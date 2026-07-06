  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
  4. Haaland scores twice as Norway stun Brazil 2-1 in World Cup 2026 last 16
Written By ఠాగూర్

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ : నార్వే చేతిలో బ్రెజిల్ ఘోర పరాజయం - నేమార్ రిటైర్మెంట్

Norway foot ball team
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (10:21 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (10:08 IST)
google-news
న్యూజెర్సీ వేదికగా జరుగుతున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 పోరులో భాగంగా, ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో నార్వే చేతిలో బ్రెజిల్ 2-1 తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఈ దారుణ ఓటమి తర్వాత బ్రెజిల్ స్టార్ పుట్‌బాల్ ఆటగాడు నేమార్ అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే 34 ఏళ్ల నేమార్ భావోద్వేగానికి గురవుతూ.. తన 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అంతర్జాతీయ కెరీర్‌కు ముగింపు పలుకుతున్నట్లు వెల్లడించాడు. 'సెలెకావో' (బ్రెజిల్ జట్టు)తో తన ప్రయాణం ముగిసిందని స్పష్టంచేశాడు.
 
ఈ ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్ నార్వే ఆటగాడు ఎర్లింగ్ హాలాండ్ చివరి నిమిషాల్లో వరుసగా రెండు గోల్స్ చేసి బ్రెజిల్‌కు గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు. స్టాపేజ్ టైమ్‌లో నేమార్ పెనాల్టీని గోల్‌గా మలిచినప్పటికీ బ్రెజిల్‌కు ఓటమి తప్పలేదు. మ్యాచ్ అనంతరం నేమార్ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను. కానీ ఇక అంతా ముగిసింది. నేను ఇక్కడే ప్రారంభించాను, ఇక్కడే ముగించాను" అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
 
గాయంతోనే వరల్డ్ కప్‌కు వచ్చిన నేమార్.. ఆరంభ మ్యాచ్‌లో దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత కోచ్ కార్లో అన్సెలొట్టి వ్యూహాల్లో భాగంగా స్కాలాండ్, నార్వే మ్యాచ్లలో సబ్‌స్టిట్యూట్ మైదానంలోకి వచ్చాడు. బ్రెజిల్ జెర్సీలో పెనాల్టీ రూపంలో అతడు చేసిన చివరి గోల్ కేవలం ఓదార్పుగానే మిగిలిపోయింది. ఐదుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ నిలిచిన బ్రెజిల్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 
About Writer
ఠాగూర్

కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన మహిళను మింగేసిన మొసలి

కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన మహిళను మింగేసిన మొసలిఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బహ్రాయిచ్ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సరయూ నది సమీపంలో కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన ఓ మహిళపై మొసలి దాడి చేసి నీటిలోకి లాక్కెళ్లింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఒక్క స్కూల్ కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ

ఒక్క స్కూల్ కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీఒక్క పాఠశాల కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా అని హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ స్పష్టంచేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ చెరువును ఆక్రమించి ఓవైసీ సోదరులు పాఠశాలను నిర్మించారు. అయితే, హైదరాబాద్ నగరంలోని అక్రమ కట్టడాలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపి, కూల్చివేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓవైసీ సోదరులకు చెందిన అక్రమ కట్టడాలను కూడా కూల్చివేయాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి.

వీడిన మృతదేహం మిస్టరీ : తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడే చంపేశాడు...

వీడిన మృతదేహం మిస్టరీ : తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడే చంపేశాడు...ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలో జాతీయ రహదారిపై గత నెల 26వ తేదీన కుజ్జిపేట చెరువు గట్టువద్ద స్థానికులు ఓ మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. లోతుగా విచారణ జరపగా, తోడుగా తీసుకెళ్లిన స్నేహితుడు ఈ హత్యకు పాల్పడినట్టు గుర్తించి, నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయాన్ని టెక్కలి డీఎస్పీ లక్ష్మణ రావు ఆదివారం వెల్లడించారు.

ప్రేమించి దూరం పెట్టిందని టెక్కీని హత్య చేసిన ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి!

ప్రేమించి దూరం పెట్టిందని టెక్కీని హత్య చేసిన ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి!ఏపీలోని వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తనను ప్రేమించిన ఓ యువతి.. ఆ తర్వాత నిజాలు తెలుసుకుని దూరం పెట్టడాన్ని ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. దీంతో ఆ యువతిపై పగ పెంచుకున్న ఆయన... ఆమెను దారుణంగా హత్య చేశాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

కాలి నడకన తిరుమలకు 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు.. 6న వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం

కాలి నడకన తిరుమలకు 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు.. 6న వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంశ్రీవారి దర్శనం కోసం 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు కాలి నడకన తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తితిదే ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆ వృద్ధ మహిళకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించనున్నట్టు ప్రకటించారు. వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పించనున్నట్టు చెప్పారు. తనకు ఆ భాగ్యం దక్కడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు.

అడిగి తీసుకుంటే భిక్ష - అడగకుండా ఇస్తే అసలైన విలువ : రాజేంద్ర ప్రసాద్

అడిగి తీసుకుంటే భిక్ష - అడగకుండా ఇస్తే అసలైన విలువ : రాజేంద్ర ప్రసాద్కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పద్మశ్రీ పురస్కారంపై సినీ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కేంద్రం ప్రకటించిన పద్మశ్రీ పురస్కరాన్ని ఆయన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఆయన అందుకున్నారు.

SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుక

SS Rajamouli: వారణాసి అప్ డేట్ తో ఎం.ఎం. కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా శివభక్తుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన తగు జాగ్రత్తలు ఆయన తీసుకుంటున్నారు. అందుకు సంబంధించిన స్త్రోత్రాలు కూడా పఠించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కీరవాణి సహకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇక ఇదిలా వుండగా, కీరవాణి పుట్టినరోజు వేడుకను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఘనంగా జరిపింది.

Narne Nithin :నార్నే నితిన్, అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కాంబినేషన్ లో చిత్రం

Narne Nithin :నార్నే నితిన్, అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కాంబినేషన్ లో చిత్రంనార్నే నితిన్, ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌తో రాబోతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధాకృష్ణ రెడ్డితో ఒక యూత్‌ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తుండగా, లోహిత ఎన్.కె క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.ఇందులో నార్నే నితిన్ సరికొత్తగా కనిపించనున్నారు. అనికా సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Akhil: లెనిన్ కథకు అఖిల్ సూట్ అవుతాడా? అని భయపడ్డాను, కానీ చూశాక హిట్ నమ్మకం కలిగింది : నాగార్జున

Akhil: లెనిన్ కథకు అఖిల్ సూట్ అవుతాడా? అని భయపడ్డాను, కానీ చూశాక హిట్ నమ్మకం కలిగింది : నాగార్జునఅఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. ఈ మూవీకి మురళి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని జూలై 10న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రాత్రి తిరుపతిలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌‌ను నిర్వహించారు.

మరోమారు పెళ్లి చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్

మరోమారు పెళ్లి చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్బాలీవుడ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మరోమారు వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న అమీర్ ఖాన్ ఇపుడు ముచ్చటగా మూడోసారి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. గత కొంతకాలంగా సహజీవనం చేస్తున్న తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్‌ను ఆయన పెళ్లాడారు.