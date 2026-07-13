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అర్జెంటీనా, ఫిఫాను ఎగతాళి చేస్తూ పోస్ట్ పెట్టిన కేరళ పోలీసులు
అర్జెంటీనా, ఫిఫాలను ఎగతాళి చేస్తూ కేరళ పోలీసుల అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది. క్రీడాభిమానుల మనోభావాలను ఈ పోస్ట్ దెబ్బతీసిందని పేర్కొంటూ మలప్పురంకు చెందిన రషీద్ అహ్మద్ ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వి.డి. సతీశన్, హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితాల, రాష్ట్ర పోలీసు చీఫ్ రావడ చంద్రశేఖర్లకు ఈ ఫిర్యాదును సమర్పించారు. ప్రపంచ కప్ సమయంలో అభిమానుల మధ్య ఘర్షణలను ప్రేరేపించేలా, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కొందరు అధికారులు పోలీసు శాఖ పేజీని దుర్వినియోగం చేశారని రషీద్ ఆరోపించారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానుల గాఢమైన అనుబంధం కలిగిన ఫుట్బాల్ క్రీడ స్ఫూర్తిని అవమానించేలా ఆ పోస్ట్ ఉందని రషీద్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, ఆ పోస్ట్కు బాధ్యులైన అధికారులపై కఠిన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ విమర్శలకు దిగినందుకు వారిని నిలదీయాలని ఆయన అన్నారు.
FIFA
ఈ పోస్ట్ షేర్ చేసిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట జట్టును, ఫిఫాను ఎగతాళి చేయడానికి అధికారిక చట్ట అమలు సంస్థ పేజీని దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపిస్తూ అర్జెంటీనా అభిమానులు దీనిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ భారీ వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో, కేరళ పోలీసుల అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ నుండి ఆ పోస్ట్ను తొలగించారు.
అమ్మాయిలతో టీడీపీ మంత్రి అనుచరుల చిందులు? (వీడియో)
బందరు రాణి సెంటరులో ఒక జ్యూవెలరీ షాపునకు చెందిన గదుల్లో రికార్డు డ్యాన్స్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో టీడీపీకి చెందిన ఓ మంత్రి అనుచరులు డ్యాన్స్ వేసిన వీడియోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. డ్యాన్స్ చేసిన వారిని మంత్రి కార్యాలయంలో పని చేసే సైదారావు, హితేష్, ఆంజనేయులుగా గుర్తించారు. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఇద్దరు అమ్మాయిలతో నృత్యం చేస్తున్న దృశ్యాలు ఇపుడు ట్విట్టర్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. గుడివాడ నుంచి పలువురు అమ్మాయిలను రప్పించుకుని ఈ అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడినట్టు తెలుస్తోంది. పైగా, నృత్యం చేస్తుంటే అనుచరుల్లో ఒకరు వీడియో తీసి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసినట్టు సమాచారం.
మనవరాలిని కారు డ్రైవింగ్ చేయమన్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్.. తర్వాత?
నర్సింగిలో తన ఆరేళ్లన్నర వయసున్న మనవరాలిని బహిరంగ రహదారిపై కారు నడపనిచ్చినందుకు ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై కేసు నమోదైంది. ఆ మైనర్ బాలిక గుర్తింపును గోప్యంగా ఉంచేందుకు సదరు అధికారి పేరును వెల్లడించలేదు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన గంధం గూడ-బైరాగి గూడ రోడ్డుపై జరిగింది. దీనిపై స్పందించిన నర్సింగి పోలీసులు, సదరు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో ప్రాణాలకు, భద్రతకు ముప్పు కలిగించేలా అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, అలాగే అనర్హులైన వ్యక్తులను వాహనం నడపనివ్వడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్కు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలు వంటి అభియోగాలు ఉన్నాయి.
వియత్నాం బోటు ప్రమాదం- సురక్షితంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన ఏపీ బాధితులు
వియత్నాంకు చెందిన ఫు క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన విషాదకరమైన స్పీడ్బోట్ ప్రమాదంలో చిక్కుకుని ప్రాణాలతో బయటపడిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పలువురు బాధితులు, ఆదివారం అర్ధరాత్రి హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదం నుండి బయటపడిన వారు స్వదేశానికి చేరుకుంటుండగా, ఆ ఘటనకు సంబంధించిన హృదయ విదారక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
తిరుపతి: రైల్వే సీఆర్ఎస్ స్క్రాప్ యార్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం
రేణిగుంట-తిరుపతి మార్గంలోని రైల్వే క్యారేజ్ రిపేర్ షాప్ (CRS) స్క్రాప్ యార్డులో సోమవారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్క్రాప్ యార్డు నుండి దట్టమైన పొగలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
షాబాద్ సీరియల్ కిల్లర్ కోసం వేట - 12 బృందాలతో గాలింపు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్లో జరిగిన ఆరు హత్యల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్కుమార్ కోసం పోలీసులు గాలింపును ముమ్మరం చేశారు. గాలింపు బృందాల సంఖ్యను 10 నుంచి 12కు పెంచారు. నిందితుడి కదలికలను గుర్తించేందుకు అతడు ఉపయోగించిన సిమ్ కార్డులతో పాటు బస్స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్ల సీసీటీవీ ఫుటేజీలను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.
క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో చోర శికామణులు చిత్రం ప్రారంభం
యాక్షన్, క్రైమ్, కామెడీ జానర్లో చోర శికామణులు చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రామ్ తేజ్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్, నరేష్, అజయ్ ఘోష్, సంపూర్ణేష్ బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, అప్పు, కరణ్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించనున్నారు. శ్రీకరి-వివాన్ సమర్పణలో శ్రీకరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద బానూరు నాగరాజు నిర్మిస్తున్న చిత్రం. ఆనంద్ కుర్మా కథ, కథనం, మాటలు అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్
Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్
జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్ను సృష్టించారు.