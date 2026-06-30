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  4. England vs New Zealand: Ben Stokes' final Test set to end in series defeat
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (13:00 IST)

బెన్ స్టోక్స్‌కు నిరాశతో కూడిన వీడ్కోలు.. ఆ మ్యాచ్ ముంచేసింది..

Benstokes
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (12:34 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (13:00 IST)
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Benstokes
ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వీడ్కోలు మ్యాచ్‌ను న్యూజిలాండ్ ముంచేసింది. ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్‌లో
జరిగిన మూడో నిర్ణయాత్మక టెస్టులో 160 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌ను ఓడించి చారిత్రాత్మక టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని కవీస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఓటమితో 2012 తర్వాత సొంతగడ్డపై మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్‌కు ఇదే తొలి పరాభవం. 
 
373 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్ జట్టు, ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభంలోనే కుప్పకూలింది. ఓవర్ నైట్ స్కోరు 103/4తో ఆట కొనసాగించిన ఆతిథ్య జట్టు కేవలం 212 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. అంతకుముందు న్యూజిలాండ్ తన మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 438 పరుగులు చేయగా, ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 354 పరుగులకే పరిమితమైంది. 
 
దీంతో 85 పరుగుల ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన కివీస్, 288/9 వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసి ఇంగ్లండ్ ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.
 నాలుగో రోజు మధ్యాహ్నం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ స్టోక్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత.. ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ అతడు ముగింపు ఇస్తాడని అభిమానులు ఆశించారు. 
 
కానీ స్టోక్స్ నాలుగో రోజే 20 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. ఐదో రోజు ఇంగ్లండ్ ఆశలన్నీ జో రూట్‌పైనే ఉన్నప్పటికీ, అతడు కేవలం 18 పరుగులకే హెన్రీ నికోల్స్ అద్భుతమైన రనౌటు బలైపోయాడు. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జేమీ స్మిత్ ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ 90 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేసినప్పటికీ, అది కేవలం ఓటమి భారాన్ని మాత్రమే తగ్గించగలిగింది. 
 
గాస్ అట్కిన్సన్ (19)తో కలిసి స్మిత్ సాధించిన 75 పరుగుల భాగస్వామ్యం లంచ్ ముందే ముగియడంతో ఇంగ్లండ్ పతనం ఖాయమైంది. కివీస్ బౌలర్లలో జకారి ఫౌల్మ్స్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, మిచెల్ శాంట్నర్, నాథన్ స్మిత్ చెరో రెండు వికెట్లతో రాణించారు. ఈ సిరీస్‌లో అత్యధికంగా 16 వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా నాథన్ స్మిత్ నిలిచాడు. కాగా, గత 9 టెస్టుల్లో ఇంగ్లండు ఇది 7వ ఓటమి కావడం గమనార్హం. 
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