GOAT India Tour 2025: గోట్ ఇండియా టూర్.. మెస్సీ కోసం హనీమూన్ క్యాన్సిల్
ఫుట్ బాల్ స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ తన నాలుగు నగరాల గోట్ ఇండియా టూర్లో భాగంగా కోల్కతాకు వచ్చారు. ఇది అభిమానులలో చాలా ఆనందాన్ని రేకెత్తించింది. ప్రతి అభిమాని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఒక జంట తమ స్టోరీని పంచుకున్నారు. ఈ జంట కథ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అర్జెంటీనా సూపర్స్టార్ను చూడటానికి వారు తమ హనీమూన్ను రద్దు చేసుకున్నారని ఈ జంట పంచుకున్నారు.
గత శుక్రవారం మేము వివాహం చేసుకున్నాం, మెస్సీ వస్తున్నందున మా హనీమూన్ ప్లాన్ను రద్దు చేసుకున్నాం.. మేము 2010 నుండి అతనిని అనుసరిస్తున్నాం.. అని ఓ మహిళ వెల్లడించింది. హనీమూన్ను రద్దు చేసుకుని మెస్సీని చూడాలనుకుంటున్నామని తెలిపింది. ఈ జంట డిసెంబర్ 5న వారం క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు.