సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026 (11:27 IST)

Mary Kom: గల్లీ ఫుట్‌బాల్‌పై మేరీ కోమ్.. నా భర్త ఆర్థికంగా మోసగించాడు (video)

Mary kom
బాక్సింగ్ లెజెండ్ మేరీ కోమ్ తన భర్తపై చేసిన కామెంట్లపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. తన భర్త తనను ఆర్థికంగా మోసగించాడని, ఆ తర్వాత బంధం చెడిందని మేరీకోమ్‌ తెలిపింది. ఈ విషయంపై గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరించారంటూ మేరీ కోమ్ చెప్పింది. తన వ్యాఖ్యల పట్ల ఎవరైనా బాధపడితే క్షమించాలంటూ ఇన్‌స్టాలో వీడియో పోస్ట్‌ చేసింది. 
 
అయితే తన భర్త తనను ఆర్థికంగా మోసగించారని చెప్పింది. ఆ తర్వాతే తమ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని మేరీకోమ్ వెల్లడించింది. ఈ విషయంలో గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరించారని పేర్కొంది.
 
గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మేరీకోమ్ తన మాజీ భర్తపై ఆరోపణలు చేసింది. అతడు గల్లీ ఫుట్​బాల్ ఆటగాడని పేర్కొంది. అనేక మందిలాగే అతడు కూడా గల్లీల్లోనే ఫుట్​బాల్ ఆడతాడు. అంతమాత్రాన అతను బైచుంగ్ భూటియా, సునీల్ ఛెత్రి అవ్వలేడు. కెరీర్​లో అసలు సక్సెస్ అవ్వలేడని మేరీకోమ్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేసింది.

Tiger: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మూడు ఆవులను చంపేసిన పులి.. ప్రజల్లో భయం

Tiger: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మూడు ఆవులను చంపేసిన పులి.. ప్రజల్లో భయంతూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలంలోని తోర్రేడు గ్రామంలో శనివారం రాత్రి 4-5 ఏళ్ల వయసున్న ఒక మగ పులి ప్రవేశించి మూడు ఆవులను చంపింది. జిల్లా అటవీ అధికారి వి. ప్రభాకర రావు, ఫారెస్ట్ డివిజన్ రేంజ్ అధికారి డేవిడ్ రాజ్ నాయుడు, డిప్యూటీ ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారి సిహెచ్. శ్రీనివాస రావు తమ బృందాలతో కలిసి సంఘటనా స్థలాన్ని, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను సందర్శించారు. వారు పులి పాదముద్రలను గుర్తించారు.

మైనర్ బాలిక దాలిస్తే ఇంట్లోనే గర్భస్రావం చేసిన తల్లిదండ్రులు

మైనర్ బాలిక దాలిస్తే ఇంట్లోనే గర్భస్రావం చేసిన తల్లిదండ్రులుతమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెంగల్పట్టు జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ మైనర్ బాలిక గర్భందాల్చింది. స్తానికంగా ఉండే ఓ యువకుడుతో ఆమె సన్నిహితంగా ఉంటూ శారీరకంగా కలిశారు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చింది. ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పలేదు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలిక అనారోగ్యంబారినపడటంతో తల్లిదండ్రులు సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాల్సిందే : అంబటి సతీమణి పిటిషన్‌పై హైకోర్టు కామెంట్స్

నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాల్సిందే : అంబటి సతీమణి పిటిషన్‌పై హైకోర్టు కామెంట్స్రాజకీయ నేతలు వాడే భాషపై ఏపీ హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తులు మాట్లాడేటపుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఇతరులను కించపరిచేలా లేదా వివాదాలకు దారితీసేలా ఉండకూడదని స్పష్టంచేసింది. రాజకీయ నేతలు వాడే పదజాలం హుందాగా ఉండాలని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.

