మారింది. ఫిఫాతో మా భాగస్వామ్యం ఆ అంతర్దృష్టిపై నిర్మించబడింది. కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్... చరిత్రలో కొన్ని క్షణాలు మాత్రమే సరితూగగల స్థాయిని, అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. మాకు, ఇది ఒక ప్రపంచ అద్భుతాన్ని స్థానిక క్షణాలుగా మార్చడం. ఇక్కడ అభిమానులు ఒక సాధారణ, చల్లని కోకా-కోలా ఆనందంతో ఫుట్బాల్ యొక్క గొప్ప చిహ్నం ముందు నిలబడగలరు.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా అనే మూడు ఆతిథ్య దేశాలలో విస్తరించి, గతంలో కంటే ఎక్కువ జట్లు, ఎక్కువ మ్యాచ్లు, ఎక్కువ సంబరాలతో అతిపెద్దదిగా నిలవనుంది. తన ప్రపంచ పర్యటనలో భాగంగా, కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్... 150కి పైగా టూర్ రోజుల్లో, 75 స్టాప్లలో 30 ఫిఫా సభ్య దేశాలను సందర్శిస్తుంది. ఒరిజినల్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని ప్రత్యక్షంగా చూసే జీవితకాల అవకాశాన్ని అభిమానులకు అందిస్తుంది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ క్రీడలలోనే గొప్ప చిహ్నంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది, కోకా-కోలా ప్రపంచంలోనే అత్యంత గుర్తింపు పొందిన బ్రాండ్లలో ఒకటి, అని ఫిఫా చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ రోమీ గయ్ అన్నారు. రెండు దశాబ్దాలుగా, కోకా-కోలాతో మా భాగస్వామ్యం అభిమానులను ఏకం చేసింది. కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్ ద్వారా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మ్యాజిక్ను వారికి అందించింది. గత ఐదు ఎడిషన్లలో, ఈ ఐకానిక్ ట్రోఫీ మా 211 సభ్య దేశాలలో 182 దేశాలను సందర్శించింది. ఈ టూర్ ప్రత్యేకమైనది- మేము కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్ 20వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకోవడమే కాకుండా, కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా అనే మూడు ఆతిథ్య దేశాలతో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఫిఫా వరల్డ్ కప్కు సిద్ధమవుతున్నాము.
జనవరి 10న న్యూఢిల్లీకి ట్రోఫీ రాకను జాతీయ గర్వానికి, వేడుకకు చిహ్నంగా గ్రాండ్ ఫిఫా ఛార్టర్ ల్యాండింగ్తో (FIFA Charter Landing) ఘనంగా జరుపుకుంటారు. జనవరి 11న ట్రోఫీ ఓఖ్లాలోని ఎన్ఎస్ఐసి (NSIC) మైదానానికి వెళుతుంది. అక్కడ ఎంపిక చేసిన అభిమానులకు ప్రత్యేక వీక్షణ అనుభవం లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత గౌహతిలోనూ ఈ ఉత్సాహం కొనసాగుతుంది. అక్కడ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ ఎగ్జిబిషన్'లో ట్రోఫీని చూసే అపూర్వ అవకాశం అభిమానులకు లభిస్తుంది.
అభిమానులు ఫుట్బాల్-థీమ్డ్ ఎంగేజ్మెంట్ జోన్లు, ఫ్రీస్టైలర్లతో కూడిన ప్రత్యేక జోన్లను కూడా అనుభవించవచ్చు. ఫుట్బాల్ భావోద్వేగంతో భారతదేశపు విభిన్న ప్రాంతీయ రుచులను హైలైట్ చేసే పాకశాస్త్ర ఉత్సవాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ టూర్ ముగింపు వేడుకలు ఆ ప్రాంతంలో జరిగే మాఘ బిహు ఉత్సవాలతో కలిసి జరగనున్నాయి. క్రీడ, శబ్దం, రుచి అనే మాధ్యమాల ద్వారా ఫుట్బాల్ పట్ల భారతదేశానికి ఉన్న ప్రేమను జరుపుకుంటూ ఇది ఒక సాంస్కృతిక ఉచ్ఛస్థితిని సృష్టిస్తుంది.
కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్ అనేది స్థానిక కమ్యూనిటీలలో సానుకూల ప్రభావాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఒక వేదిక కూడా. భారతదేశంలో, ఈ టూర్ ఉత్సాహం కోకా-కోలా ఇండియా యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ కార్యక్రమం మైదాన్సాఫ్ (MaidaanSaaf)తో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది జనం ఎక్కువగా ఉండే బహిరంగ ఈవెంట్లలో బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల సేకరణ, విభజన, రీసైక్లింగ్పై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, న్యూఢిల్లీ, గౌహతి వేదికల వద్ద కోకా-కోలా ఇండియా వ్యర్థాల నిర్వహణ పద్ధతులను అమలు చేస్తుంది. ఇందులో సిబ్బందితో కూడిన రీసైక్లింగ్ స్టేషన్లు, తాత్కాలిక మెటీరియల్ రికవరీ హబ్లు, శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్లు ఉంటారు. అభిమానులు వ్యర్థాలను బాధ్యతాయుతంగా పారవేసేందుకు వీరు క్షేత్రస్థాయిలో మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ల్యాండ్ఫిల్స్కు పంపే వ్యర్థాలను తగ్గించడం, పెద్ద కమ్యూనిటీ ఈవెంట్లను మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్వహించవచ్చో చూపించడం దీని లక్ష్యం. ఈ చర్యలన్నీ... వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి, సేకరించడానికి భాగస్వామ్యం కావడానికి, కమ్యూనిటీ-నేతృత్వంలోని వ్యర్థాల పరిష్కారాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కోకా-కోలా చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలను బలపరుస్తాయి.
ఫిఫాకు దీర్ఘకాలిక భాగస్వామిగా, కోకా-కోలాకు మాత్రమే కోకా-కోలా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్ నిర్వహించే ప్రత్యేక హక్కులు ఉన్నాయి. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026కు ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది అభిమానులకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఇష్టపడే ట్రోఫీని చూసే అవకాశాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది. కోకా-కోలా కంపెనీకి 1976 నుండి ఫిఫాతో సంబంధం ఉంది, 1978 నుండి అధికారిక స్పాన్సర్గా ఉంది.