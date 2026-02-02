Mary Kom: గల్లీ ఫుట్బాల్పై మేరీ కోమ్.. నా భర్త ఆర్థికంగా మోసగించాడు (video)
బాక్సింగ్ లెజెండ్ మేరీ కోమ్ తన భర్తపై చేసిన కామెంట్లపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. తన భర్త తనను ఆర్థికంగా మోసగించాడని, ఆ తర్వాత బంధం చెడిందని మేరీకోమ్ తెలిపింది. ఈ విషయంపై గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరించారంటూ మేరీ కోమ్ చెప్పింది. తన వ్యాఖ్యల పట్ల ఎవరైనా బాధపడితే క్షమించాలంటూ ఇన్స్టాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది.
అయితే తన భర్త తనను ఆర్థికంగా మోసగించారని చెప్పింది. ఆ తర్వాతే తమ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని మేరీకోమ్ వెల్లడించింది. ఈ విషయంలో గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరించారని పేర్కొంది.
గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మేరీకోమ్ తన మాజీ భర్తపై ఆరోపణలు చేసింది. అతడు గల్లీ ఫుట్బాల్ ఆటగాడని పేర్కొంది. అనేక మందిలాగే అతడు కూడా గల్లీల్లోనే ఫుట్బాల్ ఆడతాడు. అంతమాత్రాన అతను బైచుంగ్ భూటియా, సునీల్ ఛెత్రి అవ్వలేడు. కెరీర్లో అసలు సక్సెస్ అవ్వలేడని మేరీకోమ్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేసింది.