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  4. India to host Commonwealth Cue Sports Championships in Ahmedabad from October 7
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (19:55 IST)

కామన్వెల్త్ క్యూ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌‌కు ఆతిథ్యమిస్తోన్న అహ్మదాబాద్

Commonwealth Cue Sports
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (19:55 IST)
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Commonwealth Cue Sports
ప్రపంచంలోని క్యూ స్పోర్ట్స్‌కు ప్రధాన గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా ఉన్న భారతదేశం, రెండవ కామన్వెల్త్ క్యూ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లకు అక్టోబర్ 7-10 తేదీల మధ్య అహ్మదాబాద్‌లోని వీర్ సావర్కర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌లో ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
 
ఈ నాలుగు రోజుల ఉత్సవంలో, దాదాపు 46 దేశాలకు చెందిన క్యూ క్రీడాకారులు పురుషుల, మహిళల విభాగాలలో బిలియర్డ్స్, స్నూకర్, హేబాల్, 10-బాల్ పూల్, బ్లాక్‌బాల్ అనే ఐదు క్రీడాంశాలలో పోటీపడతారు. ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో నాలుగు క్రీడాంశాలలో ప్రతి కేటగిరీలో 16 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమంలో చేర్చబడిన బిలియర్డ్స్‌లో, ప్రతి విభాగంలో ఎనిమిది మంది క్రీడాకారులతో డ్రా పద్ధతిలో పోటీ ఉంటుంది. 
 
ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌లు వరల్డ్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ బిలియర్డ్స్ స్పోర్ట్స్, బిలియర్డ్స్ అండ్ స్నూకర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో, అపెక్స్ స్పోర్ట్స్ ద్వారా నిర్వహించబడతాయి. ఇప్పటికే అహ్మదాబాద్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ల కోసం జట్టును బీఎస్ఎఫ్ఐ మంగళవారం ప్రకటించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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