ఆదివారం, 1 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : ఆదివారం, 1 మార్చి 2026 (12:46 IST)

మేమున్న విమానాశ్రయానికి దగ్గర్లో పేలుడు, భయంతో పరుగులు తీసాము: పీవీ సింధు

PV Sindhu
కర్టెసి-ట్విట్టర్
ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా భారతదేశ బ్యాండ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు దుబాయ్ విమానాశ్రయంలో చిక్కుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె బస చేసిన ప్రాంతం అత్యంత భయానకంగా మారినట్లు ఎక్స్ పేజీలో పేర్కొన్నారు. ఆమె అందులో ఇలా రాసారు. ఈ దుర్ఘటన కొనసాగుతోంది, పరిస్థితి గంట గంటకూ మరింత భయానకంగా మారుతోంది.
 
 
కొన్ని గంటల క్రితం, మేము విమానాశ్రయంలో చిక్కుకున్న ప్రదేశానికి దగ్గరగా పేలుడు సంభవించింది. దాంతో ఆ ప్రాంతమంతా మంటలు, దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది. పేలుడు ధాటికి అక్కడి నిర్మాణాలు చెల్లాచెదురయ్యాయి. ఆ శిధిలాలకు మేము దగ్గరగా ఉండటంతో నేను, మా కోచ్ ఆ ప్రాంతం నుండి త్వరగా పారిపోవలసి వచ్చింది. ఇది మా అందరికీ చాలా ఉద్రిక్తమైన, భయానకమైన క్షణం.
 
దుబాయ్ విమానాశ్రయంలోని సిబ్బంది, దుబాయ్ అధికారుల అవిశ్రాంత కృషికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మేమందరం సురక్షితంగా ఉన్నాము. మరింత సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించబడ్డాము. మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడంలో వారి అద్భుతమైన మద్దతు, నిరంతర సహాయానికి దుబాయ్‌లోని భారత హైకమిషన్‌కు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
 
ప్రస్తుతానికి, మేము కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, పరిస్థితులు కుదుటపడే వరకు వేచి వుండాల్సి వుంది అని పేర్కొన్నారు.

దైవానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా... మరణానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఖమేనీ ట్వీట్

దైవానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా... మరణానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఖమేనీ ట్వీట్దైవానికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా అంటూ తన మరణానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇది ఇపుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. "విశ్వాసులలో కొందరు దేవునికి ఇచ్చిన వాగ్ధానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. మరికొందరు ఆ సమయం కోసం వేచి చూస్తున్నారు" అంటూ మరణానికి ముందు ఆయన చేసిన పోస్ట్. ఇది పవిత్ర ఖురాన్‌లోని వాక్యం. 86 యేళ్ల ఖమేనీ శనివారం అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన వైమానిక దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. ఖమేనీ మరణించినట్టు ఇటు ఇరాన్, అటు అమెరికా కూడా ధృవీకరించింది. అయితే, తాను చనిపోవడం ఖాయమని భావించిన ఖమేనీ చివరి నిమిషంలో చేసిన పోస్ట్ ఇపుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవన్న జ్యోతిష్కుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మహిళ

ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవన్న జ్యోతిష్కుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న మహిళఓ జ్యోతిష్యుడు మాటలు నమ్మిన ఓ యువతి బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకుంది. నువ్వు ఎక్కువ కాలం భూమ్మీద మనుగడ సాగించలేవు. త్వరలోనే నూకలు చెల్లుతాయి అని జ్యోతిష్కుడు అన్నాడు. దీంతో భయపడిపోయిన ఆ మహిళ శుక్రవారం రాత్రి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన బెంగుళూరు నగరంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం - ఐఆర్‌జీసీ కొత్త చీఫ్‌గా అహ్మద్ వాహిది

ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం - ఐఆర్‌జీసీ కొత్త చీఫ్‌గా అహ్మద్ వాహిదిఅమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన అత్యంత శక్తిమంతమైన సైనిక విభాగం ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్డ్స్ (ఐఆర్‌జీసీ)కి కొత్త కమాండర్‌‍ ఇన్ చీఫ్‌గా బ్రిగేడియర్ జనరల్ అహ్మద్ వాహిదిని ఎంపిక చేసింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. శనివారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఐఆర్‌జీసీ కమాండర్ మహ్మద్ పాక్పూర్ మరణించినట్టు వార్తలు వచ్చిన గంటల వ్యవధిలోనే ఈ నియామకం జరగడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతం... ఇరాన్ పాలన కౌన్సిల్ చేతిలోకి...

