కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో 39 పతకాలు.. భారత్ ఆటగాళ్లకు పవన్ అభినందనలు
స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గోలో ఆదివారం ముగిసిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో 39 పతకాలతో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించిన భారత జట్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం అభినందనలు తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఈ అద్భుతమైన విజయం భారత క్రీడాకారుల అచంచలమైన సంకల్పం, క్రమశిక్షణ, పోరాట పటిమకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.
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గెలుచుకున్న ప్రతి పతకం వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల త్యాగం, అవిశ్రాంత శిక్షణ, భారత్కు గౌరవప్రదంగా ప్రాతినిధ్యం వహించాలనే దృఢమైన విశ్వాసం ఉన్నాయని ఆయన రాశారు. ప్రతి పతక విజయం వెనుక అంకితభావం గల కోచ్లు, అలుపెరుగని కుటుంబాలు, అవిశ్రాంత సహాయక సిబ్బంది ఆకాంక్షలను విజయాలుగా మార్చిన లెక్కలేనన్ని అదృశ్య ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. ప్రారంభ ఈవెంట్ నుండి ఫైనల్ పోటీ వరకు, టీమ్ ఇండియా అసాధారణమైన పట్టుదల, క్రీడాస్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠతను ప్రదర్శించింది.
ప్రపంచ వేదికపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని మోసుకెళ్లిన ప్రతి అథ్లెట్, 140 కోట్లకు పైగా భారతీయుల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు ప్రతీకగా నిలిచారు. భారతదేశపు గొప్ప బలం దాని ప్రజల ధైర్యం మరియు నైతికతలోనే ఉందని ప్రపంచానికి గుర్తు చేశారు. మన అథ్లెట్లు వివిధ క్రీడాంశాలలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ, భారత క్రీడలకు ఒక కొత్త శకాన్ని సృష్టిస్తున్నారని ఆయన రాశారు. వారి విజయాలు లక్షలాది మంది యువ భారతీయులకు నిర్భయంగా కలలు కనడానికి, కఠిన శ్రమను అలవర్చుకోవడానికి, అంకితభావంతో ఏ సవాలునైనా అవకాశంగా, ఏ ఆశయానైనా చరిత్రగా మార్చవచ్చని నమ్మడానికి స్ఫూర్తినిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విజయాలు ప్రతి భారతీయుడి హృదయాన్ని గర్వంతో నింపాయన్నారు.
ప్రపంచ వేదికపై మరింత గొప్ప విజయాలు సాధించే దిశగా ఈ అద్భుతమైన ప్రస్థానం ఒక సోపానంగా నిలవాలని, అలాగే తరతరాల వారికి త్రివర్ణ పతాకాన్ని గర్వంగా ధరించేలా, ప్రతి రంగంలోనూ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచేలా స్ఫూర్తినివ్వాలని ఆశిస్తున్నట్లు పవన్ తెలిపారు.