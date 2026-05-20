Leander Paes: బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ నుంచి క్రీడా సమాఖ్యలు చూసి నేర్చుకోవాలి.. లియాండర్ పేస్
భారత టెన్నిస్ దిగ్గజం లియాండర్ పేస్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యలు కేవలం అత్యున్నత స్థాయిలో మాత్రమే కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో కూడా క్రీడలను వృత్తిపరంగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలనే విషయాన్ని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ), ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) నుండి నేర్చుకోవాలని సూచించారు.
Paes
ఆ విషయాన్ని గమనించినప్పుడు, బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ నుండి నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇతర క్రీడా పాలక మండళ్లన్నీ ఏకమై, ఐపీఎల్, బీసీసీఐతో కలిసి పనిచేయాలని నేను భావిస్తున్నాను. తద్వారా ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ అథ్లెట్లు ఉండే అత్యున్నత స్థాయిలో మాత్రమే కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో కూడా క్రీడలను వృత్తిపరంగా ఎలా అభివృద్ధి చేయాలో వారి నుండి నేర్చుకోవచ్చునని ముంబైలో టెన్నిస్ ప్రీమియర్ లీగ్ నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశం సందర్భంగా లీండర్ పేస్ పేర్కొన్నారు.
దేశంలోని క్రీడా వాతావరణం గురించి మాట్లాడుతూ, దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కెరీర్లో ఎనిమిది పురుషుల డబుల్స్, పది మిక్స్డ్ డబుల్స్ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్న 52 ఏళ్ల పేస్, బీసీసీఐ గ్రాస్రూట్స్ క్రికెట్కు మద్దతు ఇస్తున్న తీరును హాకీ, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ వంటి క్రీడలు కూడా అనుసరించాలని అన్నారు.
బీసీసీఐ గ్రాస్రూట్స్ క్రికెట్కు మద్దతు ఇస్తున్న తీరును చూస్తే, హాకీ, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ కూడా సరిగ్గా అదే చేయాలని పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఇటీవల భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన కోల్కతాకు చెందిన మాజీ భారత టెన్నిస్ ఆటగాడు అన్నారు.
గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా దేశంలోని అన్ని క్రీడల అభివృద్ధిని చూసిన పేస్, అధిక ఖర్చులు, తక్కువ మద్దతు కారణంగా భారతదేశంలో వృత్తిపరమైన అథ్లెట్గా ఉండటం చాలా కష్టమని అన్నారు. ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న యువ క్రీడాకారులందరి పట్ల నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది.
భారతదేశం నుండి ఒక ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్గా ఉండటం అంత సులభం కాదు. ప్రపంచ స్థాయి క్రీడలు ఆడాలంటే అయ్యే ఖర్చు, ప్రయాణం, హోటల్, కోచింగ్, పునరావాసం ఇవన్నీ చాలా ఖరీదైన ప్రయత్నం అని పేస్ చెప్పారు. పురుషుల డబుల్స్, మిక్స్డ్ డబుల్స్లో కెరీర్ గ్రాండ్ స్లామ్ సాధించిన ముగ్గురు పురుషులలో ఒకరైన పేస్ అన్నారు. పేస్ ప్రస్తుతం టెన్నిస్ ప్రీమియర్ లీగ్లోని జీఎస్ ఢిల్లీ ఏసెస్ ఫ్రాంచైజీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు.
