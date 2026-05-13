మే 21 నుంచి జూన్ 3 వరకు.. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు భారత హాకీ జట్టు
ఆక్లాండ్లో జూన్ 15 నుండి 21 వరకు జరగనున్న రాబోయే ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ ఉమెన్స్ నేషన్స్ కప్ 2025-26 పోటీల సన్నాహాల్లో భాగంగా, భారత మహిళల హాకీ జట్టు మే 21 నుండి జూన్ 3 వరకు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్తుందని 'హాకీ ఇండియా' మంగళవారం ప్రకటించింది.
ఈ పర్యటనలో భాగంగా, మే 26 నుండి 30 వరకు పెర్త్ హాకీ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇందులో మొదటి రెండు మ్యాచ్లు మే 26, 27 తేదీల్లో జరగనుండగా, మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లు మే 29, 30 తేదీల్లో జరుగుతాయి.
ఆస్ట్రేలియా పర్యటన ముగిసిన అనంతరం, జట్టు న్యూజిలాండ్కు పయనమవుతుంది. అక్కడ నేషన్స్ కప్కు ముందు జరిగే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ల ద్వారా వారు తమ సన్నాహాలను కొనసాగిస్తారు.
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో అర్జెంటీనాలో జరిగిన నాలుగు మ్యాచ్ల పర్యటనలో రెండు విజయాలతో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన భారత మహిళల హాకీ జట్టు, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు బయలుదేరుతోంది.
ఆ పర్యటన నుంచి తిరిగి వచ్చినప్పటి నుంచి, రాబోయే బిజీ అంతర్జాతీయ క్యాలెండర్కు ముందు తమ ఆటతీరును మెరుగుపరుచుకునేందుకు గాను, జట్టు బెంగళూరులోని ఎస్ఏఐ (సాయ్)లో జాతీయ శిబిరంలో తీవ్రంగా శిక్షణ పొందుతుంది.
జ్యోతిష్యుడి నియామకం రద్దు చేసిన సీఎం విజయ్ సర్కార్
తమిళనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. ముఖ్యమంత్రి ఓఎస్డీగా తన వ్యక్తిగత జ్యోతిషుడు రిక్కి రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఆయన నియామకంపై అన్ని పార్టీల నుంచి విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గి ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేసింది.
దళిత డ్రైవర్ హత్య కేసు : వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు
మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు జోక్యం- రొయ్యల దాణా ధరల పెంపుపై తగ్గిన వ్యాపారాలు
రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు జోక్యంతో, ఆక్వాకల్చర్లో వినియోగించే దాణా ధరలను పెంచాలన్న తమ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రొయ్యల దాణా తయారీదారులు అంగీకరించారు. ఇటీవల తయారీదారులు దాణా ధరలను కిలోకు రూ.10 వరకు పెంచేందుకు సిద్ధపడటంతో, రాష్ట్ర ఆక్వాకల్చర్ రంగం యొక్క స్వల్ప లాభాలకు ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజా నిర్ణయం వెలువడింది. పెంచిన ధరల అమలును తక్షణమే నిలిపివేయాలని మత్స్యశాఖ మంత్రి దాణా తయారీదారులను ఆదేశించారు.
గిరిపుత్రులకు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం.. ఏంటది?
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మరోమార తన మాటను నిలబెట్టుకున్నారు. గిరిపుత్రులకు ఇచ్చిన హామీల్లో మరోదాన్ని నిరూపించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదపాడులో పాఠశాల భవనం నిర్మిస్తామని ఆయన గతంలో హామీ ఇచ్చారు. ఇందుకోసం రూ.17.50 లక్షలను ఖర్చు చేశారు. ఇపుడు ఈ పాఠశాల భవనం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
144 ఓట్లతో బలపరీక్షలో నెగ్గిన విజయ్.. టీవీకేకు ఓటేసిన అన్నాడీఎంకే రెబల్ వేలుమణి
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, బుధవారం శాసనసభలో విశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా 144 ఓట్లతో విజయం సాధించి, తన నూతన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి ఎదురైన మొదటి ప్రధాన పరీక్షను విజయవంతంగా అధిగమించారు. 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయగా, ఐదుగురు సభ్యులు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నారు. విశ్వాస ఓటింగ్ పూర్తయిన అనంతరం, అసెంబ్లీ నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. ఈ బలపరీక్షలో డీఎంకే వాకౌట్, ఏఐఏడీఎంకేలో బహిరంగ విభేదాలు, సభలోని ప్రత్యర్థి వర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదాలతో సహా నాటకీయ దృశ్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.