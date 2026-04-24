శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (10:39 IST)

ISSF Junior World Cup: జూనియర్ ప్రపంచ కప్ షూటింగ్.. భారత్‌కు స్వర్ణం

Prachi
ఈజిప్టులోని కైరోలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ (ఐఎస్ఎస్ఎఫ్) జూనియర్ ప్రపంచ కప్ (రైఫిల్/పిస్టల్/షాట్‌గన్) పోటీలలో భాగంగా గురువారం జరిగిన జూనియర్ మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ (3P) విభాగంలో ప్రాచీ గైక్వాడ్ స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఫైనల్ రౌండ్‌లో 354.6 పాయింట్లు సాధించిన ప్రాచీ, 354.4 పాయింట్లు సాధించిన అథ్లెట్ డార్యా చుప్రిస్‌పై విజయం సాధించింది. మరొక ఏఐఎన్ షూటర్, ఎలెనా క్రెటినినా, 343.3 స్కోరుతో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. 35 షాట్ల ఫైనల్ రౌండ్‌లో 34వ షాట్ తర్వాత ఆమె పోటీ నుండి నిష్క్రమించింది. 
 
జూనియర్ పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో నరేన్ ప్రణవ్ కూడా ఫైనల్‌లో 229.5 స్కోరు సాధించి కాంస్య పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
 
 మంగళవారం (ఏప్రిల్ 21) పోటీల ప్రారంభ రోజున పురుషుల 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో శివ నర్వాల్ స్వర్ణం గెలుచుకున్న తర్వాత, ఈ పోటీలో భారత్‌కు లభించిన రెండవ స్వర్ణ పతకం ఇదే. నాలుగు రజతాలు, మూడు కాంస్య పతకాలు కూడా ఖాతాలో చేరడంతో, భారత్ తిరిగి పతకాల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. 
 
ఒలింపిక్ ఇంటర్నేషనల్ సిటీ షూటింగ్ రేంజ్‌లో జరిగిన జూనియర్ మహిళల 3P ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన ఏకైక భారతీయ క్రీడాకారిణిగా ప్రాచీ నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. భారీ వడగాలుల స్థానంలో మేఘావృతమైన ఆకాశం ఆవరించింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు కామారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రాజన్న సిరిసిల్ల, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి వంటి పరిసర జిల్లాల్లో, రాబోయే రెండు నుండి మూడు గంటల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో విలీనం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తింపు ఇవ్వాలనే డిమాండ్లతో తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్ఆర్టీసీ) కార్మికుల నిరసన రెండో రోజుకు చేరింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కార్మికులు డిపోల బయట ధర్నాలు, ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు. సమ్మెలో చురుకుగా పాల్గొంటున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్, తనపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకోవడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. అతనికి తీవ్రంగా కాలిన గాయాలవ్వడంతో ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక ప్రకారం, శుక్రవారం నాడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే మరో 89 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉండవచ్చు. గురువారం నాడు 26 జిల్లాలు, 382 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. ఇటువంటి తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

వైట్ హౌస్‌లో గురువారం జరిగిన చర్చల అనంతరం, ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగించడానికి ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు అంగీకరించాయని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. గత వారంలో అమెరికాలోని ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ రాయబారుల మధ్య జరిగిన రెండవ సమావేశం చాలా బాగా జరిగిందని ట్రంప్ అన్నారు.

సోషల్ మీడియాలో ఎవరో భావాలను గబుక్కున రీపోస్ట్ చేస్తే వచ్చే చిక్కులు అంతాఇంతా కాదు. ఇలాంటివి చాలామందికి జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా చిక్కుకున్నారు. భారత్ నరక కూపంతో పోల్చుతూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్టును ఆయన రీపోస్ట్ చేయడంతో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీనిపై ఆయన్ను వరుసగా ప్రశ్నలు సంధించడంతో నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు. భారత్ ఎంతో గొప్ప దేశం... నా మిత్రుడు అక్కడ ఉన్నత స్థానంలో వున్నారు అంటూ పేర్కొన్నారు. దీనితో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే ప్రయత్నం చేసారు.

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ వర్మ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల ద్వారా బాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఆయన హైదరాబాద్‌కు చెందినవారే అయినప్పటికీ, ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించినప్పటికీ, ఎక్కువగా హిందీ సినిమా నటుడిగానే గుర్తింపు పొందారు. తమన్నా భాటియాతో ప్రేమాయణం సాగించిన సమయంలో, తెలుగు మీడియాలో అతనికి గుర్తింపు లభించింది. వీరిద్దరూ దాదాపు రెండేళ్ల పాటు ప్రేమించుకున్నారని, ఆ తర్వాత విడిపోయారని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తదనంతరం తమన్నా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ముందుకు సాగిపోయింది.

తాను 40 ఏళ్ళనాడు రాసుకున్న కథ. ఎందరో హీరోలను, నిర్మాతలను కలిశాను. అందరూ బాగుందన్నారు. ఎట్టకేలకు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాతగా సినిమాకు కార్యరూపం దాల్చిందని దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు చెబుతున్న వీడియోను నాగ్ అశ్విన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా బిహైండ్ ది సీన్స్ వీడియోను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ శివార్లో ఖాలీ ప్రాంతంలో కల్కి సినిమా సెట్ కూ కొంచెం దూరంలో సెట్ వేసి అక్కడ షూటింగ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు నాగ్ అశ్విన్.

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన 'సరైనోడు' చిత్రంలో, అవినీతి రాజకీయ నాయకులతో పోరాడే ఒక విజిలెంట్ సైనికుడిగా అల్లు అర్జున్ నటించారు. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మరియు కేథరీన్ ట్రెసా ప్రధాన పాత్రలలో కనిపించగా, ఎస్.ఎస్. థమన్ యొక్క 'బ్లాక్‌బస్టర్' వంటి హిట్ చిత్రాలు ఈ చిత్రానికి మంచి వైబ్‌ను అందించాయి.

శిరీష మండవిల్లి నిర్మాణంలో 'ఎవరే' ప్రైవేట్ ఆల్బమ్‌ని ఆనంద్ తెరకెక్కించారు. ఈ ఆల్బమ్‌కి స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ బాధ్యతల్ని ఆనంద్ నిర్వర్తించారు. ఎస్ ఎస్ వర్దన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ ఆల్బమ్‌లో వెచలపు కృష్ణ, రిద్ది అనామిక చరణ్ నటించారు. ఈ పాటను మే ఒకటో తేదీన క్రేజీ ఎన్ క్యాచీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు ఈ పాటకు సంబంధించిన రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అర్జున్ అంబటి, సింగర్ సాకేత్, రాంబాబు గోసాల ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతోన్న మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్ 'అగధ'. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్ల నటించారు. ఆమె పాత్ర
