Gandhi Kotari: తెలంగాణ రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టెన్పిన్ బౌలింగ్... విజేతగా గాంధీ కోటారి
హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీలో గల గేమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లో ముగిసిన మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టెన్పిన్ బౌలింగ్ టోర్నమెంట్లో గాంధీ కోటారి విజేతగా నిలిచి టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నారు. రెండు గేమ్స్లో సాధించిన మొత్తం పిన్ఫాల్ ఆధారంగా జరిగిన ఫైనల్స్లో, 2వ సీడ్ గాంధీ, అగ్రశ్రేణి సీడ్ ప్రేమ్ సాయిపై మొదటి గేమ్లోనే 56 పిన్ల భారీ ఆధిక్యాన్ని (212-156) సాధించారు.
రెండవ గేమ్లోనూ గాంధీ తన నిలకడను కొనసాగిస్తూ 178 పాయింట్లు సాధించారు (ప్రేమ్ సాయి 179 పాయింట్లు). తద్వారా మొత్తంగా 55 పిన్ల తేడాతో (390-335) విజయం సాధించి, టోర్నమెంట్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకున్నారు. అంతకుముందు, స్టెప్లాడర్ రౌండ్లోని మొదటి మ్యాచ్లో, 4వ సీడ్ రాక్షిత్ రాఘవ్, 3వ సీడ్ నవీన్ సిద్దంపై 52 పిన్ల తేడాతో (378-326) విజయం సాధించాడు.
మహిళల విభాగం ఫైనల్స్లో, రెండు గేమ్స్లో సాధించిన మొత్తం పిన్ల ఆధారంగా జరిగిన పోటీలో, 2వ సీడ్ శృతి అధిని మొదటి గేమ్లో అగ్రశ్రేణి సీడ్ సింధూరపై 17 పిన్ల ఆధిక్యాన్ని (131-114) సాధించింది. ఆపై రెండవ గేమ్లో సింధూర సాధించిన 132 పిన్లకు గాను తాను 142 పిన్లు సాధించి, తన ఆధిక్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది. శృతి 27 పిన్ల తేడాతో (273-246) టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.