ఆవుపై అత్యాచారం.. వీడియో వైరల్... స్థానికుల విధ్వంసం

ఆవుపై అత్యాచారం.. వీడియో వైరల్... స్థానికుల విధ్వంసంమధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. బేతుల్ జిల్లాలో ఓ కామాంధుడు ఆవుపై అత్యాచారానికి తెగబడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోను చూసిన స్థానికులు ఆగ్రహంతో రెచ్చిపోయి, విధ్వంసం సృష్టించారు. నిందితుడి షాపుకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పేలా ఉండటంతో పోలీసులను భారీగా మొహరించారు.

కేంద్రం మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు : రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లు

కేంద్రం మొత్తం బడ్జెట్ రూ.53.5 లక్షల కోట్లు : రక్షణ శాఖకు రూ.7.85 లక్షల కోట్లుకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆదివారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. యువశక్తిని చోదకశక్తిగా చేసుకుని పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రగతి లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్‌ను రూపొందించినట్టు ఆమె తెలిపారు. మొత్తం రూ.53.5 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్‌లో స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధి, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం సబ్ కా సాత్, సబ్ కా వికాస్ దార్శనికతతో అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించడం అనే మూడు ప్రధాన కర్తవ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

ఏగన్ హీరోగా హైకూ షూటింగ్ రోజే నెట్‌ఫ్లిక్స్ డిజిటల్ హక్కులు కైవసం

ఏగన్ హీరోగా హైకూ షూటింగ్ రోజే నెట్‌ఫ్లిక్స్ డిజిటల్ హక్కులు కైవసంత‌మిళ చిత్రం ‘హైకూ’ షూటింగ్ కేరళలోని ఇడుక్కి ప్రాంతంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. పేరన్బు, తరమణి వంటి విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన సినిమాలను తెరకెక్కించిన దర్శకుడు రామ్ ముహూర్త‌పు సన్నివేశంపై క్లాప్ కొట్టి చిత్ర యూనిట్‌కు అభినందనలు తెలిపారు.

Naveen Chandra: మానసిక బలహీనతో షూటింగ్ లో దురుసుగా వ్యవహరించా : నవీన్ చంద్ర

Naveen Chandra: మానసిక బలహీనతో షూటింగ్ లో దురుసుగా వ్యవహరించా : నవీన్ చంద్రనవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో కరుణ కుమార్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ. OVA ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శేఖర్ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. సైకాలజికల్ డెప్త్, సోషల్ రిలవెన్స్, హారర్ అంశాలతో రూపొందిన ‘హనీ’ ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. వ్యక్తితో నేను దురుసుగా ప్రవర్తించాను.

ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు కలగడం అపారమైన కృతజ్ఞతను నింపింది: రామ్ చరణ్

ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు కలగడం అపారమైన కృతజ్ఞతను నింపింది: రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు శనివారం రాత్రి అపోలో ఆసుపత్రిలో కవలు జన్మించారు. ఒక పాప, ఒక బాబుకు జన్మనివ్వడంతో మెగా కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపు అయ్యింది. కొణిదెల, కామినేని కుటుంబాల్లో సంబరాలు మొదలయ్యాయి.

తెలుగు ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు

తెలుగు ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరుతెలుగు చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు రఘునాథ రెడ్డి ఇకలేరు. ఆయన శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని కుషాయిగూడ పరిధిలోని ప్రథమపురి కాలనీలోని ఆయన నివాసంలో శనివారం రాత్రి గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. నెల రోజుల క్రితం కూడా ఆయన తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చింది.

మెగా ఫ్యామిలీకి వారసుడొచ్చాడు.. తల్లీబిడ్డా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు : చిరంజీవి

మెగా ఫ్యామిలీకి వారసుడొచ్చాడు.. తల్లీబిడ్డా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు : చిరంజీవిటాలీవుడ్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - ఉపాసన దంపతులకు కవల పిల్లలు జన్మించారని మెగాస్టార్ చిరంజీవి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తల్లీ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, తమ రెండు కుటుంబాలు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు.
