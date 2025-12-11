జూనియర్స్ అయినా చరిత్ర సృష్టించారు.. హాకీ ప్రపంచ కప్లో కాంస్యం కొట్టారు..
భారత జూనియర్ మెన్స్ హాకీ జట్టు అనూహ్య విజయంతో చరిత్ర సృష్టించింది. అర్జెంటీనాను 4-2 తేడాతో ఓడించి జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్లో మొట్టమొదటిసారిగా కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. 0-2తో వెనుకబడిన స్థితి నుంచి జట్టు చివరి క్వార్టర్ ఫైనల్లో అద్భుతంగా పుంజుకుని నాలుగు గోల్స్ చేసి చరిత్ర సృష్టించింది. తద్వారా భారత జట్టు జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్లో దేశానికి తొలి కాంస్య పతకాన్ని అందించింది. ఈ మైలురాయి విజయాన్ని జరుపుకుంటూ, హాకీ ఇండియా ప్రతి ఆటగాడికి రూ. 5 లక్షలు, సహాయక సిబ్బందికి రూ. 2.5 లక్షల రివార్డును ప్రకటించింది.
మరోవైపు సెమీస్లో భారత్ను ఓడించిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ జర్మనీ ఫైనల్లో గెలిచి టైటిల్ గెలుచుకుంది. స్పెయిన్పై జరిగిన ఫైనల్లో జర్మనీ జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఆ జట్టు రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిదో సారి ప్రపంచ కప్ను సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్ పోరులో నువ్వా నేనా అన్నట్లు పోటీ పడిన జర్మనీ, స్పెయిన్ ఆట ముగిసే సమయానికి 1-1తో సమం చేశాయి. ఈ క్రమంలో జర్మనీ షూటౌట్లో 3-2 తేడాతో స్పెయిన్ను ఓడించి టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయింది.