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లియోనల్ మెస్సీకి సోషల్ మీడియాలో బ్రహ్మరథం పట్టిన కేరళ రాజకీయ నేతలు
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు ముందు కేరళలోని మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు కూడా ఉత్సాహంలో పాలుపంచుకున్నారు. వారిలో చాలామంది తమ అభిమాన జట్లకు, ఆటగాళ్లకు మద్దతు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. ఫుట్బాల్కు భారీ అభిమానగణం ఉన్న కేరళలో, సాంప్రదాయకంగా ఫిఫా ప్రపంచ కప్కు అమోఘంగా మద్దతు లభిస్తుంది.
Messi
రాజకీయ నాయకులు తరచుగా తమ అభిమాన జట్లకు బహిరంగంగా మద్దతిస్తుంటారు. 2007లో యూనిసెఫ్ ఛారిటీ ఫోటోషూట్ సందర్భంగా, చిన్నారిగా ఉన్న స్పానిష్ వింగర్ లామిన్ యమాల్ను లియోనెల్ మెస్సీ ఎత్తుకున్న, విస్తృతంగా ప్రచారంలో ఉన్న ఒక ఫోటోను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఫేస్బుక్లో పంచుకున్నారు.
ఒక తరం మరో తరానికి స్ఫూర్తినిచ్చే కథగా దీనిని అభివర్ణిస్తూ, మెస్సీ చేతుల్లో ఉన్న ఆ పసిబిడ్డ భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ఫుట్బాల్లోనే అత్యంత ప్రతిభావంతులైన యువ తారలలో ఒకరిగా ఎదుగుతాడని అప్పట్లో ఎవరూ ఊహించి ఉండరని ఆయన అన్నారు. అప్పటి నుండి మెస్సీ ఈ క్రీడలో తనకంటూ ఒక దిగ్గజ స్థాయిని సుస్థిరం చేసుకున్నారని, అదే సమయంలో యమల్ ఒక చిరస్మరణీయమైన ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడే మొదలుపెట్టాడని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఫుట్బాల్ కేవలం విజేతలను మాత్రమే సృష్టించదు. ఏ స్క్రీన్ప్లే కూడా ఊహించలేని కథలను అది రాస్తుందని చంద్రశేఖర్ రాశారు. అర్జెంటీనా కెప్టెన్ మెస్సీ నాయకత్వ పటిమను కేరళ హోం మంత్రి రమేష్ చెన్నితాల ప్రశంసించారు. ఓటమి ఖాయమనిపించే పరిస్థితుల్లోనూ మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చగల తన సామర్థ్యాన్ని మెస్సీ పదేపదే నిరూపిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సెమీఫైనల్లో మెస్సీ అందించిన రెండు అసిస్ట్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అవి తన జట్టు ఫైనల్కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయని చెన్నితాల అన్నారు. చివరికి అత్యల్ప ఆశ మిగిలి ఉన్నంత వరకు కూడా ఓటమిని అంగీకరించకూడదని ఫుట్బాల్ మరోసారి మనకు నేర్పుతోందని ఆయన రాసుకొచ్చారు.
అర్జెంటీనా-ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ బహిరంగ ప్రదర్శనను వీక్షిస్తూ ఉత్సాహంగా గడుపుతున్న వీడియోను పర్యాటక శాఖ మంత్రి పి.సి. విష్ణునాథ్ పంచుకున్నారు. సిపిఐ(ఎం) ఎమ్మెల్యే కె.ఎన్. బాలగోపాల్ మెస్సీ ఫోటోను పోస్ట్ చేస్తూ, "అర్జెంటీనా మన హృదయాల్లో ఉంది. అర్జెంటీనా ఫైనల్కు చేరిందని పేర్కొన్నారు.
ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి రోజీ ఎం. జాన్ కూడా అర్జెంటీనాకు మద్దతు తెలుపుతూ, చివరి విజిల్ మోగే వరకు ఆ జట్టును తక్కువ అంచనా వేయకూడదని అన్నారు. ఆట ముగియడానికి కొన్ని సెకన్ల సమయం మిగిలి ఉన్నా సరే, అద్భుతమైన ఫలితాన్ని సాధించే సామర్థ్యం అర్జెంటీనాకు ఉందని, మెస్సీ తన ప్రతిభతో మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చగలడని ఆయన పేర్కొన్నారు.
16 ఏళ్ల విరామం తర్వాత స్పెయిన్ తన రెండవ ఫిఫా ప్రపంచ కప్ టైటిల్ కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా, అర్జెంటీనా తన నాలుగవ ప్రపంచ కప్ లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతోందని జాన్ గుర్తుచేశారు.
OCTOPUS: తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్
భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడం, ఉగ్రవాద సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భద్రతా సంస్థల సన్నద్ధతను అంచనా వేయడం కోసం, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్ (ఆక్టోపస్) బుధవారం తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్ను నిర్వహించింది. ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్లుగా కల్పించిన ఈ కృత్రిమ పరిస్థితుల్లో, భక్తులను సురక్షితంగా తరలించడం, సహాయక చర్యలు చేపట్టడం, ఆ ముప్పును సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవడం వంటి అంశాలతో భద్రతా సిబ్బంది సమన్వయంతో స్పందించే విధానాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించారు.
మెడ నొప్పికని ఆస్పత్రికి వెళితే మెడనే కొరికేశాడు...
బెంగుళూరు : ఇంట్లోనే అనస్థీషియా వైద్యుడు హత్య.. భార్యపైనే సందేహం
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తెలంగాణాలో వింత వాతావరణం : వేడి - ఉక్కపోత - వర్షం
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