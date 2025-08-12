Cristiano Ronaldo: ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టాక.. పెళ్లి చేసుకోనున్న క్రిస్టియానో-జార్జినా
పెళ్లి చేసుకోకుండా సహజీవనం చేస్తూ ఐదుగురు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులైన ప్రముఖ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన ప్రేయసి జార్జినా రోడ్రిగెజ్ను త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ జంటకు ఇప్పటికే ఐదుగురు పిల్లలున్నారు. కానీ ఇంతవరకు వారు పెళ్లి చేసుకోలేదు.
జార్జినా, రొనాల్డో 2016లో స్పెయిన్లో కలుసుకున్నారు. అప్పుడు జార్జినా ఒక గూచీ దుకాణంలో సేల్స్గర్ల్గా పనిచేసేవారు. అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య స్నేహం మొదలైంది. ఈ స్నేహం 2017లో ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి జీవించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ జంటకు అలనా మార్టినా, బెల్లా అనే ఆడపిల్లలు పుట్టారు.
రొనాల్డోకు ఉన్న మరో ముగ్గురు పిల్లలను కూడా జార్జినా పెంచుతున్నారు. 2022లో ఈ జంటకు కవలలు పుట్టారు. వారిలో ఒక మగపిల్లవాడు చనిపోయాడు. ఈ ఘటనతో రొనాల్డో, ఆయన ప్రేయసి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఈ సమయంలో క్రిస్టియానో రొనాల్డో తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని అడుగుతూ, చాలా విలువైన వజ్రపు ఉంగరాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చారు.
జార్జినా కూడా సరే అని సమాధానం ఇచ్చి, దానిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనితో ఈ జంటకు త్వరలో వివాహం జరగనుంది. క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రస్తుతం సౌదీ అరేబియాలోని అల్-నాసర్ అనే జట్టు తరఫున ఆడుతున్నారు.