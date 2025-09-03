గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (23:33 IST)

Djokovic: యుఎస్ ఓపెన్ క్వార్టర్స్‌లో జకోవిచ్ స్టెప్పులు.. నేర్పింది ఎవరో తెలుసా? (video)

Djokovic
Djokovic
యుఎస్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో టేలర్ ఫ్రిట్జ్‌ను ఓడించిన తర్వాత, నోవాక్ జకోవిచ్ తన కుమార్తె తారా నేర్పించిన హిట్ సినిమా కెపాప్ డెమన్ హంటర్స్ నుండి కొన్ని డ్యాన్స్ స్టెప్పులేస్తూ తన గెలుపును సెలెబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ డ్యాన్స్‌‍ను జకోవిచ్‌కు అతని 8 ఏళ్లు నిండిన తన కుమార్తె తారా నేర్పింది. 
 
క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 తేడాతో విజయం ముగిసిన తర్వాత, జకోవిచ్ డ్యాన్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 24 సార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్ ఛాంపియన్ అయిన ఈ విజయాన్ని ఫ్లషింగ్ మెడోస్‌లో లేని తారాకు ఒక పెద్ద బహుమతిగా అంకితం చేశాడు. 
 
బుధవారం జకోవిచ్ మ్యాచ్ చూసినప్పుడు తారా అతని మ్యాచ్ ఆడిన విధానానికి రేటింగ్ ఇస్తుందట. మ్యాచ్ విజయానంతరం తాను వేసిన స్టెప్పులు తన కుమార్తె తనకు నేర్పించిందని.. ఇందుకోసం ఇంట్లో కొరియోగ్రాఫ్ కూడా చేశామని జకోవిచ్ తెలిపాడు.

చైన్ స్నాచింగ్ అలా నేర్చుకున్న వ్యక్తి అరెస్ట్- రూ.20లక్షల విలువైన బంగారం స్వాధీనం

చైన్ స్నాచింగ్ అలా నేర్చుకున్న వ్యక్తి అరెస్ట్- రూ.20లక్షల విలువైన బంగారం స్వాధీనంఒంగోలు సీసీఎస్, తాలూకా పోలీసులు మంగళవారం పలు కేసుల్లో నేపస్థుడైన చైన్ స్నాచర్‌ను అరెస్టు చేసి, దాదాపు రూ.20 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గుంటూరులోని రత్నపురి కాలనీకి చెందిన నిందితుడు తాళ్లూరి రాజ్ కుమార్ (30) డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. కానీ సోషల్ మీడియాలో చైన్ స్నాచింగ్ వీడియోలను చూసిన తర్వాత నేరాలకు పాల్పడ్డాడు.

మహిళా కౌన్సిలర్ కాళ్ల మీద పడ్డాడు... నడుముపై అసభ్యంగా చేయి వేశాడే? (video)

మహిళా కౌన్సిలర్ కాళ్ల మీద పడ్డాడు... నడుముపై అసభ్యంగా చేయి వేశాడే? (video)తమిళనాడులోని విల్లుపురం జిల్లాలో ఒక దళిత మున్సిపల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అధికార డిఎంకె మహిళా కౌన్సిలర్ కాళ్లపై పడినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పెద్ద రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. 56 సెకన్ల క్లిప్‌లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ మునియప్పన్ అనే వ్యక్తి చర్చలో భాగంగా మహిళా కౌన్సిలర్ రమ్య పాదాలపై పడినట్లు కనబడుతోంది. ఈ వీడియోలో రమ్య మరికొందరు పక్కన కూర్చుని ఉండగా తన కాళ్లపై పడవద్దు అని చెబుతున్నప్పటికీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పాదాలపై పడినట్లు కనిపిస్తోంది. మరొక విషయం ఏమిటంటే... అతడు మహిళా కౌన్సిలర్ పాదాలపై పడే క్రమంలో ఆమె నడుముపై చేయి వేయడం అభ్యంతరకరంగా కనిపిస్తోంది.

