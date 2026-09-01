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  4. Lionel Messi bids farewell to Argentina after 20-year international career
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (12:05 IST)

Lionel Messi: ఇకపై అర్జెంటీనా జెర్సీని ధరించబోను.. లియోనల్ మెస్సీ రిటైర్మెంట్

Messi
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:05 IST)
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ప్రపంచ కప్ విజయం, రెండు కోపా అమెరికా టైటిళ్లు, తన దేశం తరపున రికార్డు స్థాయిలో 207 మ్యాచ్‌లలో ఆడిన ఘనత కలిగిన తన 20 ఏళ్ల అర్జెంటీనా కెరీర్‌కు ముగింపు పలుకుతూ, లియోనెల్ మెస్సీ సోమవారం అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ నుండి తన రిటైర్మెంట్‌ను ప్రకటించారు.
 
స్పెయిన్‌తో జరిగిన ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ ఓటమి నుంచే ఈ నిర్ణయం తన మనసులో ఉందని, ఆ తర్వాత తన తండ్రి మరణం తప్పుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం అని తనను మరింతగా ఒప్పించిందని ఆయన అన్నారు.

ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఘనంగా నిలిచిన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లలో ఒకదాని తర్వాత, తాను ఇకపై అర్జెంటీనా జెర్సీని ధరించబోనని ధృవీకరిస్తూ, 39 ఏళ్ల మెస్సీ తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఈ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. ఇది తనను ఎంతో బాధపెట్టే విషయం అయినప్పటికీ.. రిటైర్మెంట్‌కు ఇదే సరైన సమయంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 
 
కాగా 2005లో అర్జెంటీనా సీనియర్ జట్టు తరపున అరంగేట్రం చేసిన మెస్సీ, అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో అత్యున్నత మరియు అత్యంత క్లిష్టమైన క్షణాలను చవిచూశారు. అనేకసార్లు విజయం అంచుల వరకు వచ్చి నిరాశ చెందిన తర్వాత, 2022లో తన దేశాన్ని ప్రపంచ కప్ విజేతగా నిలిపారు; అలాగే రెండుసార్లు కోపా అమెరికా టైటిల్స్ గెలవడంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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