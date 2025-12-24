బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (09:12 IST)

ట్రెండింగ్‌లో తెలుగు బిడ్డ.. చప్పట్లు లేవు.. ఆ నిశ్శబ్దాన్ని తట్టుకోలేక కన్నీళ్లు.. పవన్ పట్టించుకోరా? (video)

Jyothi Yarraji
Jyothi Yarraji
మే 29న కొరియా రిపబ్లిక్‌లోని గుమిలో జరిగిన 2025 ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో జ్యోతి యర్రాజీ తన మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్ స్వర్ణాన్ని కాపాడుకుంది. వర్షం కారణంగా ఖాళీగా ఉన్న స్టేడియంలో 12.96 సెకన్లలో గమ్యస్థానంలో దూసుకెళ్లి ఛాంపియన్‌షిప్ రికార్డును సాధించింది. 
 
జపాన్‌కు చెందిన యుమి తనకా, చైనాకు చెందిన యన్నీ వు మెరుగైన ప్రారంభాలను పొందారు కానీ యర్రాజీ బలమైన ముగింపుతో అధిగమించారు. ఈ ఏడాది (2025) దక్షిణ కొరియాలోని గుమి వేదికగా జరిగిన 26వ ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఇప్పుడు ఒక భావోద్వేగ చర్చకు దారితీసింది. 
 
2025 మే 29న జరిగిన మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్‌లో జ్యోతి యర్రాజీ ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఆ రోజు గుమి స్టేడియం భారీ వర్షంలో తడిసిముద్దవుతోంది. వాతావరణం అనుకూలించక ప్రేక్షకులందరూ వెళ్ళిపోయారు.. గ్యాలరీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
 
విశాఖపట్నంకు చెందిన 27 ఏళ్ల ఆమె 1.78 మీటర్ల ఎత్తులో నిలబడి, ఎనిమిదవ హర్డిల్ నుండి శక్తివంతంగా ముందుకు సాగింది. ఈ లక్ష్యాన్ని 12.96 సెకన్లలో పూర్తి చేసి, ఆమె తన టైటిల్‌ను కాపాడుకోవడమే కాకుండా కొత్త ఛాంపియన్‌షిప్ రికార్డును సృష్టించింది. తనకా (13.04సె), వు (13.12సె)లను అధిగమించింది. జ్యోతి యర్రాజీ బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నా ఆ క్షణంలో, స్టేడియం చప్పట్లు లేదా శబ్దంతో ప్రతిధ్వనించలేదు. ఖాళీ స్టాండ్‌లు మాత్రమే మిగిలాయి.
 
ఆ నిశ్శబ్దం మధ్య, భారతదేశపు అత్యంత వేగవంతమైన హర్డిలర్ అచంచలమైన దృష్టితో, అవిశ్రాంత కృషితో, ఆమె ఛాతీపై త్రివర్ణ పతాకం, గర్వంతో పరిగెత్తింది. 2023- 2025లో జరిగిన ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో స్వర్ణం గెలుచుకోవడం ద్వారా, నిజమైన విజయానికి జనసమూహం అవసరం లేదని ఆమె నిరూపించింది.
 
మన తెలుగమ్మాయి బంగారు పతకంతో దేశ గర్వంతో నిలబడినా ఆ నిశ్శబ్దాన్ని తట్టుకోలేక ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా ఈ ఘటనపై స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆమెను సత్కరించి, ధైర్యం చెప్పి, రాష్ట్రం ఆమె వెంటే ఉందని చెప్పేలా మాట ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఆ మాటే ఆమెకు గొప్ప బలం అవుతుందని చెప్తున్నారు.
 
ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ గెలిస్తే రోడ్లపైకి వచ్చి రచ్చ చేసే మనం, దేశం కోసం పోరాడిన ఈ ఆడబిడ్డను ఎందుకు పట్టించుకోలేదని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే.. స్టేడియం ఖాళీగా ఉన్నా తన దేశం కోసం గెలిచిన జ్యోతి అసలైన ఛాంపియన్  అంటూ మరికొందరు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్

టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్2019-24 కాలంలో రాష్ట్రం ఉత్పాదక, పారిశ్రామిక రంగాల పనితీరుపై ఆర్‌బిఐ విడుదల చేసిన గణాంకాలతో టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం అన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్‌సీపీ) అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం వల్ల బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమైందని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఏపీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి పారిశ్రామిక వృద్ధి జరగలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి), జనసేన పార్టీ (జెఎస్‌పి) పదేపదే ఆరోపణలు చేశాయని అన్నారు.

Cold Wave: తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది.. వైరల్ ఫీవర్లతో జాగ్రత్త.. వేడి నీరు తాగితే...

