హైదరాబాదుకు రానున్న లియోనల్ మెస్సీ.. ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్కు ఇక పండగే
కేరళలో అర్జెంటీనా ప్రతిపాదిత స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ రద్దు అయిన తర్వాత మెస్సీ రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫుట్ బాల్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. అదేంటంటే హైదరాబాద్ను కొత్త దక్షిణాది లెగ్ స్టాప్గా చేర్చడంతో లియోనెల్ మెస్సీ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న GOAT టూర్ 2025 త్వరలో జరుగనుంది.
కేరళ క్రీడా మంత్రి అబ్దురహిమాన్ నవంబర్ 17న కొచ్చిలో అర్జెంటీనా ప్రతిపాదిత స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ రద్దు అయిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ఫుట్ బాట్ జరుగుతుందని తెలిపారు. సవరించిన ప్రణాళిక ప్రకారం మెస్సీ గోట్ టూర్ కోల్కతా, హైదరాబాద్, ముంబై, న్యూఢిల్లీలలో జరుగుతుంది.
హైదరాబాదులో జరిగే గోట్ టూర్ దక్షిణ భారతదేశంలోని లక్షలాది మంది ఫుట్బాల్ అభిమానులకు నివాళి అవుతుందని గోట్ టూర్ టు ఇండియా 2025 నిర్వాహకుడు సతద్రు దత్తా తెలిపారు.
హైదరాబాద్ ఈవెంట్ కోసం బుకింగ్ ఒక వారంలోపు జరుగుతుంది. గచ్చిబౌలి లేదా రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరుగుతుందని అని దత్తా ధృవీకరించారు.