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతం... ఇరాన్ పాలన కౌన్సిల్ చేతిలోకి...ఇరాన్ దేశానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ దేశ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేని హతమయ్యారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన దాడుల్లో ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఇరాన్ మీడియా అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీంతో ఇరాన్ పాలనా పగ్గాలు ఇపుడు ఓ కౌన్సిల్ చేతికి చేరాయి. ఈ కౌన్సిల్‌లో ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటారని, ఆ దేశ అధికారిక మీడియా ఐఆర్ఎన్ఏ ప్రకటించింది. ఈ కౌన్సిల్‌లో అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌, న్యాయ వ్యవస్థ అధిపతి, గార్డియన్‌ కౌన్సిల్‌లోని ఒక జ్యూరీ సభ్యుడు ఉంటారు. ఈ కౌన్సిల్‌ తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఇరాన్‌ పాలనా బాధ్యతలను చూడనుంది.

నాగ్‌పూర్‌లో ఎస్.బి.ఎల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌లో భారీ పేలుడు - 15 మంది మృతి

నాగ్‌పూర్‌లో ఎస్.బి.ఎల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌లో భారీ పేలుడు - 15 మంది మృతిమహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్‌లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. కటోల్‌లోని పేలుడు పదార్థాల తయారీ పరిశ్రమ ఎస్‌బీఎల్‌ (ఎస్.బి.ఎల్) ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మంది మృతిచెందగా.. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీయడానికి సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.

Watch More Videos

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహంటాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్ తనపై కొంతమంది పనిగట్టుకుని అసభ్య పదజాలంతో దూషణలకు దిగటం ఇన్‌స్టాగ్రాంలో తీవ్ర ఆవేదన, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను కాశీ విశ్వనాథుని క్షేత్రంలో వున్నాను. అక్కడకి నా స్నేహితురాలు కూడా వచ్చింది. ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే అది నా ఇన్ స్టాలో పెట్టాను. దాని కింద పనికిమాలిన వెధవలు అసభ్య పదజాలం వాడుతూ బూతులు రాసారు. ఒకడు రాత్రి రేటెంత, నీకు కాశీ యాత్ర అవసరమా, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అని రాసాడు. ఇలాంటివారు మనుషులేనా? కాదు ఖచ్చితంగా రాక్షసులే.

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖి

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖిజియోహాట్‌స్టార్ రూపొందిస్తున్న కొత్త రియాలిటీ షో 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్' ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. షో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న గ్రాండ్ లొకేషన్ “లవ్ మాన్షన్” లోపలి ఎక్స్‌క్లూజివ్ చిత్రాలు బయటికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు 70 రోజుల ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం, భాగస్వామ్యాన్ని 24/7 కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పరీక్షించే విధంగా ఈ లవ్ మాన్షన్‌ను డిజైన్ చేశారు.

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల'VISA - వింటారా సరదాగా' చిత్రం నుండి తొలి గీతం 'అనగా అనగా అమెరికా' విడుదలైంది. విన్న తక్షణమే శ్రోతల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, అన్ని వేదికల్లోనూ విశేష స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే టీజర్‌ అద్భుతమైన స్పందనతో అంచనాలను పెంచేయగా, ఇప్పుడు ఈ మధుర గీతం చిత్రంపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభం

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభంప్రస్తుత ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శనివారం గ్రాండ్ గా నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మితమవుతున్న మొదటి చిత్రం ఈరోజు ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర యూనిట్ తో పాటు సన్నిహితులు హాజరై విజయాశీస్సులు అందించారు.

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితం

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితంవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుక గురించి ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ టీమ్ ఈ చిత్రంలోని బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీలో విజయ్ రణబాలిగా, రశ్మిక జయమ్మ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. "రణబాలి"లో వీరి పెళ్లి వేడుక సందర్భంగా ఓ అందమైన పాట చిత్రీకరించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com