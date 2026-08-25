కామన్వెల్త్ క్యూ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్కు ఆతిథ్యమిస్తోన్న అహ్మదాబాద్
ప్రపంచంలోని క్యూ స్పోర్ట్స్కు ప్రధాన గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఉన్న భారతదేశం, రెండవ కామన్వెల్త్ క్యూ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్లకు అక్టోబర్ 7-10 తేదీల మధ్య అహ్మదాబాద్లోని వీర్ సావర్కర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
Commonwealth Cue Sports
ఈ నాలుగు రోజుల ఉత్సవంలో, దాదాపు 46 దేశాలకు చెందిన క్యూ క్రీడాకారులు పురుషుల, మహిళల విభాగాలలో బిలియర్డ్స్, స్నూకర్, హేబాల్, 10-బాల్ పూల్, బ్లాక్బాల్ అనే ఐదు క్రీడాంశాలలో పోటీపడతారు. ఈ ఛాంపియన్షిప్లలో నాలుగు క్రీడాంశాలలో ప్రతి కేటగిరీలో 16 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమంలో చేర్చబడిన బిలియర్డ్స్లో, ప్రతి విభాగంలో ఎనిమిది మంది క్రీడాకారులతో డ్రా పద్ధతిలో పోటీ ఉంటుంది.
ఈ ఛాంపియన్షిప్లు వరల్డ్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బిలియర్డ్స్ స్పోర్ట్స్, బిలియర్డ్స్ అండ్ స్నూకర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో, అపెక్స్ స్పోర్ట్స్ ద్వారా నిర్వహించబడతాయి. ఇప్పటికే అహ్మదాబాద్ ఛాంపియన్షిప్ల కోసం జట్టును బీఎస్ఎఫ్ఐ మంగళవారం ప్రకటించింది.