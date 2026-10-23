Asian Para Games: ఆసియా పారా గేమ్స్లో మెరిసిన భారత ఆటగాళ్లు.. పతకాల పంట
ఒకాజాకి చువో సోగో పార్క్ మల్టీపర్పస్ స్క్వేర్లో శుక్రవారం జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్ పారా రికర్వ్ పురుషుల డబుల్స్ ఈవెంట్ ఫైనల్లో చైనాను 5-1 తేడాతో ఓడించి హర్విందర్ సింగ్, విజయ్ సుండి భారత్కు స్వర్ణ పతకాన్ని అందించారు. ఇరు జట్లు 35 స్కోరు చేయడంతో తొలి సెట్ను చైనాతో పంచుకున్న ఈ భారత జోడీ, ఆ తర్వాత పట్టు సాధించి, రెండో సెట్ను 37-36తో, మూడో సెట్ను 38-36తో గెలుచుకుని టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.
Asian Para Games
అంతేకాకుండా, సెట్ పాయింట్ల ఆధారంగా మ్యాచ్ను 5-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. చివరి రెండు సెట్లలో భారతీయుల నిలకడను చైనాకు చెందిన యున్ డుయో, జావో లిక్సు జోడీ అందుకోలేకపోయింది. దీంతో భారత జట్టు మరోసారి అగ్రస్థానంలో నిలిచి, పట్టికలో తమ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.
అయితే, మహిళల పారా రికర్వ్ డబుల్స్ ఫైనల్లో భారత ఆర్చర్లు భావనా చౌదరి, పూజా జాత్యాన్, చైనాకు చెందిన గావో జిహాన్, వాంగ్ క్సుకియాన్ జోడీ చేతిలో 0-6 తేడాతో ఓడిపోయి రజత పతకంతో సరిపెట్టుకున్నారు.
భారత పారాషూటర్ మోనా అగర్వాల్, శుక్రవారం ఇక్కడ ఐచి ప్రిఫెక్చర్ జనరల్ షూటింగ్ గ్యాలరీలో జరిగిన మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ SH1 ఈవెంట్లో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పి స్వర్ణ పతకం సాధించి, తన రికార్డుల పరంపరను కొనసాగించింది.
10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ స్టాండింగ్ SH1 ఈవెంట్లో స్వర్ణం గెలుచుకున్న మోనా, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న క్రీడల్లో ఇది ఆమెకు రెండవ స్వర్ణం. 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3P SH1లో 357.5 ప్రపంచ రికార్డు స్కోరు సాధించి ఆమె స్వర్ణం గెలుచుకోగా, ఆమె సహచరి అవని లేఖర 333.2 స్కోరుతో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది.
2026 జూలైలో నోవి సాద్లో జరిగిన ప్రపంచ కప్లో స్వీడన్కు చెందిన షూటర్ అన్నా బెన్సన్ నెలకొల్పిన 356 ప్రపంచ రికార్డు స్కోరును మోనా బద్దలు కొట్టింది. గత నెలలో 355.7 స్కోరు సాధించిన దక్షిణ కొరియాకు చెందిన లీ యున్-రి పేరిట మునుపటి ఆసియా రికార్డు ఉండేది.
ఒకాజాకి చువో సోగో పార్క్ మల్టీపర్పస్ స్క్వేర్లో జరిగిన ఈ పోటీలో, భారత మహిళల జోడీ మూడు సెట్లలోనూ ఓడిపోయింది. చైనా జోడీ 38, 35, 39 పాయింట్లు సాధించగా, భారత జోడీ 31, 30, 29 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించింది.