కబడ్డీ ప్లేయర్ షీలు భార్య ఆత్మహత్య.. ఒకరోజు ముందు పంజాబీ పాటకు రీల్ చేసి...?
అంతర్జాతీయ కబడ్డీ క్రీడాకారుడు శీలు బల్హారా భార్య ముస్కాన్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ముస్కాన్ ఆత్మహత్యకు గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మరణానికి ఒకరోజు ముందు ఒక పంజాబీ పాటకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా రీల్ను షేర్ చేసినట్లు గుర్తించారు. శీలు బల్హారా, ముస్కాన్లకు 2023 డిసెంబర్లో వివాహం జరిగింది. వీరికి గత నవంబర్లో హార్దిక్ అనే కుమారుడు జన్మించాడు. అయితే, శుక్రవారం ముస్కాన్ తన ఇంట్లో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఆమె బలవన్మరణానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Sheelu Balhara
అయితే ఫర్మానా బాద్షాహ్పూర్కు చెందిన ముస్కాన్ తండ్రి సుఖ్బీర్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లో, రెండేళ్లన్నర క్రితం జరిగిన వివాహం నాటి నుంచే కట్నం కోసం అత్తమామలు తన కుమార్తెను వేధిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అలాగే, షీలు వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉన్నారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.