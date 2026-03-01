మేమున్న విమానాశ్రయానికి దగ్గర్లో పేలుడు, భయంతో పరుగులు తీసాము: పీవీ సింధు
ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా భారతదేశ బ్యాండ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు దుబాయ్ విమానాశ్రయంలో చిక్కుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె బస చేసిన ప్రాంతం అత్యంత భయానకంగా మారినట్లు ఎక్స్ పేజీలో పేర్కొన్నారు. ఆమె అందులో ఇలా రాసారు. ఈ దుర్ఘటన కొనసాగుతోంది, పరిస్థితి గంట గంటకూ మరింత భయానకంగా మారుతోంది.
కొన్ని గంటల క్రితం, మేము విమానాశ్రయంలో చిక్కుకున్న ప్రదేశానికి దగ్గరగా పేలుడు సంభవించింది. దాంతో ఆ ప్రాంతమంతా మంటలు, దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది. పేలుడు ధాటికి అక్కడి నిర్మాణాలు చెల్లాచెదురయ్యాయి. ఆ శిధిలాలకు మేము దగ్గరగా ఉండటంతో నేను, మా కోచ్ ఆ ప్రాంతం నుండి త్వరగా పారిపోవలసి వచ్చింది. ఇది మా అందరికీ చాలా ఉద్రిక్తమైన, భయానకమైన క్షణం.
దుబాయ్ విమానాశ్రయంలోని సిబ్బంది, దుబాయ్ అధికారుల అవిశ్రాంత కృషికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మేమందరం సురక్షితంగా ఉన్నాము. మరింత సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించబడ్డాము. మమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడంలో వారి అద్భుతమైన మద్దతు, నిరంతర సహాయానికి దుబాయ్లోని భారత హైకమిషన్కు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
ప్రస్తుతానికి, మేము కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, పరిస్థితులు కుదుటపడే వరకు వేచి వుండాల్సి వుంది అని పేర్కొన్నారు.