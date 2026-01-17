శనివారం, 17 జనవరి 2026
సెల్వి
శనివారం, 17 జనవరి 2026 (10:22 IST)

వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో రెండు కాంస్య పతకాలను సాధించిన నాగిడి గాయత్రి

మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి ఛాంపియన్‌షిప్‌లు-2026లో వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లలో రెండు కాంస్య పతకాలను సాధించి, నాగిడి గాయత్రి మరోసారి రాష్ట్రానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది. దేశంలోని అత్యుత్తమ క్రీడాకారులతో పోటీపడిన గాయత్రి, అద్భుతమైన నైపుణ్యం, పట్టుదల, స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శించి, జాతీయ స్థాయిలో తన పెరుగుతున్న ప్రతిభను చాటింది.
 
ఆమె జంట కాంస్య పతకాలు రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తాయి. కానోయింగ్,  కయాకింగ్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పెరుగుతున్న ఉనికి, విజయానికి మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిని జోడిస్తాయి. 
 
ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌లు జనవరి 12 నుండి 15 వరకు మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఖర్గోన్ జిల్లాలోని మహేశ్వర్‌లోని సహస్త్రధారలో నిర్వహించబడ్డాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్ర కనోయింగ్, కయాకింగ్ అథ్లెట్ల భాగస్వామ్యం కనిపించింది.

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ క్రికెట్‌ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. ఈ ఆటను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. భారత క్రికెట్ జట్టు ఆడే కీలకమైన మ్యాచ్‌లకు ఆయన తరచుగా హాజరవుతూ, స్టేడియాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఉత్కంఠభరితమైన క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను చూసే అవకాశాన్ని ఎప్పుడూ వదులు కోరు. అయితే, నారా లోకేష్‌కు శారీరక స్థాయిలో కూడా ఈ ఆటపై బలమైన మక్కువ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు. తాజాగా శుక్రవారం స్టేడియంలో ఆయన చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్‌తో కనిపించారు. మైదానంలో కొన్ని షాట్లు ఆడుతూ కనిపించారు.

Donald Trump: అక్రమ వలసదారులకు చెక్.. ఐసీఈ అమలు.. ఐడీ కార్డులు చూపించాల్సిందే

Donald Trump: అక్రమ వలసదారులకు చెక్.. ఐసీఈ అమలు.. ఐడీ కార్డులు చూపించాల్సిందేఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలన అక్రమ వలసదారులను గుర్తించడానికి, పట్టుకోవడానికి ఐసీఈని అమలు చేయడంతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు వలస జనాభాపై కఠినంగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం, ప్రారంభ ప్రజా వ్యతిరేకతతో సంబంధం లేకుండా ఐసీఈ బృందాల కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా విస్తరించబడ్డాయి. ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ పరిపాలన ఇమ్మిగ్రేషన్ ధృవీకరణను పూర్తిగా కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.

AP Liquor Scam: ఏపీ లిక్కర్ కేసు.. ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి నోటీసులు

AP Liquor Scam: ఏపీ లిక్కర్ కేసు.. ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి నోటీసులుఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కేసు విషయంలో మాజీ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణ నిమిత్తం జనవరి 22న తమ ముందు హాజరు కావాలని ఆయనను ఆదేశించింది. 2019-2024 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అనుసరించిన మద్యం విధానంలో జరిగిన అవకతవకలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం వ్యాపారానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్, హవాలా లావాదేవీలు జరిగాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

దాబాలో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. సీసీటీవీలో అంతా రికార్డ్.. చివరికి?

దాబాలో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. సీసీటీవీలో అంతా రికార్డ్.. చివరికి?హర్యానాలో 42 ఏళ్ల మహిళపై ఐదుగురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన నిందితులను పోలీసులు 8 గంటల్లోనే నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన బాధిత మహిళ తన బంధువులతో కలిసి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఈ నెల 12న తెల్లవారుజామున బహదూర్‌గఢ్‌కు చేరుకున్నారు. ఢిల్లీ-రోహ్‌తక్ రోడ్డులోని పండిట్ శ్రీరామ్ శర్మ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో బస్సు దిగిన వారిని ఐదుగురు నిందితులు వెంబడించారు.

