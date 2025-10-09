గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 9 అక్టోబరు 2025 (15:29 IST)

ప్రపంచంలోనే బిలియనీర్‌గా అవతరించిన క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో

Ronaldo
Ronaldo
ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా పేరుగాంచిన క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో, ప్రపంచంలోనే బిలియనీర్‌గా నియమించబడిన మొదటి ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారుడిగా నిలిచాడు. సౌదీ ప్రో లీగ్‌లో తాను ఆడే క్లబ్ అల్-నాస్ర్‌తో కొత్త ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన తర్వాత రొనాల్డో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. 
 
క్రీడలో అత్యున్నత పురస్కారాల కోసం రొనాల్డో ఎల్లప్పుడూ లియోనెల్ మెస్సీతో పోటీ పడాల్సి వచ్చినప్పటికీ, పోర్చుగీస్ ఇప్పుడు గణనీయమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించిన ఆటలో ఇది ఒక కీలక అంశం. 2023లో పోర్చుగీస్ నగదు అధికంగా ఉన్న సౌదీ ప్రో లీగ్‌లో చేరాలని నిర్ణయించుకునే ముందు మెస్సీ, రొనాల్డో తమ కెరీర్‌లో ఎక్కువ భాగం ఒకే విధమైన ఆదాయాలు, బ్రాండ్ విలువను కలిగి ఉన్నారు. 
 
అయితే మెస్సీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని మేజర్ లీగ్ సాకర్‌కు వెళ్లారు. సౌదీ ప్రో లీగ్ క్లబ్‌లో, రొనాల్డో ఒక క్రీడాకారుడికి అత్యధిక సగటు వార్షిక జీతం సంపాదిస్తాడు. సౌదీ అరేబియాలో సంపాదన కూడా పన్ను రహితంగా ఉన్నందున, రియల్ మాడ్రిడ్ లేదా మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ వంటి యూరోపియన్ క్లబ్‌లలో అతను సంపాదించిన దానికంటే రొనాల్డో ఎక్కువ చెక్కును ఇంటికి తీసుకువెళతాడు.
 
క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో సంపాదన వివిధ వనరులను కలిపి, రొనాల్డో నికర విలువ USD 1.4 బిలియన్లకు పెరిగిందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ పేర్కొంది. ప్రస్తుతం 40 ఏళ్ల వయసున్న రొనాల్డో 2002- 2023 మధ్య యూరప్‌లో ఫుట్‌బాల్ ఆడినప్పుడు USD 550 మిలియన్లకు పైగా జీతం సంపాదించాడని నివేదిక పేర్కొంది.
 
బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌ల విషయానికొస్తే, దశాబ్ద కాలం పాటు కొనసాగిన నైక్ ఒప్పందం ద్వారా రొనాల్డోకు సంవత్సరానికి USD 18 మిలియన్లు సంపాదిస్తున్నారని, అర్మానీ, కాస్ట్రోల్ వంటి బ్రాండ్‌లతో ఇతర ఎండార్స్‌మెంట్‌లు అతని నికర విలువకు USD 175 మిలియన్లకు పైగా జోడించాయని నివేదిక పేర్కొంది.
 
2023లో అల్-నాస్ర్‌లో చేరినప్పటి నుండి, రొనాల్డో సంవత్సరానికి దాదాపు USD 200 మిలియన్లు పన్ను రహిత జీతం, బోనస్‌ల ద్వారా సంపాదించాడు.

