G.O.A.T ఇండియా టూర్: డిసెంబర్ 13న హైదరాబాదుకు లియోనల్ మెస్సీ
ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ తన G.O.A.T ఇండియా పర్యటనలో భాగంగా డిసెంబర్ 13న హైదరాబాద్కు రానున్నారు. G.O.A.T ఇండియా 2025 పర్యటనలో భాగంగా, మెస్సీ 7 వర్సెస్ 7 సెలబ్రిటీ స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమం ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనుంది.
మెస్సీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి G.O.A.T కప్ కోసం తలపడతారు. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రముఖులు, క్రీడాకారులు, సినీ తారలు, రాజకీయ నాయకులు హాజరవుతారని భావిస్తున్నారు. ఈ పర్యటన ఇప్పటికే నగరం మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాలలోని అభిమానులలో తీవ్ర ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించింది.
డిసెంబర్ 13 ఉదయం మెస్సీ కోల్కతాకు చేరుకుంటారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, ఆయన తన 75 అడుగుల విగ్రహాన్ని వర్చువల్గా ఆవిష్కరిస్తారు. సాయంత్రం ఆయన హైదరాబాద్కు విమానంలో వస్తారు. సుమారు 200 మంది బృంద సభ్యులు ఆయనతో పాటు ప్రయాణిస్తారు.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో మ్యాచ్ తర్వాత, మెస్సీ యువ క్రీడాకారుల కోసం ఒక మాస్టర్క్లాస్ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత పెనాల్టీ షూటౌట్లతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తారు. క్రీడా కార్యక్రమం తర్వాత సంగీత కచేరీ ఉంటుంది. మెస్సీ రాత్రి హైదరాబాద్లో బస చేస్తారు. నగరంలో ఆయన బస సమయంలో ఒక ప్రత్యేక భద్రతా బృందం ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తుంది.
హైదరాబాద్ తర్వాత, మెస్సీ ప్రముఖులను కలవడానికి, స్వచ్ఛంద కార్యక్రమం కోసం ర్యాంప్పై నడవడానికి ముంబైని సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సమావేశంతో సహా అధికారిక కార్యక్రమాల కోసం ఢిల్లీకి వెళ్తారు. ఈ పర్యటన మెస్సీకి భారతదేశంలో రెండవ పర్యటన అవుతుంది.
ఆయన ఇంతకు ముందు 2011లో కోల్కతాలో వెనిజులాతో జరిగిన స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ కోసం ఈ దేశాన్ని సందర్శించారు. ఫుట్బాల్ దిగ్గజాన్ని మరోసారి మైదానంలో చూడటానికి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.