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ఫిఫా 2026: ఇంగ్లండ్ విక్టరీ.. స్టాండ్స్లో ఆటగాళ్ల రొమాన్స్.. వైరల్
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 టోర్నమెంట్లో గ్లామర్ ఒకవైపు.. రొమాన్స్ పంట పండుతోంది. ఈ పోటీల్లో భాగంగా ఇంగ్లండ్ టెక్సాస్లోని డల్లాస్ స్డేడియంలో క్రొయేషియాతో జరిగిన రసవత్తర పోరులో 4-2 గోల్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయానంతరం స్టేడియం స్టాండ్స్లో అద్భుతమైన దృశ్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇవి క్రీడాభిమానులను ఆకర్షించాయి. ప్రపంచ కప్ బరిలోకి దిగిన ఆటగాళ్ల సతీమణులు, ప్రియురాళ్లు తమ గ్లామర్, స్టైలిష్ ప్రదర్శనతో స్టేడియం వాతావరణాన్ని వేడెక్కించారు.
England Players
ఇంగ్లాండ్ జట్టు యువ సంచలనం, స్టార్ మిడ్ఫీల్డర్ జుడ్ బెలింగ్హామ్ ఈ మ్యాచ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. మ్యాచ్ ముగియగానే బెలింగ్హామ్ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ యాష్లిన్ కాస్ట్రో వద్దకు చేరుకోగా, ఆమె అతడిని ప్రేమతో కౌగిలించుకుని ముద్దుపెట్టుకుంది. స్టాండ్స్లో బెలింగ్హామ్ తల్లిదండ్రుల పక్కనే కూర్చుని మ్యాచ్ను వీక్షించిన యాష్లిన్, జెర్సీ, కామోఫ్లాజ్ స్కర్ట్ కాంబినేషన్లో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది. వీరిద్దరి రొమాంటిక్ క్షణాలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో శరవేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
England Players
ఇలా ఇంగ్లండ్ ఆటగాళ్ల భాగస్వాములు ఒక విధంగా స్టాండ్స్లో రొమాన్స్ పంట పండించారు. పలువురు నెటిజన్లు ఆ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ 'వరల్డ్ కప్ రొమాన్స్' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. యాష్లిన్ కాస్ట్రో గ్లామరస్ లుక్స్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారాయి.
కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను గుండు గీయించి మూత్రం తాగించిన భర్త
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కోరియా జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య పట్ల అత్యంత పాశవికంగా ప్రవర్తించాడు. కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు. ఆమెకు గుండు గీయడంతోపాటు బలవంతంగా మూత్రం తాగించాడు. జూన్ 14న ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, పోటీ చేస్తాం, తెలంగాణలో పవన్ జనసేన జెండా, వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసారు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్. తెలంగాణలో మీకేం పని అంటూ ఆమధ్య తెలంగాణకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మేము తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాము. సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు అండగా వుంటామని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో జనసేన తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని శుక్రవారం నాడు ప్రారంభించారు తెలంగాణ జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా కార్యాలయ ప్రవేశం జరిగింది.
ఆదివాసీ పిల్లలకు టీచర్లు లేరు.. జాజుల బంధం స్కూల్ను పవన్ పట్టించుకుంటారా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వరించాయి. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్, జల్ సంచయ్ -జన్ భాగీదారీ విభాగాల్లో తొలిస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా గతంలో 24వ ప్లేసులో ఏపీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ .. నేడు దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఏఎస్సార్ జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలం, ములపేట పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మారుమూల గ్రామం జాజుల బంధంలోని కొండ ఆదివాసీ పిల్లలకు విద్యను అందించాలన్న హామీ ఇంకా నెరవేరలేదు.
కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లాడు.. 400 అడుగుల లోయలో పడి..?
పూణేకు చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యక్తి, మావల్ తహసీల్లోని లోహగడ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఫోటోలు తీస్తుండగా లోయలో పడి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ గహుంజే నివాసి. అతను తన కుటుంబానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో డైరెక్టర్గా పనిచేసేవాడు నవంబర్లో అతనికి వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
కదులుతున్న రైల్లో హిజ్రా బీభత్సం, డబ్బులివ్వలేదని ప్రయాణికులపై ముష్ఠిఘాతాలు, వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తుంటే జనం గుండెల్లో హడలెత్తుతోంది. ఇక రైలు ప్రయాణ సమయంలో వీళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరంగా మారిపోతుంది. అడిగినంత డబ్బులివ్వకపోతే ఇక వాళ్లు తమ రాక్షస ప్రవృత్తిని బైటపెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ హిజ్రా ప్రయాణికులపై చేసిన రాక్షస దాడి తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో హిజ్రా డబ్బులివ్వనందుకు ప్రయాణికులపై మృగంలా మీదపడి చావగొడుతోంది. ప్రయాణికుడు ఏడుస్తున్నప్పటికీ అతడిని వదలకుండా చావగొట్టింది. ఈ వీడియోను ఓ ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు.
Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్
నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి మాట్లాడిన మాటలతోకూడిన చిన్న గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. మాటలు..లాంటి పాటలతో తీసిన ఇండియన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ సినిమా అంటూ ప్రభాస్ అనగానే.. అదేవిషయాన్ని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పాడు. అలా కాదు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పమని అనగానే.. గట్టిగానే అశ్విన్ చెప్పాడు. ఇలా తన శైలిలో నాగ్ అశ్విన్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నాడు.
జానపద కళాకారిణిగా శ్రద్ధా కపూర్ - 'ఈఠా' ఫోటోలు వైరల్
ఎదుటివారి గురించి జనాలు సులభంగానే కామెంట్స్ చేస్తారు : సమంత
ఎదుటివారి గురించి, వారి జీవితాల గురించి ప్రజలు సులభంగానే కామెంట్స్ చేస్తారని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. శుక్రవారం విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, సెలబ్రిటీల బరువుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదోఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల క్రితం సమంత లుక్ హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆమె డైటింగ్ చేసి చాలా సన్నగా అయ్యారని కొందరు కామెంట్స్ చేశారు.
కీర్తి, కృతి శెట్టిల చేతిని పట్టుకోవడం.. భుజాలపై చెయ్యేయటం ఏంటి? రాఘవేంద్ర రావుపై ట్రోల్స్ (video)
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందించబోయే కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఆన్లైన్లో వైరల్ కావడంతో, ప్రముఖ తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్ర రావు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్కు గురవుతున్నారు. వెంకటేష్ దగ్గుబాటి, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించనున్న ఈ చిత్రం, గురువారం హైదరాబాద్లో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ ముహూర్తపు కార్యక్రమంలో, ప్రారంభ షాట్కు దర్శకత్వం వహించాల్సిందిగా రాఘవేంద్ర రావును ఆహ్వానించారు.
Kajal Aggarwal: బాలక్రిష్ణ సరసన కాజల్ అగర్వాల్ NBK111 ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్
నందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న 111వ సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్ ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. అందుకే సంబంధించిన ఆమె లుక్ పోస్టర్ ను తన 41వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. నీలి రంగు చెక్డ్ చీర, కళ్ళద్దాలు, మరియు చదరంగం బోర్డు నేపథ్యంతో ఉన్న ఈ పోస్టర్కు 'ప్రతి తుఫానుకు ఒక కారణం ఉంటుంది' అనే ట్యాగ్లైన్ను జత చేశారు.