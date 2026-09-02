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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (12:42 IST)

క్యాబ్ డ్రైవర్‌, కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్న త్రో బాల్ ప్లేయర్ అమర్‌దీప్

Amardeep
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:42 IST)
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Amardeep
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నాలుగుసార్లు స్వర్ణ పతకాలు సాధించిన త్రోబాల్ క్రీడాకారుడు అమర్‌దీప్ కుమార్, జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక సహాయం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తూనే, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి క్యాబ్ నడుపుతూ కూరగాయలు అమ్ముతున్నారు. భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించి నాలుగు అంతర్జాతీయ స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకున్న ఈ 29 ఏళ్ల క్రీడాకారుడు, గుర్తింపు, మద్దతు కోరుతూ అధికారులను పలుమార్లు సంప్రదించినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎటువంటి స్పందన రాలేదని తెలిపారు. 
 
అమర్‌దీప్ తన 13వ ఏట క్రీడా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాడు. ఒక వేసవి సెలవుల్లో క్రీడల పట్ల అతని ఆసక్తిని గమనించిన స్థానిక క్రీడాకారుడు, రాంచీలోని జైపాల్ సింగ్ ముండా స్టేడియంలో అతనికి ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తానని ముందుకు వచ్చాడు. పాఠశాల విద్య తర్వాత తన తండ్రికి కుటుంబ కూరగాయల వ్యాపారంలో సహాయం చేస్తూనే, అతను త్వరలోనే త్రోబాల్‌ను చేపట్టి, అంచెలంచెలుగా ఎదిగాడు. 
 
2015లో మలేషియాలో జరిగిన ఆసియా జూనియర్ త్రోబాల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో అతను తన మొదటి అంతర్జాతీయ స్వర్ణాన్ని సాధించాడు. ఆ తర్వాత 2017లో కాట్మండులో జరిగిన ఇండో-నేపాల్ త్రోబాల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో, 2019లో బెంగళూరులో జరిగిన సౌత్ ఏషియన్ త్రోబాల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో, 2026లో రాంచీలో జరిగిన రెండవ సౌత్ ఏషియన్ త్రోబాల్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణాలు గెలుచుకున్నాడు. అనేక విజయాలు సాధించినప్పటికీ, తన క్రీడా జీవితం తనకు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందించలేదని అమర్‌దీప్ పేర్కొన్నారు. 
 
టోర్నమెంట్‌లలో పాల్గొనేందుకు తరచుగా అప్పులు చేయాల్సి వచ్చేదని, ఆ అప్పులను తీర్చడానికి క్యాబ్ నడపడం మరియు కూరగాయలు అమ్మడం వంటి పనులు చేస్తూనే కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాల్సి వచ్చేదని ఆయన చెప్పారు. 
 
టోర్నమెంట్‌లలో పాల్గొనడానికి తాను తరచుగా అప్పులు చేసేవాడిని. కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూనే, క్యాబ్ నడిపి, కూరగాయలు అమ్మి ఆ అప్పులను తీర్చేవాడినని అని అమర్‌దీప్ తెలిపారు. ఛత్తీస్‌గఢ్, హర్యానా, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాలకు చెందిన తన సహచర క్రీడాకారులు చాలామంది క్రీడలలో సాధించిన విజయాలకు గాను ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఇతర ప్రయోజనాలను పొందారని అమర్‌దీప్ తెలిపారు. 
 
తనతో కలిసి ఆడి, తనకు కెప్టెన్‌గా కూడా వ్యవహరించిన హర్యానాకు చెందిన ఒక క్రీడాకారుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి వివిధ ప్రయోజనాలను పొందారని అమర్ పేర్కొన్నారు. అయితే, నగదు బహుమతి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం తాను పెట్టుకున్న దరఖాస్తులు మాత్రం ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. 
 
ఈ విషయంపై తాను అధికారుల దృష్టికి పలుమార్లు తీసుకెళ్లానని, జార్ఖండ్ మాజీ క్రీడాశాఖ మంత్రి హఫీజుల్ హసన్‌ను కూడా కలిశానని అమర్‌దీప్ చెప్పారు, కానీ ఇప్పటివరకు ఆయన ప్రయత్నాలు ఏమాత్రం ఫలితాన్నివ్వలేదు. ప్రస్తుతానికి, అమర్‌దీప్ పగటిపూట క్యాబ్ నడుపుతూనే, రాంచీలోని అర్గోరా చౌక్ వద్ద కూరగాయలు అమ్మడంలో తన కుటుంబానికి సహాయపడుతున్నారు. 
 
ఆయన కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు, అన్నయ్య ఉన్నారు. ఆయన తండ్రి కూరగాయలు విక్రయిస్తుండగా, గృహిణి అయిన ఆయన తల్లి సుమారు 35 కిలోల కూరగాయల బరువును తలపై మోస్తూ ఇంటింటికీ తిరిగి విక్రయిస్తుంటారు. కుటుంబ ఆదాయానికి తోడ్పడేందుకు ఆయన అన్నయ్య ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ స్టాల్‌ను నడుపుతున్నారు. 
 
దేశం కోసం పతకాలు సాధించినప్పటికీ, స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక స్థిరత్వం, సంస్థాగత మద్దతు పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న క్రీడాకారుల దుస్థితిని అమర్‌దీప్ కథనం వెలుగులోకి తెచ్చింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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