Pawan kalyan: సెప్టెంబర్ 5న అరకులో పర్యటించనున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్

Pawan kalyan: సెప్టెంబర్ 5న అరకులో పర్యటించనున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సెప్టెంబర్ 5న అరకులోయ మండలంలోని మారుమూల గిరిజన గ్రామమైన మడగడలో సాంప్రదాయ బలి పోరోబ్ ఉత్సవంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే గిరిజన సమాజం గిరి పుత్రుల ఆహ్వానం మేరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి 12 రోజుల బలి పోరోబ్ ఉత్సవం చివరి రోజున పాల్గొంటారు. ఆగస్టు 25న ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాన్ని మడగడ గ్రామ పంచాయతీ ప్రాంతంలో జరుపుకుంటారు. అల్లూరి సీతారామ రాజు జిల్లా, పొరుగున ఉన్న మన్యం జిల్లా, ఒడిశా రాష్ట్రం అంతటా గిరిజన వర్గాల నుండి కూడా భాగస్వామ్యం లభిస్తుంది.

Amaravati: అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని- మంత్రి నారాయణ

Amaravati: అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని- మంత్రి నారాయణఅమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని నగరం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ మంత్రి పి. నారాయణ అన్నారు. అయితే కొంతమంది ప్రజలు ఉద్దేశపూర్వకంగా దానిని అపఖ్యాతి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అమరావతికి వచ్చి తనిఖీ చేసినప్పుడే వారికి ఆ విషయం తెలుస్తుంది. 360 కి.మీ పొడవైన ట్రంక్ రోడ్లు, 1,500 కి.మీ పొడవైన లేఅవుట్ రోడ్లు, 4,000 నివాస భవనాలు, ఐకానిక్ నిర్మాణాలు వేగంగా నిర్మిస్తున్నారన్నారు.

గతుకుల రోడ్డుకి ఎంత ఫైన్ కడతారు?: ద్విచక్ర వాహనదారుడు డిమాండ్ (video)

గతుకుల రోడ్డుకి ఎంత ఫైన్ కడతారు?: ద్విచక్ర వాహనదారుడు డిమాండ్ (video)రోడ్లు అధ్వాన్నంగా వుండటంపైన ఓ ద్విచక్ర వాహనదారుడు వినూత్నమైన నిరసనకు దిగాడు. తెలంగాణలోని ఓ రహదారి గతుకులమయంగా వుండటంపై అతడు ఓ ప్లకార్డు పట్టుకుని రోడ్డుపై బైఠాయించాడు. ఆ ప్లకార్డులో... పోలీసు కమీషనర్ మరియు కలెక్టర్ గారికి, రోడ్డు పైన నేను వాహనం నడిపేటపుడు ఏది ధరించకపోయినా అన్నింటికి ఫైన్ కడుతున్నాను. అసలు రోడ్లు సరిగా లేవు. మరి మీరు నాకు ఎంత ఫైన్ కడతారు? మీ భారతీయుడు కోట శ్యామ్ కుమార్ అంటూ ఆ ప్లకార్డులో రాసాడు. ఈయన చేస్తున్న నిరసనకు నెటిజన్లు పూర్తి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్శివ కార్తికేయన్, రుక్మిణి వసంత్, విద్యుత్ జమ్వాల్ ప్రధాన పాత్రలో ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన చిత్రం మదరాసి. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ మీద భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురుగదాస్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణుకొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టి

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టిక్వీన్ అనుష్క శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ఘాటి. విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్ గా నటించిన ఈ చిత్రానికి విజనరీ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. UV క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 5న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో క్వీన్ అనుష్క శెట్టి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్'ఊరికి ఉత్తరాన, దారికి ద‌క్షిణాన‌ ప‌శ్చిమ దిక్కున ప్రేతాత్మల‌న్నీ పేరు విన‌గానే తూర్పుకు తిరిగే ప్రదేశం' అనే డైలాగుల‌తో మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం కట్టిపడేసింది. హీరో, హీరోయిన్ సహా కొంతమంది స్నేహితుల ఆత్మలని అన్వేషిస్తూ సువర్ణ మాయ ఇంటిలోకి వెళ్తారు. అక్కడ వారు ఊహించని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురుకావడం మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్ ని అందించాయి.

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలో ‘జటాధర’ చిత్రానికి సంబంధించిన బజ్ ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. సుధీర్ బాబు చాలా కొత్తగా కనిపించబోతోన్న ఈ మూవీని ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను వెంకట్ కళ్యాణ్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వదిలిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ మూవీపై అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి శిల్పా శిలోద్కర్ పాత్రకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు.