ఒంగోలులో పొట్టేళ్ల పందాలు.. ఇరవై ఐదు పొట్టేళ్లతో పందాలు..

ఒంగోలులో పొట్టేళ్ల పందాలు.. ఇరవై ఐదు పొట్టేళ్లతో పందాలు..సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని, శుక్రవారం ఒంగోలు మండలంలోని ఉలిచి గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ క్రీడా, సాంస్కృతిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో సాంప్రదాయ పొట్టేళ్ల పందాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించడంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన ఇరవై ఐదు పొట్టేళ్లతో పందాలు జరిగాయి. మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి నగదు బహుమతులు, కప్పులు అందజేశారు.

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణు

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణుసంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా భారతదేశం అంతటా ఔత్సాహిక ఫిల్మ్ మేకర్లను, కొత్త ప్రతిభను కనుగొని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ - సీజన్ 1ను ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. రియాలిటీ ఫార్మాట్‌గా రూపొందించబడిన ఈ పోటీ ఆశావహులైన మేకర్లు గరిష్టంగా 10 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిల్మ్‌లను సమర్పించమని ఆహ్వానించింది. ఇవి పూర్తిగా కథ చెప్పడం, దర్శకత్వ దృష్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

Sharwa: సంక్రాంతికి శర్వా వస్తే అన్ని బాగుంటాయని మరోసారి రుజువైంది : హీరో శర్వా

Sharwa: సంక్రాంతికి శర్వా వస్తే అన్ని బాగుంటాయని మరోసారి రుజువైంది : హీరో శర్వారామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్‌తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. జనవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచి హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సంక్రాంతి విన్నర్ మీట్ నిర్వహించారు.

Peddi: 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ తో రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన పెద్ది చికిరి చికిరి సాంగ్

Peddi: 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ తో రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన పెద్ది చికిరి చికిరి సాంగ్సంక్రాంతి పండుగకు పెద్ది చిత్రం సంబరాలు రెట్టింపు అయ్యాయి, ఎందుకంటే చికిరిచికిరి మరో భారీ మైలురాయిని చేరుకుంది. చార్ట్‌బస్టర్ చికిరిచికిరి పాట 200 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు, 2 మిలియన్లకు పైగా లైక్‌లు, యూట్యూబ్‌లో 870 వేలకు పైగా షార్ట్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 300 వేలకు పైగా రీల్స్ మరియు మ్యూజిక్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో 60 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమ్స్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ ను విడుదలచేసింది.

Sprit: స్పిరిట్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా

Sprit: స్పిరిట్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగారెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న స్పిరిట్' మూవీ మార్చి 5, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించారు. ప్రభాస్ తన కెరీర్‌లోనే మోస్ట్ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతున్నారు. మేకర్స్ న్యూ ఇయర్ కి పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రభాస్‌ను రా, ఫిల్టర్ చేయని అవతార్‌లో ప్రజెంట్ చేసిన ఈ పోస్టర్ వైరల్ గా మారింది.

ప్రేక్షకుల మనసులు కొల్లగొట్టి.. బాక్సాఫీస్ రికార్డులు షేక్ చేస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'

ప్రేక్షకుల మనసులు కొల్లగొట్టి.. బాక్సాఫీస్ రికార్డులు షేక్ చేస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. సంక్రాంతి పండుగకు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల మనసులను కొల్లగొట్టి, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు షేక్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం 12వ తేదీన విడుదల కాగా ఇప్పటివరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.200 కోట్ల గ్రాస్‌ను వసూలు చేసినట్టు చిత్రం బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో అతి తక్కువ సమయంలో రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టిన మూవీగా ఈ సినిమా రికార్డు సృష్టించింది.
