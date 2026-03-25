ఆసియా కప్ ఆర్చరీ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ టోర్నీ.. భారత్కు రెండు కాంస్యాలు, ఫైనల్స్కు అర్హత
ఆసియా కప్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్ స్టేజ్ 1 రెండవ రోజున, భారత ఆర్చర్లు రెండు కాంస్య పతకాలను కైవసం చేసుకోవడంతో పాటు, పురుషుల రికర్వ్, మహిళల కాంపౌండ్ జట్ల విభాగాల ఫైనల్స్లోకి దూసుకువెళ్లారు. గత ఎడిషన్లో కాంస్య పతకంతో సరిపెట్టుకున్న మహిళల కాంపౌండ్ జట్టు, ఈసారి ఫైనల్కు చేరుకోవడం ద్వారా తమ ప్రదర్శనను మరింత మెరుగుపరుచుకుంది.
చికిత తనిపర్తి, రాజ్ కౌర్, తేజల్ సాల్వేలతో కూడిన ఈ త్రయం, హోరాహోరీగా సాగిన సెమీఫైనల్ పోరులో స్థానిక ఫేవరెట్లైన కన్యావీ మనీసోంబాట్కుల్, కనోక్నపస్ కైవ్చోంఫు, చనిద్దపా తనరత్పిటినన్లను 229-226 తేడాతో ఓడించి, మూడవ సీడ్ జట్టు అయిన కజకిస్తాన్తో తలపడేందుకు తుది పోరులో స్థానం సంపాదించింది.
అయితే, పురుషుల కాంపౌండ్ విభాగంలో కొంత నిరాశ ఎదురైంది. క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో భారత ఆర్చర్లు మొదటి నాలుగు స్థానాలను కైవసం చేసుకుని అగ్రస్థానంలో నిలిచినప్పటికీ, జట్టు తన టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమై కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. రజత్ చౌహాన్, రిషబ్ యాదవ్, ఉదయ్ కంబోజ్ల త్రయం సెమీఫైనల్స్లో వియత్నాం చేతిలో 233-234 తేడాతో ఓడిపోవడానికి ముందు, ఐదు పాయింట్ల బలమైన ఆధిక్యాన్ని కోల్పోయారు.