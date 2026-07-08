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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 8 July 2026 (18:44 IST)

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు స్కూల్‌కు సెలవు

fifa world cup
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (18:29 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (18:44 IST)
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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫుట్‌బాల్ పోటీలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను చూసేందుకు ఓ పాఠశాల ఏకంగా పరీక్షలనే వాయిదా వేసింది. కోల్‌కతాలోని  సౌత్ పాయింట్ హైస్కూల్ ఈ వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌ను విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా వీక్షించాలని భావించి జులై 20, 21 తేదీల్లో జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసింది.
 
జులై 20న ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. మ్యాచ్ చూసి నిద్రలేకుండా పరీక్షలకు రావాల్సిన పరిస్థితి విద్యార్థులకు ఉండకూడదని భావించి.. పరీక్షలను జులై 29, 30 తేదీలకు వాయిదా వేసింది. దీనిపై ప్రిన్సిపాల్ జయదేవ్ ఘోష్‌ మాట్లాడుతూ.. ఫుట్‌బాల్ కేవలం ఆట మాత్రమే కాదని.. జట్టుగా పనిచేయడం, సహకారం, సమష్టి పోరాటం వంటి విలువలు నేర్పుతుందని చెప్పారు. ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌ను పిల్లలు చూసి ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించడమే తమ ఉద్దేశమన్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని పిల్లల తల్లిదండ్రులూ స్వాగతించారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా పిల్లల సమగ్ర వికాసానికి ముఖ్యమన్నారు. 
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ఠాగూర్

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