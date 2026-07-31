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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (22:54 IST)

కామన్వెల్త్ క్రీడాపోటీలు... భారత్ ఖాతాలో మరో రెండు స్వర్ణాలు

Asmita Dey
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Published: Fri, 31 Jul 2026 (22:54 IST)
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కామన్వెల్త్ క్రీడా పోటీల్లో భాగంగా, భారత్‌ ఖాతాలో మరో రెండు బంగారు పతకాలు వచ్చి చేరాయి. జూడో 48 కేజీల మహిళల విభాగంలో అస్మిత దే పసిడి పతకాన్ని గెలుచుకుంది. తద్వారా జూడో క్రీడలో బంగారు పతకం సాధించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా రికార్డు నెలకొల్పింది. ఫైనల్‌లో ఆమె కెనడాకు చెందిన హీడి క్వాచ్‌‌ను 2-1 తేడాతో మట్టికరపించి బంగారు పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. 
 
మరోవైపు జూడో 60 కిలోల పురుషుల విభాగంలో హర్ష్‌ సింగ్‌ కూడా స్వర్ణం సాధించాడు. ఫైనల్‌ పోరులో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన జాషువా కట్జ్‌పై విజయ బావుటా ఎగరేశాడు. ఈ విజయాలతో భారత జూడో చరిత్రలో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 
 
ఈ విభాగంలో ఛాంపియన్‌గా నిలవాలన్న కొన్నేళ్ల నిరీక్షణ ఫలించింది. తాజా కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో భారత్‌ ఇప్పటివరకు 19 పతకాలు సాధించి.. ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇందులో 5 బంగారు పతకాలు, 10 రజత పతకాలు, 4 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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