Cold Wave: తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది.. వైరల్ ఫీవర్లతో జాగ్రత్త.. వేడి నీరు తాగితే...తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది. ఎముకలు కొరికే చలితో వైరల్ ఫీవర్లు పెరిగిపోతున్నాయి. ఫలితంగా ప్రతి ఇంటా జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పుల బాధితులు కనిపిస్తున్నారు. రానున్న మరికొన్ని రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. సాధారణంగా మన శరీర ఉష్ణోగ్రతను మెదడులోని హైపోథాలమస్ గ్రంథి నియంత్రిస్తుంది. అయితే, బయట ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోతే శరీరంలోని ఉష్ణ నియంత్రణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది.

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి.. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి.. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజల రాజధాని అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా ఆమోదించింది. తదుపరి ఆమోదం కోసం ఈ నిర్ణయాన్ని డిసెంబర్ చివరి వారంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందు ఉంచుతారు. దీని తరువాత, ఫిబ్రవరిలో జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధం

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధంస్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా ప్రపంచమే ఓ చిన్న గ్రామంగా మారిపోయిన ఈ రోజుల్లో రాజస్థాన్ లోని 15 గ్రామ పంచాయతీలు మహిళలు స్మార్ట్ ఫోన్లు.. అంటే కెమేరాతో వున్న ఫోన్లు ఉపయోగించకూడదంటూ ఓ నిషేధం విధించాయి. ఇప్పుడిది తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 26 నుంచి కెమేరాతో కూడి వున్న స్మార్ట్ ఫోన్లను ఆ 15 గ్రామాల్లో వుండే కోడళ్లు, పెళ్లికాని యువతులు వాడరాదంటూ నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు.. పక్కింటికో, పెళ్లి-పేరంటాళ్లకు వెళ్లి ఫోటోలు తీసుకునేందుకు సైతం ఫోన్లను అనుమతించరు. కేవలం చదువుకునే అమ్మాయిలకు మాత్రమే కెమేరా ఫోన్లు ఇస్తారు.

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?రాయి వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ తన ప్రియుడుని అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంటికి పిలిపించుకుని అభ్యంతరకరస్థితిలో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, హఠాత్తుగా భర్త ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంట్లో తన భార్య పరాయి పురుషుడుతో నగ్నంగా ఉండటాన్ని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. అయితే, భార్య మాత్రం ఏమాత్రం తొట్రుపాటుకు గురికాకుండా తన భర్తతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసిన సూట్‌కేసులో కుక్కి నీటి కాలువ, ఊరి చివర నిర్మానుష్యం ప్రాంతంలో పడేసింది. అయితే, ఆ మహిళ చేసిన పాపం పండటంతో పోలీసులు కేసు చేదించి మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడుని కూడా అరెస్టు చేశారు.

Watch More Videos

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో మహిళల వస్త్రాధారణపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కావడంతో హీరో శివాజీ వెనక్కి తగ్గి క్షమాపణలు చెప్పారు. మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో రెండు అసభ్య పదాలను ఉపయోగించానని పేర్కొన్నారు. పైగా, మహిళలందరినీ ఉద్దేశించి తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదల

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదలలూసియా’ ఫేమ్ సతీష్ నినాసం హీరోగా, నిర్మాతగా భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక’. ఈ సినిమాని వృద్ధి క్రియేషన్, సతీష్ పిక్చర్ హౌస్ బ్యానర్ల మీద వర్ధన్ హరి, జైష్ణవి, సతీష్ నినాసం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీకి వినోద్ వి ధోండలే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సతీష్ నినాసంకి జోడిగా ‘కాంతార’, ‘తమ్ముడు’ ఫేమ్ సప్తమి గౌడ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్స్, తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పవర్ ఫుల్ సాంగ్ ‘వినరా మాదేవ’ అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్శంబాల’ సినిమాను దాదాపు విపరీతమైన చలిలో నైట్ షూట్ చేశాం. క్లైమాక్స్ పార్ట్ మొత్తం నైట్ షూట్‌లోనే జరిగింది. ఎంత కష్టమైనా కూడా అందరం ఇష్టంతో కలిసి పని చేశాం. క్రిస్మస్, డిసెంబర్ 25 అనేది మంచి సీజన్. శ్రీకాంత్ గారి ఫ్యామిలీతో మాకు మంచి బాండింగ్ ఉంది. రోషన్‌తో నాకు మంచి పరిచయం ఉంది. మా క్రికెట్‌ టీంలో రోషన్ చురుకుగా ఉంటాడు. రోషన్ నటించిన ‘ఛాంపియన్’ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని హీరో ఆది సాయి కుమార్ అన్నారు.

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌హారర్‌ సినిమాలకు నేపథ్య సంగీతం ఎంతో ముఖ్యం ఈషా సినిమాలో సౌండ్‌ డిజైనింగ్‌ భయంకరంగా ఉంటుంది. అందరూ భయపడే విధంగా ఉంటుంది. నిజంగా హార్ట్ వీక్‌గా ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాను చూడలేరేమో.. అని హీరో అఖిల్‌ రాజ్‌ అంటున్నారు. బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటి ద్వయం తాజాగా 'ఈషా' పేరుతో ఓహారర్‌ థ్రిల్లర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకరాబోతున్నారు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com