బంగారు పతకంతో బాడీ షేమింగ్ చేసినవాళ్ల నోళ్లు మూయించిన కృష్ణా జయశంకర్, వీడియో
అందరి రూపాలు ఒకేలా వుండవు. అలాగే అందరి ఆలోచనలు ఒకలా వుండవు. అట్లాగే అందరిలోని ప్రతిభ కూడా విభిన్నంగానే వుంటుంది. చెన్నైకు చెందిన కృష్ణా జయశంకర్ క్రీడాకారిణి విషయంలో అదే జరిగింది. ఆమె కాస్త బొద్దుగా వుండేది. ఐతే ఆమెకి క్రీడలంటే మక్కువ. మరీ షాట్ పుట్ అంటే ఆమెకి చాలా ఇష్టం. అందులో ప్రావీణ్యం సాధించేందుకు కృషి చేసేది. మొదట్లో ఆమెను చూసినవారు లావుగా వున్నావు, నీవెలా క్రీడల్లో రాణించగలవు అంటూ బాడీషేమింగ్ చేసేవారు. కానీ ఆమె పట్టువదల లేదు.
29వ నేషనల్ సీనియర్ అథ్లెట్స్ ఫెడరేషన్ కాంపిటీషన్ 2026లో షాట్ పుట్ విభాగంలో ఆమె 17.35 మీటర్లు దూరం విసిరి బంగారు పతకం సాధించారు. అంతేకాదు... ఇండోర్ షాట్ పుట్లో 16 మీటర్లు మార్క్ దాటిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు. 18 సంవత్సరాలకే జమైకా వెళ్లి ఈ క్రీడ కోసం కఠినమైన పోరాటం చేసారు కృష్ణ జయశంకర్. ఆమె ఎందరికో స్పూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
బాడీ షేమింగ్ నుండి దేశానికే బంగారు పతకం వరకు.. కృష్ణ జయశంకర్ సరికొత్త రికార్డు!— AVM (@AvmNews7) May 30, 2026
ఒకప్పుడు "లావుగా ఉన్నావ్" అంటూ అవహేళనలు ఎదుర్కొన్న చెన్నై అథ్లెట్
*కృష్ణ జయశంకర్*, ఇప్పుడు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు!
29వ నేషనల్ సీనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ కాంపిటీషన్ 2026*లో షాట్పుట్… pic.twitter.com/9zhOPjHqxF
