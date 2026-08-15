ప్రపంచ యూత్ ఆర్చరీ పోటీలు : భారత బాలిక జట్టు బంగారంతో మెరిసింది...
అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత యువ ఆర్చర్లు మరోసారి జయకేతనం ఎగురవేశారు. దక్షిణ కొరియాలోని ఇంచియాన్లో నిర్వహించిన ప్రపంప ఆర్చరీ కేఏఏ యూత్ ఇన్విటేషన్ 2024 టోర్నీలో భారత రికర్వ్ బాలికల జట్టు స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఆగస్టు 10 నుంచి 14వ తేదీ వరకు జరిగిన ఈ పోటీల్లో భారత అమ్మాయిలు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు.
ఫైనల్ పోరులో కొండపావులూరి యుక్తశ్రీ, కృషి కుమావత్, ప్రజల్ తోలియాలతో కూడిన భారత జట్టు, ఆతిథ్య దక్షిణ కొరియా జట్టుతో తలపడింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ జట్టు 5-3 తేడాతో కొరియాపై ఘన విజయం సాధించి పసిడి పతకాన్ని ఒడిసిపట్టుకుంది. ఈ విజయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన యుక్తశ్రీ కీలక పాత్ర పోషించడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
ఈ సందర్భంగా శాఫ్ చైర్మన్ ఎ.రవినాయుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చరీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు నందమూరి తేజస్విని, చైర్మన్ చెరుకూరి సత్యనారాయణ, ప్రధాన కార్యదర్శి బి.వి.రమణ తదితరులు జట్టును అభినందించారు. ప్రస్తుతం భారత సీనియర్ విభాగంలో టాప్-8 ప్రాబబుల్ ఆర్చర్లలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్న యుక్తశ్రీ ప్రతిభను వారు కొనియాడారు. ఆమె ఉన్నతికి కృషి చేసిన తల్లిదండ్రులను, కోచ్లను ఈ సందర్భంగా వారు ప్రత్యేకంగా ప్రశంసిస్తూ అభినందించారు.