వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో రెండు కాంస్య పతకాలను సాధించిన నాగిడి గాయత్రి
మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి ఛాంపియన్షిప్లు-2026లో వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో రెండు కాంస్య పతకాలను సాధించి, నాగిడి గాయత్రి మరోసారి రాష్ట్రానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది. దేశంలోని అత్యుత్తమ క్రీడాకారులతో పోటీపడిన గాయత్రి, అద్భుతమైన నైపుణ్యం, పట్టుదల, స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించి, జాతీయ స్థాయిలో తన పెరుగుతున్న ప్రతిభను చాటింది.
ఆమె జంట కాంస్య పతకాలు రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తాయి. కానోయింగ్, కయాకింగ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పెరుగుతున్న ఉనికి, విజయానికి మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని జోడిస్తాయి.
ఈ ఛాంపియన్షిప్లు జనవరి 12 నుండి 15 వరకు మధ్యప్రదేశ్లోని ఖర్గోన్ జిల్లాలోని మహేశ్వర్లోని సహస్త్రధారలో నిర్వహించబడ్డాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్ర కనోయింగ్, కయాకింగ్ అథ్లెట్ల భాగస్వామ్యం కనిపించింది.