ట్రెండింగ్లో తెలుగు బిడ్డ.. చప్పట్లు లేవు.. ఆ నిశ్శబ్దాన్ని తట్టుకోలేక కన్నీళ్లు.. పవన్ పట్టించుకోరా? (video)
మే 29న కొరియా రిపబ్లిక్లోని గుమిలో జరిగిన 2025 ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో జ్యోతి యర్రాజీ తన మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్ స్వర్ణాన్ని కాపాడుకుంది. వర్షం కారణంగా ఖాళీగా ఉన్న స్టేడియంలో 12.96 సెకన్లలో గమ్యస్థానంలో దూసుకెళ్లి ఛాంపియన్షిప్ రికార్డును సాధించింది.
జపాన్కు చెందిన యుమి తనకా, చైనాకు చెందిన యన్నీ వు మెరుగైన ప్రారంభాలను పొందారు కానీ యర్రాజీ బలమైన ముగింపుతో అధిగమించారు. ఈ ఏడాది (2025) దక్షిణ కొరియాలోని గుమి వేదికగా జరిగిన 26వ ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ ఇప్పుడు ఒక భావోద్వేగ చర్చకు దారితీసింది.
2025 మే 29న జరిగిన మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్లో జ్యోతి యర్రాజీ ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఆ రోజు గుమి స్టేడియం భారీ వర్షంలో తడిసిముద్దవుతోంది. వాతావరణం అనుకూలించక ప్రేక్షకులందరూ వెళ్ళిపోయారు.. గ్యాలరీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
విశాఖపట్నంకు చెందిన 27 ఏళ్ల ఆమె 1.78 మీటర్ల ఎత్తులో నిలబడి, ఎనిమిదవ హర్డిల్ నుండి శక్తివంతంగా ముందుకు సాగింది. ఈ లక్ష్యాన్ని 12.96 సెకన్లలో పూర్తి చేసి, ఆమె తన టైటిల్ను కాపాడుకోవడమే కాకుండా కొత్త ఛాంపియన్షిప్ రికార్డును సృష్టించింది. తనకా (13.04సె), వు (13.12సె)లను అధిగమించింది. జ్యోతి యర్రాజీ బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నా ఆ క్షణంలో, స్టేడియం చప్పట్లు లేదా శబ్దంతో ప్రతిధ్వనించలేదు. ఖాళీ స్టాండ్లు మాత్రమే మిగిలాయి.
ఆ నిశ్శబ్దం మధ్య, భారతదేశపు అత్యంత వేగవంతమైన హర్డిలర్ అచంచలమైన దృష్టితో, అవిశ్రాంత కృషితో, ఆమె ఛాతీపై త్రివర్ణ పతాకం, గర్వంతో పరిగెత్తింది. 2023- 2025లో జరిగిన ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లలో స్వర్ణం గెలుచుకోవడం ద్వారా, నిజమైన విజయానికి జనసమూహం అవసరం లేదని ఆమె నిరూపించింది.
మన తెలుగమ్మాయి బంగారు పతకంతో దేశ గర్వంతో నిలబడినా ఆ నిశ్శబ్దాన్ని తట్టుకోలేక ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా ఈ ఘటనపై స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆమెను సత్కరించి, ధైర్యం చెప్పి, రాష్ట్రం ఆమె వెంటే ఉందని చెప్పేలా మాట ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఆ మాటే ఆమెకు గొప్ప బలం అవుతుందని చెప్తున్నారు.
ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ గెలిస్తే రోడ్లపైకి వచ్చి రచ్చ చేసే మనం, దేశం కోసం పోరాడిన ఈ ఆడబిడ్డను ఎందుకు పట్టించుకోలేదని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే.. స్టేడియం ఖాళీగా ఉన్నా తన దేశం కోసం గెలిచిన జ్యోతి అసలైన ఛాంపియన్ అంటూ మరికొందరు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.