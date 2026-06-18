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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (11:44 IST)

భారతీయ హాకీలో కొత్త రికార్డు- 413వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌‌లు ఆడిన మన్‌ప్రీత్ సింగ్

Manpreet Singh
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (11:40 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:44 IST)
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Manpreet Singh
భారతీయ హాకీలో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. భారత హాకీ చరిత్రలో 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణంలో, మిడ్‌ఫీల్డ్ దిగ్గజం మన్‌ప్రీత్ సింగ్ ఒక అద్భుతమైన ఘనతను సాధించారు. తన 413వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో పాల్గొనడం ద్వారా, దేశం తరపున అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన హాకీ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించి తన పేరును చరిత్రలో నిలుపుకున్నారు.
 
 అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో 412 మ్యాచ్‌లతో ఇప్పటివరకు రికార్డును తన పేరిట కలిగి ఉన్న దిలీప్ టిర్కీ (ప్రస్తుత హాకీ ఇండియా అధ్యక్షుడు) రికార్డును మన్‌ప్రీత్ అధిగమించారు. 
 
బుధవారం రోటర్‌డామ్‌లో జర్మనీతో జరిగిన ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ ప్రో లీగ్ 2025/26 మ్యాచ్‌లో మన్‌ప్రీత్ ఈ మైలురాయిని దాటారు. ఈ గొప్ప విజయాన్ని గుర్తించిన హాకీ ఇండియా, మన్‌ప్రీత్‌ను అభినందించడంతో పాటు, ఈ స్టార్ ప్లేమేకర్‌కు రూ.10 లక్షల నగదు బహుమతిని కూడా ప్రకటించింది.
 
దశాబ్ద కాలానికి పైగా, మన్‌ప్రీత్ భారతీయ హాకీకి కీలక శక్తిగా నిలిచారు. మిడ్‌ఫీల్డ్‌లో అవిశ్రాంతంగా కదిలే ఇంజిన్‌గా, ఒత్తిడి సమయాల్లో నాయకుడిగా, అత్యున్నత స్థాయిలో నిలకడకు మారుపేరుగా వ్యవహరించారు. 2011లో 19 ఏళ్ల వయసులో నిర్భయంగా సీనియర్ జట్టులోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి, ప్రపంచ వేదికపై భారత హాకీ పునరుజ్జీవనంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. 
 
దేశ ఆధునిక హాకీ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన దశలలో ఒకదానిని తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడ్డారు. ఇప్పుడు, ఒకప్పుడు ఎవరూ అందుకోలేరని భావించిన రికార్డును సాధించడం ద్వారా, భారత జెర్సీని ధరించిన గొప్ప ఆటగాళ్లలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
 
ఈ ఘనత మన్‌ప్రీత్‌ను ప్రపంచ హాకీలోని అత్యంత విశిష్టమైన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేర్చింది. 413 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లతో, పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల (క్యాప్స్) ఆల్-టైమ్ జాబితాలో ఆయన ఇప్పుడు ఐదవ స్థానంలో నిలిచారు.
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సెల్వి

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