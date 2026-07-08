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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు స్కూల్కు సెలవు
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫుట్బాల్ పోటీలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ను చూసేందుకు ఓ పాఠశాల ఏకంగా పరీక్షలనే వాయిదా వేసింది. కోల్కతాలోని సౌత్ పాయింట్ హైస్కూల్ ఈ వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచకప్ ఫైనల్ను విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా వీక్షించాలని భావించి జులై 20, 21 తేదీల్లో జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసింది.
జులై 20న ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. మ్యాచ్ చూసి నిద్రలేకుండా పరీక్షలకు రావాల్సిన పరిస్థితి విద్యార్థులకు ఉండకూడదని భావించి.. పరీక్షలను జులై 29, 30 తేదీలకు వాయిదా వేసింది. దీనిపై ప్రిన్సిపాల్ జయదేవ్ ఘోష్ మాట్లాడుతూ.. ఫుట్బాల్ కేవలం ఆట మాత్రమే కాదని.. జట్టుగా పనిచేయడం, సహకారం, సమష్టి పోరాటం వంటి విలువలు నేర్పుతుందని చెప్పారు. ప్రపంచకప్ ఫైనల్ను పిల్లలు చూసి ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించడమే తమ ఉద్దేశమన్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని పిల్లల తల్లిదండ్రులూ స్వాగతించారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా పిల్లల సమగ్ర వికాసానికి ముఖ్యమన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్ : ఆ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తితిదే ఓ సూచన చేసింది. జూలై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాన్ని రద్దు చేసింది. వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని అధికారులు సూచించారుూ. ఈ మేరకు తితిదే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయా తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది.
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది : డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు బాంబుల వర్షం కురిపించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసిందన్నారు. నాటో కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం ట్రంప్ తుర్కియేలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇరాన్-అమెరికా చర్చల గురించి ప్రస్తావించారు.
నిరంజన్ ఫ్యామిలీకి బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్ భరోసా (వీడియో)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని 17 యేళ్ల నిరంజన్ ఇకలేరు. ఆ బాలుడు మంగళవారం రాత్రి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండ ప్రాంతానికి చెందిన నిరంజన్ను ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పరామర్శించి, ఆ బాలుడు అడిగిన అన్ని రకాల వస్తువులను కొనిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో నిరంజన్ మృతివార్త తెలుసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.
రావణ్ వ్యాఖ్యలే జగన్కు ముఖ్యమా? మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మరోమారు మండిపడ్డారు. కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలు ముఖ్యమా లేదా ప్రశ్న రావణ్ వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమా అని మంత్రి ఆనం సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటే.. రావణ్కు జగన్ మద్దతిస్తానంటారా? అని నిలదీశారు.
ఆడామగా తేడా లేకుండా జుట్లు పట్టుకుని తన్నుకున్న వైకాపా నేతలు (వీడియో)
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైకాపా పార్టీ నేతలు సొంత పార్టీ నేతలపై కూడా దాడులకు తెగబడుతున్నారు. ఈ దాడులు చేసేటపుడు ఆడా, మగా అనే తేడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా వైకాపా కార్యాలయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వై.ఎస్.రాజశేఖర్ రెడ్డి జయంతి వేడుకలను వైకాపా నేతలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో వైకాపా నేతలు, కార్యకర్తలు జట్లు పట్టుకుని కొట్టుకున్నారు. మహిళలు అని కూడా చూడకుండా దాడి మహిళా నేతలపై దాడి చేశారు.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.