గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 11 డిశెంబరు 2025 (09:13 IST)

జూనియర్స్ అయినా చరిత్ర సృష్టించారు.. హాకీ ప్రపంచ కప్‌లో కాంస్యం కొట్టారు..

Junior Hockey World Cup
Junior Hockey World Cup
భారత జూనియర్ మెన్స్ హాకీ జట్టు అనూహ్య విజయంతో చరిత్ర సృష్టించింది. అర్జెంటీనాను 4-2 తేడాతో ఓడించి జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్‌లో మొట్టమొదటిసారిగా కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. 0-2తో వెనుకబడిన స్థితి నుంచి జట్టు చివరి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌లో అద్భుతంగా పుంజుకుని నాలుగు గోల్స్ చేసి చరిత్ర సృష్టించింది. తద్వారా భారత జట్టు జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్‌లో దేశానికి తొలి కాంస్య పతకాన్ని అందించింది. ఈ మైలురాయి విజయాన్ని జరుపుకుంటూ, హాకీ ఇండియా ప్రతి ఆటగాడికి రూ. 5 లక్షలు, సహాయక సిబ్బందికి రూ. 2.5 లక్షల రివార్డును ప్రకటించింది.
 
మరోవైపు సెమీస్‌లో భారత్‌ను ఓడించిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ జర్మనీ ఫైనల్లో గెలిచి టైటిల్ గెలుచుకుంది. స్పెయిన్‌పై జరిగిన ఫైనల్లో జర్మనీ జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఆ జట్టు రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిదో సారి ప్రపంచ కప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్ పోరులో నువ్వా నేనా అన్నట్లు పోటీ పడిన జర్మనీ, స్పెయిన్ ఆట ముగిసే సమయానికి 1-1తో సమం చేశాయి. ఈ క్రమంలో జర్మనీ షూటౌట్‌లో 3-2 తేడాతో స్పెయిన్‌ను ఓడించి టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయింది.

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?

వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయన కుమార్తె సునీత ఈ కేసుపై పూర్తి స్థాయి విచారణ కోరుతూ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయించారు. బుధవారం కోర్టు తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. అసలు నిందితులు తప్పించుకోకుండా నిరోధించడానికి పూర్తి విచారణ అవసరమని సునీత తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. ఈ కేసులో అనుబంధ చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించాలని వారు కోర్టును కోరారు. విచారణ కొనసాగితే మరిన్ని సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని కూడా వారు చెప్పారు.

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్

Amaravati: అమరావతిలో కొత్త కాగ్ కార్యాలయం.. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి రావడం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతానికి కొత్త ఊపిరి పోసింది. రాజధాని ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు చాలా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఇటీవల అమరావతిలో ఏకంగా 25 బ్యాంకులు, కేంద్ర ఆర్థిక సంస్థలు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన కేంద్ర కార్యాలయం రాజధానిలో కొలువుదీరడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: 30 వాట్సాప్ గ్రూపులలో సభ్యుడిగా వున్నాను.. నారా లోకేష్పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాట్సాప్ గ్రూపులను ఎలా ఉపయోగిస్తోందనే దాని గురించి మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు. విదేశీ సదస్సులో వ్యాపార కార్యనిర్వాహకులతో జరిగిన సమావేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే ఏ కంపెనీకైనా ప్రభుత్వం చురుకుగా మద్దతు ఇస్తుందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట పరిమితికి మించిన బడ్జెట్ ఉన్న పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందని, వాటి కోసం ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్ సృష్టించబడుతుందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.

Andhra CM: రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి బ్యాంకులు ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చించాలి

Andhra CM: రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి బ్యాంకులు ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చించాలిఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలతో చర్చించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, వడ్డీరేట్లను తగ్గించడం ద్వారా ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేయడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని, దీని ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం రుణాలపై రూ. 7000 కోట్లు ఆదా చేయగలదని అన్నారు.

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. 3,834 సర్పంచ్ పదవులకు 12,960 మంది పోటీ

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. 3,834 సర్పంచ్ పదవులకు 12,960 మంది పోటీతెలంగాణ వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 3,834 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగుతుంది. మొత్తం 56,19,430 మంది ఓటర్లు 37,562 పోలింగ్ కేంద్రాలలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

Watch More Videos

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్

Raviteja: రవితేజ, డింపుల్ హయతి.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి నుంచి మెలోడీ సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహిస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో అలరించబోతున్నారు . SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని హై ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. ఇందులో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్‌ , డింపుల్ హయతి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఫస్ట్ సింగిల్ బెల్లాబెల్లా చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ప్రోమోతో టీజ్ చేసిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు అద్దం ముందు లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తి

ఎవరు కొత్త తరహా సినిమా చేసినా ప్రోత్సాహించాలి, లేకుంటే ముందడుగు వేయలేరు : కార్తిస్టార్ హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ "అన్నగారు వస్తారు" ఈ నెల 12న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు హీరో కార్తి.

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...

మాకు మనవళ్ళు పుట్టినా నాగార్జున అలానే ఉన్నారు.. యాంటీ ఏజింగ్ టెస్టులు చేయాలి...టాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జున నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తుండటం ఇపుడు చిత్రపరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అందుకే నాగార్జునను చూస్తే అనేక మంది హీరోహీరోయిన్లు అసూయ పడుతుంటారు. తాజాగా కోలీవుడ్ నటుడు విజయ్ సేతుపతి కూడా నాగార్జున యవ్వనంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాకు మనవళ్లు పుట్టినా నాగార్జున మాత్రం అలానే ఉన్నారని, అందువల్ల ఆయనను తీసుకెళ్లి యాంటీ ఏజింగ్ పరీక్షలు చేయాలంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ

విదు, ప్రీతి అస్రాని మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ 29 సినిమాకు ప్ర‌ధానాక‌ర్ష‌ణ29 సినిమాకు ర‌త్న‌కుమార్ ర‌చ‌న‌, ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. రియ‌లిజం, ఫీల్ గుడ్, రా ఎమోష‌న్స్‌తో యూనిట్ స్టోరీతో ఈ సినిమాను ఈయ‌న రూపొందిస్తున్నారు. మెయ్యాద మాన్‌, ఆడై, గులు గులు వంటి విజ‌యవంత‌మైన చిత్రాల త‌ర్వాత గ్రిప్పింగ్ స్టోరీతో, హృద‌యాల‌ను హ‌త్తుకునే మాన‌వ సంబంధాల‌ను తెలియ‌జేసేలా, ప్రేమ గొప్ప‌దనాన్ని తెలియ‌జేసేలా ప్రేమ క‌థా చిత్రంగా 29 రానుంది.

మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం.. పురుష కొత్త పోస్టర్

మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం.. పురుష కొత్త పోస్టర్ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే చిత్రాలకు మినిమం గ్యారెంటీ ఉంటుంది. కామెడీ బేస్డ్ చిత్రాలకు ఎలాంటి లాజిక్ కూడా అవసరం ఉండదు. అందుకే స్టార్ హీరోలు సైతం కామెడీ బేస్డ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే కథల్ని చేసేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు. ఇక ఆడియెన్స్ సైతం థియేటర్‌కు కాస్త రిలాక్స్ అవ్వడానికి, ఎంటర్టైన్ కోసమే వస్తారు. అందుకే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా వినోదభరితమైన కథలకే పట్టం కడతారు. ఈ క్రమంలో అందరినీ నవ్వించేందుకు ఓ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్‌తో ‘పురుష:’ టీం వస్తోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com