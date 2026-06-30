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బెన్ స్టోక్స్కు నిరాశతో కూడిన వీడ్కోలు.. ఆ మ్యాచ్ ముంచేసింది..
ఇంగ్లండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వీడ్కోలు మ్యాచ్ను న్యూజిలాండ్ ముంచేసింది. ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్లో
Benstokes
జరిగిన మూడో నిర్ణయాత్మక టెస్టులో 160 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్ను ఓడించి చారిత్రాత్మక టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని కవీస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఓటమితో 2012 తర్వాత సొంతగడ్డపై మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో ఇంగ్లండ్కు ఇదే తొలి పరాభవం.
373 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్ జట్టు, ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభంలోనే కుప్పకూలింది. ఓవర్ నైట్ స్కోరు 103/4తో ఆట కొనసాగించిన ఆతిథ్య జట్టు కేవలం 212 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. అంతకుముందు న్యూజిలాండ్ తన మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 438 పరుగులు చేయగా, ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 354 పరుగులకే పరిమితమైంది.
దీంతో 85 పరుగుల ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన కివీస్, 288/9 వద్ద ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసి ఇంగ్లండ్ ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.
నాలుగో రోజు మధ్యాహ్నం అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ స్టోక్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత.. ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ అతడు ముగింపు ఇస్తాడని అభిమానులు ఆశించారు.
కానీ స్టోక్స్ నాలుగో రోజే 20 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. ఐదో రోజు ఇంగ్లండ్ ఆశలన్నీ జో రూట్పైనే ఉన్నప్పటికీ, అతడు కేవలం 18 పరుగులకే హెన్రీ నికోల్స్ అద్భుతమైన రనౌటు బలైపోయాడు. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జేమీ స్మిత్ ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ 90 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేసినప్పటికీ, అది కేవలం ఓటమి భారాన్ని మాత్రమే తగ్గించగలిగింది.
గాస్ అట్కిన్సన్ (19)తో కలిసి స్మిత్ సాధించిన 75 పరుగుల భాగస్వామ్యం లంచ్ ముందే ముగియడంతో ఇంగ్లండ్ పతనం ఖాయమైంది. కివీస్ బౌలర్లలో జకారి ఫౌల్మ్స్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, మిచెల్ శాంట్నర్, నాథన్ స్మిత్ చెరో రెండు వికెట్లతో రాణించారు. ఈ సిరీస్లో అత్యధికంగా 16 వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నాథన్ స్మిత్ నిలిచాడు. కాగా, గత 9 టెస్టుల్లో ఇంగ్లండు ఇది 7వ ఓటమి కావడం గమనార్హం.
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హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద..
హైదరాబాద్ నగరవాసులను పాముల బెడద వణికిస్తోంది. ఈ జూన్ నెలలో పాముల సంచారం అనూహ్యంగా పెరగడంతో రెస్క్యూ బృందాలకు ఫోన్ కాల్స్ వెల్లువెత్తాయి. నగరానికి చెందిన 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ, జూన్ 1 నుంచి 25వ తేదీ మధ్యలోనే సుమారు 1,300 పాములను రక్షించింది. గతేడాది జూన్ నెల మొత్తం మీద పట్టుకున్న పాముల సంఖ్య (సుమారు 1,200) కంటే ఇది అధికం కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
ఒకే రోజు ఎన్టీఆర్, పవన్ సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తాను.. నారా లోకేష్
యువ నాయకుడు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్, యువతతో మమేకమయ్యేందుకు, ప్రస్తుత తరం ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా, జెన్-జీ తరహా శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేసిన కొందరు యువకులతో ఆయన సంభాషించారు. అదే సమయంలో, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు ఒకే రోజు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటే, వాటిలో దేనిని ఎంచుకుంటారని లోకేష్ను అడిగారు. ఇది ఒక క్లిష్టమైన ప్రశ్న అయినప్పటికీ, లోకేష్ చాలా సంయమనంతో సమాధానమిచ్చారు. తాను ఆ రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తానని చెప్పారు.
గోవా గవర్నర్గా అశోక్ గజపతి రాజు
విజయనగరంలోని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యాలయానికి సంబంధించి గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడంతో, ఆ పార్టీ కార్యాలయాల భూ కేటాయింపుల వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. జిల్లా కార్యాలయం నిర్మించిన భూమి వాస్తవానికి తన కుటుంబానికి చెందినదని ఆయన పేర్కొన్నారు. విజయనగరం పర్యటనలో భాగంగా మీడియాతో మాట్లాడిన అశోక్ గజపతి రాజు, ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని ప్రభుత్వ భూమిగా చూపించి, ఆ తర్వాత దానిని వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా కార్యాలయ నిర్మాణానికి వినియోగించారని ఆరోపించారు. అసలు యజమానులకు తెలియకుండా ఇలాంటి మార్పు ఎలా సాధ్యమవుతుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.