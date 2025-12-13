శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (12:37 IST)

GOAT India Tour 2025: గోట్ ఇండియా టూర్‌.. మెస్సీ కోసం హనీమూన్ క్యాన్సిల్

Lionel Messi
ఫుట్ బాల్ స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ తన నాలుగు నగరాల గోట్ ఇండియా టూర్‌లో భాగంగా కోల్‌కతాకు వచ్చారు. ఇది అభిమానులలో చాలా ఆనందాన్ని రేకెత్తించింది. ప్రతి అభిమాని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా ఒక జంట తమ స్టోరీని పంచుకున్నారు. ఈ జంట కథ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అర్జెంటీనా సూపర్‌స్టార్‌ను చూడటానికి వారు తమ హనీమూన్‌ను రద్దు చేసుకున్నారని ఈ జంట పంచుకున్నారు.
 
గత శుక్రవారం మేము వివాహం చేసుకున్నాం, మెస్సీ వస్తున్నందున మా హనీమూన్ ప్లాన్‌ను రద్దు చేసుకున్నాం.. మేము 2010 నుండి అతనిని అనుసరిస్తున్నాం.. అని ఓ మహిళ వెల్లడించింది. హనీమూన్‌ను రద్దు చేసుకుని మెస్సీని చూడాలనుకుంటున్నామని తెలిపింది. ఈ జంట డిసెంబర్ 5న వారం క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు.

ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహ ఆవిష్కరణకు తెలంగాణ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్

ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహ ఆవిష్కరణకు తెలంగాణ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్లెజెండరీ నేపథ్య గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం చేసిన సేవలకు గౌరవ సూచకంగా, ఆయన వారసత్వానికి సముచిత నివాళి అర్పించేందుకు, హైదరాబాద్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక సాంస్కృతిక కేంద్రమైన రవీంద్ర భారతిలో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. అయితే, కొందరు స్వయం ప్రకటిత తెలంగాణ కార్యకర్తలు ఈ చర్యను వ్యతిరేకించారు. ఎస్పీబీ రాష్ట్ర విభజనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని ఆరోపిస్తూ, కొన్ని రోజుల క్రితం విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ప్రదేశంలో అనవసరమైన గొడవ సృష్టించారు. ఈ కార్యకర్తలకు, ఎస్పీబీ సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.

దివ్యాంగులైన క్రికెటర్లకు అండగా నిలిచిన పవన్ కల్యాణ్.. ఆ వీడియో చూసి చలించిపోయాను..

దివ్యాంగులైన క్రికెటర్లకు అండగా నిలిచిన పవన్ కల్యాణ్.. ఆ వీడియో చూసి చలించిపోయాను..భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఇటీవల ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుని యావత్ దేశాన్ని గర్వపడేలా చేసింది. సాధారణంగా పురుషుల, మహిళల జట్ల విజయాలను దేశం మొత్తం కలిసి జరుపుకుంటుంది. కానీ దివ్యాంగులైన మహిళల విజయం మాత్రం పెద్దగా ఎవరి దృష్టికి రాలేదు. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వారి పట్టుదలకు ఎంతగానో చలించిపోయారు. ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్లను అభినందిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి మహిళా క్రికెటర్‌కు రూ. 5 లక్షల చొప్పున, కోచ్‌లకు రూ. 2 లక్షల చొప్పున చెక్కులను అందజేశారు.

Messi: లియోనెల్ మెస్సీ మ్యాచ్ కోసం హైదరాబాదుకు రాహుల్ గాంధీ

Messi: లియోనెల్ మెస్సీ మ్యాచ్ కోసం హైదరాబాదుకు రాహుల్ గాంధీప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఏఐసీసీ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ లియోనెల్ మెస్సీ చూడటానికి హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు. కాంగ్రెస్ వర్గాలు ఆయన పర్యటనను ధృవీకరించాయి. మెస్సీ జీ.ఓ.ఏ.టి ఇండియా టూర్ 2025లో భాగంగా మెస్సీ భారతదేశానికి రానున్నారు. ఆయన సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు హైదరాబాద్‌లో ల్యాండ్ అయి, ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో జరిగే ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.

Cognizant: విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్‌కు శంకుస్థాపన

Cognizant: విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్‌కు శంకుస్థాపనఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. అంతకు ముందు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తాత్కాలిక క్యాంపస్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ రవి కుమార్, తమ కంపెనీ ఈ నగరంలో 25,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని ప్రకటించారు. విశాఖపట్నానికి రావడం ఇంటికి వచ్చినట్లు ఉందని ఆయన అన్నారు.

పుతిన్ కోసం 40 నిమిషాలు వేచి చూస్తూ గోళ్లు కొరుక్కున్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్

పుతిన్ కోసం 40 నిమిషాలు వేచి చూస్తూ గోళ్లు కొరుక్కున్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ను కలిసేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షాబాజ్ షరీఫ్ 40 నిమిషాల పాటు ఎదురుచూసాడు. అప్పటిదాకా కుర్చీలో కూర్చుని గోళ్లు కొరుక్కుంటూ వున్నాడు. ఇక అంతసేపు ఆగలేని పాక్ ప్రధాని లేచివెళ్లి నేరుగా గేట్ క్రాషింగ్ చేస్తూ.. అంటే ఆహ్వానం లేకుండానే పుతిన్ వద్దకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పుతిన్ మరో నాయకుడు ఎర్డోగన్‌తో సమావేశంలో వున్నారు. పాక్ ప్రధాని ఒక్కసారిగా చెప్పాపెట్టకుండా లోనికి రావడంతో అంతా ఆశ్చర్యపోయారు. షాబాజ్ షరీఫ్ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో పక్కనే కూర్చుని ఫోటో దిగేందుకు యత్నించినా అది కూడా సఫలం కాలేదు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
