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  4. India Win FIH Hockey Women's Nations Cup Title, Beating Hosts New Zealand 2-0
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (12:21 IST)

ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ మహిళల నేషన్స్ కప్ ఫైనల్‌.. విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టు

Hockey Women
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (12:18 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (12:21 IST)
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Hockey Women
అక్లాండ్‌లో ఆదివారం జరిగిన ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ మహిళల నేషన్స్ కప్ ఫైనల్‌లో ఆతిథ్య జట్టును 2-0 తేడాతో ఓడించి భారత మహిళల హాకీ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. నవనీత్ కౌర్ (4వ నిమిషంలో) భారత్‌కు ప్రారంభ ఆధిక్యాన్ని అందించగా, సునేలిత టోప్పో (15వ నిమిషంలో) ఆ ఆధిక్యాన్ని రెట్టింపు చేశారు. తమ ఆధిక్యాన్ని కాపాడుకుంటూ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడంలో జట్టు అద్భుతమైన రక్షణ ప్రదర్శనను కనబరిచింది.
 
ఈ విజయంతో వచ్చే సీజన్‌లో ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ మహిళల ప్రో లీగ్‌కు భారత్ తిరిగి అర్హత సాధించిందని ఒక పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది. ఫైనల్‌లో లాల్‌రెమ్‌సియామి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకోగా, దీపిక ఆరు గోల్స్‌తో టోర్నమెంట్‌లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన వారిలో (అమెరికాకు చెందిన యాష్లే సెసాతో కలిసి) సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 
 
2022లో జరిగిన తొలి టోర్నమెంట్‌ను గెలుచుకున్న భారత్‌కు ఇది రెండవ నేషన్స్ కప్ టైటిల్. ఈ టోర్నమెంట్ ప్రయాణంలో భారత్ అజేయంగా నిలిచింది; పూల్ A మ్యాచ్‌లలో USA (3-2), జపాన్ (2-1), ఉరుగ్వే (3-2) జట్లపై విజయం సాధించడంతో పాటు, సెమీ-ఫైనల్‌లో చిలీపై 6-0తో ఘనవిజయం నమోదు చేసింది. ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై 2-0 తేడాతో గెలుపొంది టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకోవడంలో జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనను కనబరిచింది.
 
ఆటలో నవనీత్ ఒక పెనాల్టీ కార్నర్‌ను సాధించారు. 4వ నిమిషంలో ఆ సెట్-పీస్ అవకాశాన్ని ఆమె శక్తివంతమైన హిట్‌తో గోల్‌గా మలిచి, భారత్‌కు ఆధిక్యాన్ని అందించారు. ఆటలో వేగంగా దాడులకు మారడంలో (ట్రాన్సిషన్) భారత్ అద్భుతంగా రాణించింది; తమ తీవ్రమైన ఆటతీరుతో న్యూజిలాండ్ రక్షణ శ్రేణికి అనేక సవాళ్లను విసిరింది. 
 
తొలి క్వార్టర్‌లో లభించిన ఐదవ పెనాల్టీ కార్నర్ ద్వారా భారత్ తమ ఆధిక్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకుంది; దీపిక కొట్టిన వేగవంతమైన షాట్‌ను సునీలిత టోప్పో మళ్లించి గోల్ చేయడంతో, 15వ నిమిషంలో భారత్ 2-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. రెండో క్వార్టర్‌లో భారత్ క్రమశిక్షణతో ఆడింది, అదే సమయంలో న్యూజిలాండ్ పుంజుకుని ఆటపై పట్టు సాధించేందుకు ప్రయత్నించింది. భారత్‌కు కూడా తమ ఆధిక్యాన్ని పెంచుకునేందుకు కొన్ని అవకాశాలు లభించాయి. 
 
అయితే, ఏ జట్టు కూడా గోల్ చేయలేకపోవడంతో, హాఫ్-టైమ్ సమయానికి భారత్ తమ రెండు గోల్స్ ఆధిక్యాన్ని నిలుపుకుంది. మూడో క్వార్టర్‌లోనూ భారత్ దృఢంగా నిలిచింది. అద్భుతమైన రక్షణ ప్రదర్శనతో ఆతిథ్య జట్టును కట్టడి చేస్తూ, వారికి ఎటువంటి స్పష్టమైన గోల్ అవకాశాలు దక్కకుండా చేసింది. 
 
తమ దూకుడుతో న్యూజిలాండ్ రక్షణ శ్రేణి తప్పు చేసేలా ఒత్తిడి తెచ్చినప్పటికీ, నవనీత్ కొట్టిన రివర్స్ హిట్‌ను గోల్‌కీపర్ అడ్డుకున్నారు. నాలుగో క్వార్టర్ ఆరంభంలో న్యూజిలాండ్‌కు ఒక పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. అయితే, ఆ సెట్-పీస్ ప్రయత్నాన్ని సవిత అడ్డుకోవడంతో భారత్ ఆధిక్యం అలాగే కొనసాగింది. పటిష్టమైన రక్షణ వ్యూహాన్ని కొనసాగిస్తూ అద్భుతంగా రాణించిన భారత్, చివరికి 2-0తో విజయం సాధించి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.
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సెల్వి

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