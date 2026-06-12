సంబంధిత వార్తలు
- నా భర్తకు కోచ్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చాను : పీవీ సింధు
- Virat Kohli: టెస్టు క్రికెట్కు మళ్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న విరాట్ కోహ్లీ...?
- రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్లో మంటలు.. ప్రయాణికులకు తప్పిన ముప్పు
- బంగ్లాదేశ్తో టెస్టు సిరీస్.. పాక్ జట్టు ప్రకటన.. హెడ్ కోచ్గా మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్
- శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్గా గ్యారీ కిర్స్టెన్
భారత దిగ్గజ షూటర్ జస్పాల్ రాణా ఇకలేరు...
భారత దిగ్గజ షూటర్ జస్పాల్ రాణా ఇకలేరు. ఇటీవల జర్మనీలో మ్యూనిచ్లో జరిగన ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగివస్తూ తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆయనను ఆస్పత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతూ వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మృతి చెందారు. ప్రస్తుతం ఆయన భారత ఫిస్టల్ షూటింగ్ జట్టుకు హై ఫర్ఫార్మెన్స్ కోచ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
జస్పాల్ మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సహా కేంద్ర మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు, క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. 'జస్పాల్ రాణా మరణవార్త నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఆయన మరణం భారత క్రీడారంగానికి తీరని లోటు. షూటింగ్ సాధించిన అసాధారణ విజయాలతో దేశానికి ఎనలేని గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చారు. యువ క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దడంలో, వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడంలో ఆయన పాత్ర ఎంతో గొప్పది. క్రీడల పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, ప్రతిభను వెలికితీయాలనే తపన అందరి ప్రశంసలు పొందాయి. ఈ విషాద సమయంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, క్రీడా ప్రపంచానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను' అని ప్రధాని తన సందేశంలో తెలిపారు.
ఆయన మరణం భారత క్రీడారంగానికి తీరని లోటని జాతీయ రైఫిల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఆర్ఎఐ) అధ్యక్షుడు కలికేశ్ నారాయణ్ సింగ్ దేవ్ పేర్కొన్నారు.
ఆటగాడిగా జస్పాల్ రాణా అత్యంత విజయవంతమైన కెరీర్ను సొంతం చేసుకున్నారు. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో నాలుగు ఎడిషన్లో పాల్గొని మొత్తం 15 పతకాలు సాధించారు. వీటిలో 9 స్వర్ణాలు, 4 రజతాలు, 2 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆసియా క్రీడల్లో 8 పతకాలు గెలిచి భారత షూటింగ్కు విశేష సేవలందించారు. ఆయన ప్రతిభకు గుర్తింపుగా 1994లో అర్జున అవార్డు, 1997లో పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించాయి. కోచ్గా చేసిన సేవలకుగానూ 2020లో దేశ అత్యున్నత కోచింగ్ పురస్కారం ద్రోణాచార్య అవార్డు అందుకున్నారు.
కరోనా సమయంలోనూ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారం.. ఇపుడెందుకు ఇవ్వడం లేదు : హరీష్ రావు
కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారని, ఇపుడు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఆపి రైతుబంధు నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరోనా సమయంలోనూ కేసీఆర్ రైతుబంధు ఇచ్చారని.. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ: బాలుడికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూ.75లక్షల సాయం
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2తో పోరాడుతున్న తెలంగాణకు చెందిన ఏడాది వయసున్న బాలుడు ఆర్యన్ష్ చికిత్స కోసం, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) నుండి రూ.75 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం హామీ ఇచ్చారు. ఆర్యన్ష్కు అత్యుత్తమ చికిత్స అందేలా చూస్తామని.. సీఎంఓ అధికారులు ఆ బేబీ తల్లిదండ్రులను సంప్రదిస్తారని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఎక్స్ ద్వారా తల్లిదండ్రులు కసుల కిరణ్, కసుల నవీన చేసిన అత్యవసర ఆర్థిక సహాయ అభ్యర్థనకు ఆయన స్పందిస్తూ ఈ హామీ ఇచ్చారు.
లిఫ్టులోనే రెండు గంటల పాటు చిక్కుకుపోయిన యువకుడు
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్కైవాక్లోని లిఫ్ట్లో చిక్కుకుపోయిన ఒక యువకుడు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యాడు. ఉప్పల్లోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటూ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న రాహుల్ (20), పనులు ముగించుకుని హాస్టల్కు తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. స్కైవాక్ వద్ద ఉన్న 6బీ లిఫ్ట్లో కిందకు దిగుతుండగా, అది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో అతను లోపలే చిక్కుకుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైడ్రా అధికారులు, ఉప్పల్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్శిటీ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. విద్యార్థుల్లో భయం భయం
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఐ, జీ బ్లాకుల మధ్య చిరుతపులి కనిపించడంతో విద్యార్థులు, సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే విద్యార్థులు సంబంధిత అధికారులు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేలోపే ఆ చిరుతపులి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి పారిపోయింది. విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం శేషాచలం అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉండటంతో, ఇక్కడ అడవి జంతువులు కనిపించడం సాధారణమే.
ప్యాంటు పాకెట్లో పిల్ల నాగుపాము... వామ్మో, వీడియో
ఓ యువకుడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ప్యాంటు వేసుకున్నాడు. అలా ప్యాంటు వేసుకున్న కాసేపటికే ప్యాంటులో ఏదో అటుఇటూ కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. ప్యాంట్ పాకెట్ బటన్ తీసి చూడగానే బుస్ బుస్ మంటూ పడగ విప్పి కనిపించింది నాగుపాము పిల్ల. దీనితో సదరు యువకుడు ఎంతమాత్రం భయపడకుండా కూర్చున్నచోట నుంచి పాములు పట్టే వ్యక్తికి ఫోన్ చేసాడు. అతడు వచ్చి ఆ పాముపిల్లను ఓ చిన్న కర్రపుల్ల సాయంతో జాగ్రత్తగా బైటకు తీసాడు. కనుక ఆరుబయట దుస్తులు వేసేవారు ధరించే ముందు ఒక్కసారి గట్టిగా విదిలించి వేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.
Vishal: విశాల్ దర్శకత్వంలో మకుటం యాక్షన్ టీజర్ విడుదల
హీరోగా, దర్శకుడిగా విశాల్ చేసిన తొలి ప్రాజెక్ట్ మకుటం. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో 99వ సినిమాగా ‘మకుటం’ రూపుదిద్దుకుంటోంది. స్వర్గీయ నిర్మాత ఆర్.బి. చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రాబోతోంది. రవి అరసు అందించిన కథ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ అన్నింటికీ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. మేకర్స్ టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Television producers: టాప్కోస్ ను ఏర్పాటు చేసిన టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్
గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పరిచారు. ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ తెలియజేశారు.
Samantha మా ఇంటి బంగారం చూస్తే మీ డబ్బు, సమయానికి నేను హామీ : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూన్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్లతో సినిమా టీం ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేసింది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన సెన్సార్ పూర్తయింది.
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.