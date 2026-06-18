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భారతీయ హాకీలో కొత్త రికార్డు- 413వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన మన్ప్రీత్ సింగ్
భారతీయ హాకీలో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. భారత హాకీ చరిత్రలో 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణంలో, మిడ్ఫీల్డ్ దిగ్గజం మన్ప్రీత్ సింగ్ ఒక అద్భుతమైన ఘనతను సాధించారు. తన 413వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో పాల్గొనడం ద్వారా, దేశం తరపున అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన హాకీ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించి తన పేరును చరిత్రలో నిలుపుకున్నారు.
Manpreet Singh
అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 412 మ్యాచ్లతో ఇప్పటివరకు రికార్డును తన పేరిట కలిగి ఉన్న దిలీప్ టిర్కీ (ప్రస్తుత హాకీ ఇండియా అధ్యక్షుడు) రికార్డును మన్ప్రీత్ అధిగమించారు.
బుధవారం రోటర్డామ్లో జర్మనీతో జరిగిన ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ ప్రో లీగ్ 2025/26 మ్యాచ్లో మన్ప్రీత్ ఈ మైలురాయిని దాటారు. ఈ గొప్ప విజయాన్ని గుర్తించిన హాకీ ఇండియా, మన్ప్రీత్ను అభినందించడంతో పాటు, ఈ స్టార్ ప్లేమేకర్కు రూ.10 లక్షల నగదు బహుమతిని కూడా ప్రకటించింది.
దశాబ్ద కాలానికి పైగా, మన్ప్రీత్ భారతీయ హాకీకి కీలక శక్తిగా నిలిచారు. మిడ్ఫీల్డ్లో అవిశ్రాంతంగా కదిలే ఇంజిన్గా, ఒత్తిడి సమయాల్లో నాయకుడిగా, అత్యున్నత స్థాయిలో నిలకడకు మారుపేరుగా వ్యవహరించారు. 2011లో 19 ఏళ్ల వయసులో నిర్భయంగా సీనియర్ జట్టులోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి, ప్రపంచ వేదికపై భారత హాకీ పునరుజ్జీవనంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
దేశ ఆధునిక హాకీ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన దశలలో ఒకదానిని తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడ్డారు. ఇప్పుడు, ఒకప్పుడు ఎవరూ అందుకోలేరని భావించిన రికార్డును సాధించడం ద్వారా, భారత జెర్సీని ధరించిన గొప్ప ఆటగాళ్లలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
ఈ ఘనత మన్ప్రీత్ను ప్రపంచ హాకీలోని అత్యంత విశిష్టమైన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేర్చింది. 413 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లతో, పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల (క్యాప్స్) ఆల్-టైమ్ జాబితాలో ఆయన ఇప్పుడు ఐదవ స్థానంలో నిలిచారు.
భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమినిచ్చిన రైతులు
అమరావతి అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా, రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణానికి ఉద్దేశించిన భూ సమీకరణ పథకం కింద 100 ఎకరాలకు పైగా భూమిని అందించేందుకు రైతులు బుధవారం స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. తుళ్లూరు, రాయపూడి, లింగాయపాలెం, వెలగపూడి గ్రామాలకు చెందిన రైతులు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, రాజధాని ప్రాజెక్టు కోసం తమ భూములను సమీకరణకు ఇచ్చేందుకు అంగీకరిస్తూ సమ్మతి పత్రాలను సమర్పించారు.
రాయదుర్గం మామిడి తోట: ట్రాన్స్ఫార్మన్ను తాకి ఎలుగుబంటి మృతి
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం ఆర్బీ వంక గ్రామంలోని ఒక మామిడి తోటలో, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తాకడం వల్ల ఒక మగ ఎలుగుబంటి విద్యుదాఘాతంతో మరణించింది. అటవీ శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఆహారం కోసం సమీపంలోని ఒక చిన్న కొండ ప్రాంతం నుండి రైతు జయరాం నాయక్కు చెందిన ఈ మామిడి తోటలోకి ఎలుగుబంటి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Kerala: 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా.. జ్వరంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే.. చివరికి?
దక్షిణ సూడాన్ నుండి ఇటీవల వచ్చిన 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా సోకి ఉండవచ్చని వైద్యులు అనుమానించడంతో, ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ఈ మహిళ మొదట జ్వరం కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. వైద్య సిబ్బంది వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఆరోగ్య శాఖ జోక్యం చేసుకుని, తదుపరి పరీక్షల కోసం ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించింది. ఆమెను ప్రస్తుతం ఒక ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డులో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆమె సంరక్షణను చూసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని నియమించారు.
భర్త మరణాంతరం అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందొచ్చు : బాంబే హైకోర్టు
భర్త మరణాంతరం కూడా అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందవచ్చని బాంబే హైకోర్టు తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. ముఖ్యంగా, దంపతులు విడిపోయిన కేసుల్లో ఈ తరహాలో భరణం పొందవచ్చని తెలిపింది. అయితే, జీవన వ్యయాలు, వైద్యం ఖర్చులు అధికమయ్యాయంటూ ఆ భరణం మొత్తాన్ని పెంచమని మాత్రం ఆమె కోరలేరని స్పష్టం చేసింది. భర్త జీవించి ఉన్న సమయంలో, ఆ ఆస్తులు వృద్ధి చెందిన సందర్భాల్లో భరణం పెంచాలని డిమాండ్ చేయడం సముచితమని జస్టిస్ భారతి, జస్టిస్ మంజూషా దేశ్పాండే ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది.
స్కూటర్ నేర్పిస్తానని నమ్మించి ఫామ్హౌస్లో అత్యాచారం.. బయటకు చెపితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ...
నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.