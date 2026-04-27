సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (15:59 IST)

Gandhi Kotari: తెలంగాణ రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టెన్‌పిన్ బౌలింగ్... విజేతగా గాంధీ కోటారి

Gandhi Kotari
Gandhi Kotari
హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్ సిటీలో గల గేమ్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లో ముగిసిన మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టెన్‌పిన్ బౌలింగ్ టోర్నమెంట్‌లో గాంధీ కోటారి విజేతగా నిలిచి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నారు. రెండు గేమ్స్‌లో సాధించిన మొత్తం పిన్‌ఫాల్ ఆధారంగా జరిగిన ఫైనల్స్‌లో, 2వ సీడ్ గాంధీ, అగ్రశ్రేణి సీడ్ ప్రేమ్ సాయిపై మొదటి గేమ్‌లోనే 56 పిన్‌ల భారీ ఆధిక్యాన్ని (212-156) సాధించారు. 
 
రెండవ గేమ్‌లోనూ గాంధీ తన నిలకడను కొనసాగిస్తూ 178 పాయింట్లు సాధించారు (ప్రేమ్ సాయి 179 పాయింట్లు). తద్వారా మొత్తంగా 55 పిన్‌ల తేడాతో (390-335) విజయం సాధించి, టోర్నమెంట్ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. అంతకుముందు, స్టెప్‌లాడర్ రౌండ్‌లోని మొదటి మ్యాచ్‌లో, 4వ సీడ్ రాక్షిత్ రాఘవ్, 3వ సీడ్ నవీన్ సిద్దంపై 52 పిన్‌ల తేడాతో (378-326) విజయం సాధించాడు. 
 
మహిళల విభాగం ఫైనల్స్‌లో, రెండు గేమ్స్‌లో సాధించిన మొత్తం పిన్‌ల ఆధారంగా జరిగిన పోటీలో, 2వ సీడ్ శృతి అధిని మొదటి గేమ్‌లో అగ్రశ్రేణి సీడ్ సింధూరపై 17 పిన్‌ల ఆధిక్యాన్ని (131-114) సాధించింది. ఆపై రెండవ గేమ్‌లో సింధూర సాధించిన 132 పిన్‌లకు గాను తాను 142 పిన్‌లు సాధించి, తన ఆధిక్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. శృతి 27 పిన్‌ల తేడాతో (273-246) టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

నేను రేపిస్టును కాదు... నేను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్

నేను రేపిస్టును కాదు... నేను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్తనను ప్రశ్నించిన మీడియా జర్నలిస్టుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జర్నలిస్టు అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిస్తూ.. తానేం రేపిస్టును కాదనీ, తాను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదని అన్నారు.

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ అనుమానం.. అమెరికా సరికొత్త ప్రతిపాదన

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ అనుమానం.. అమెరికా సరికొత్త ప్రతిపాదనపశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను నివారించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చల మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ వ్యవహరిస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో ఇటీవల సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఈ నేపథ్య్యంలో ప్రాంతీయంగా జరుగుతున్న కీలక చర్చలపై పాక్ మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఇరాన్ వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనికి కారణం పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడమే. ఈ పరిణామం దౌత్య వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...

ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వేళ హర్మూజ్ వద్ద ఇంధన నౌకలను ఇరాన్ అడ్డుకుంటోంది. మరోవైపు యూఎస్ సైతం హర్మూజ్ మూసివేసింది. దీనితో పెట్రోల్ కొరత తలెత్తుతోంది. మన దేశం విషయానికి వస్తే అడపాదడపా తప్పితే పెట్రోల్ పూర్తిగా అందుతూనే వుంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిన్నటి నుంచి పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రో-డీజిల్ లేదంటూ నో స్టాక్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. దీనితో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్రోలు బంకుల వద్ద క్యూకట్టి నిలబడి వున్నారు. ఈ పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు ఆయిల్ అధికారులు, పౌరసరఫరా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తో భేటీ అయ్యారు.

Chandrababu Naidu: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌‌కు శంకుస్థాపన

Chandrababu Naidu: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌‌కు శంకుస్థాపనఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్టులో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టబోతోంది. దీంతో ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ డేటా సెంటర్‌ను తార్లవాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాలలో దాదాపు 600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, మొత్తం 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్ భారతదేశ సాంకేతిక రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో ఒక నూతన శకానికి నాంది పలుకుతుందని ప్రకటనలో తెలిపారు.

టమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.. కిలో రూ.40 నుండి రూ.60కి పెంపు

టమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.. కిలో రూ.40 నుండి రూ.60కి పెంపుటమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాన్యుడి వంటింట్లో టమాటా సెగ మొదలైంది. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో ధర రెట్టింపు కావడంతో అటు వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అకాల వర్షాలతో పలు ప్రాంతంలో కూరగాయ పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా బీరకాయ, మిర్చి, టమాట వంటి పంటలు బాగా నష్టపోయాయి. దీంతో మార్కెట్‌కు సరఫరా చాలా వరకు తగ్గింది. సరఫరా తగ్గితే ధరలు పెరగడం అనేది సహజం.

Watch More Videos

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబు

లయతో Jagapatibabu: నా ప్రయాణం మనోహరం టు వడలతో ప్రారంభమైంది: జగపతి బాబువెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్‌తో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన టీం, ఇప్పుడు థ్రిల్లింగ్ టీజర్‌ ని లాంచ్ చేశారు.

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ పూర్తయిన షూటింగ్- స్టయిలిష్ లుక్ లో సంయుక్త

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ పూర్తయిన షూటింగ్- స్టయిలిష్ లుక్ లో సంయుక్తతెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథ, చేతిలో గన్ ఉన్నప్పటికీ చట్టాన్ని ముఖ్యంగా భావించే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. దేశాన్ని కుదిపేసిన కోల్ సిండికేట్‌ల నేపథ్యంలో, నిజ జీవిత సంఘటనల స్ఫూర్తితో ఈ కథ మరింత గ్రిప్పింగ్‌గా తీర్చిదిద్దారు.

Saidhansika: నన్ను కాపాడుకున్న సాయిధాన్సికకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన విశాల్

Saidhansika: నన్ను కాపాడుకున్న సాయిధాన్సికకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన విశాల్కాకినాడలో రెండు వారాల పాటు సాగిన కఠినమైన షెడ్యూల్ తర్వాత మగుడం చిత్రం తెలుగులో మకుటం గా రూపొందుతోంది. ఇటీవలే కాకినాడ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకుని టీమ్ అంతా విమానంలో చెన్నైకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విశాల్ స్పందించారు. మా టీమ్ చెన్నైకి తిరిగి వచ్చింది. నా ప్రియమైన సిబ్బందికి, ముఖ్యంగా నా డీఓపీ అభినందన్, బృందా మాస్టర్, నా దర్శకత్వ బృందానికి ధన్యవాదాలు. ఈ మొత్తం సమయంలో నాకు అండగా నిలిచినందుకు ప్రభాకు ప్రత్యేక అభినందనలు.

యాంకర్ విష్ణుప్రియతో నాకు పెళ్లా.. ఎవరు చెప్పారు? జేడీ చక్రవర్తి ప్రశ్న

యాంకర్ విష్ణుప్రియతో నాకు పెళ్లా.. ఎవరు చెప్పారు? జేడీ చక్రవర్తి ప్రశ్నప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియను వివాహం చేసుకోబుతున్నట్టు ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీనిపై జేడీ చక్రవర్తి స్పందించారు. ఈ వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, అవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని ఆయన కొట్టిపారేశారు. విష్ణుప్రియ తనకు కేవలం ఒక ప్రియ శిష్యురాలు మాత్రమేనని, తమ మధ్య అంతకుమించిన సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. తన తాజా చిత్రం 'గాయపడ్డ సింహం' ప్రమోషన్‌లో భాగంగా, ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?

Heroes: హీరోల పారితోషికంలో సినిమారంగంలో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా?దక్షిణాది సినిమా రంగంలో పెనుమార్పులు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే టాలీవుడ్ సినిమాలు థియేటర్లలో ఆడకపోవడంతో కొద్దికాలం మూసివేయాలని ఎగ్జిబిటర్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిటీలోని కొన్ని మారుమూల థియేటర్లలో జనాలు రావడంలేదు. మరో వైపు హైదరాబాద్ సిటీలోనూ మాల్స్ లో వున్న థియేటర్లలో నూన్ షోలకు అస్సలు ప్రేక్షకులే కరువవుతున్నారు. అయితే ఇదే పరిస్థితి తమిళనాడులోనూ వుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com