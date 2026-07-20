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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (11:46 IST)

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో డోనాల్డ్ ట్రంప్ అతి...

trump in fifa final match
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (11:46 IST)
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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ వేడుకల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అతిగా వ్యవహరించారు. ఈ ఆయన తీరు ఇపుడు తీరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్పెయిన్ జట్టు విజయోత్సవ సంబరాలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో వేదికపై నుంచి పక్కకు తప్పుకోకుండా ఆయన సృష్టించిన ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఒకానొక దశలో పరిస్థితి చేయిదాటిపోవడంతో ఏకంగా ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగి, ట్రంప్‌ను చేయి పట్టుకుని పక్కకు లాక్కెళ్లారు 
 
న్యూయార్క్ సమీపంలోని స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాతో స్పెయిన్ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో 1-0 తేడాతో గెలిచి స్పెయిన్ ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకుంది. అనంతరం జరిగిన బహుమతుల ప్రదానోత్సవంలో ట్రంప్, ఇన్ఫాంటినో పాల్గొన్నారు. 
 
ట్రంప్ చేతుల మీదుగా స్పెయిన్ కెప్టెన్ రోడ్రి ట్రోఫీని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత స్పెయిన్ జట్టు సంబరాలు చేసుకోవాల్సి ఉండగా, ట్రంప్ మాత్రం కెమెరా ఫ్రేమ్ నుంచి పక్కకు జరగకుండా అక్కడే నిలబడిపోయారు. దీంతో రోడ్రి కొంత అసౌకర్యానికి గురై, పక్కకు వెళ్లాల్సిందిగా ట్రంప్‌కు సున్నితంగా సైగ చేశారు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ కదలకపోవడంతో స్పెయిన్ ఆటగాళ్ల సంబరాలు ఆలస్యమయ్యాయి.
 
పరిస్థితిని గమనించిన ఫిఫా అధ్యక్షుడు ఇన్ఫాంటినో, ఇక లాభం లేదనుకుని ట్రంప్ వద్దకు వచ్చారు. ఆయన చేయి పట్టుకుని వేదికపై ఒక మూలకు తీసుకెళ్లారు. అయినా కూడా ట్రంప్ పూర్తిగా పక్కకు వెళ్లకుండా, స్పెయిన్ ఆటగాళ్ల పక్కనే నిలబడి కనిపించడం గమనార్హం. అందరి దృష్టి తనపైనే ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ట్రంప్ ఇలా ప్రవర్తించారని సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
 
ఈ వేడుకలో ట్రంపు ఎదురైన ఇబ్బందికరమైన సంఘటన ఇదొక్కటే కాదు. బహుమతుల ప్రదానోత్సవం కోసం ట్రంప్, ఇన్ఫాంటినో మైదానంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు స్టేడియంలోని ప్రేక్షకుల నుంచి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమైంది. ప్రేక్షకులు ఈలలు, అరుపులతో తమ వ్యతిరేకతను ప్రదర్శించారు. దీనికి తోడు వేదికపైకి ట్రంప్ వస్తున్న సమయంలో అర్జెంటీనా డిఫెండర్ క్రిస్టియన్ రొమెరో ఆయనతో కరచాలనం చేసేందుకు నిరాకరించారు. ఈ వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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