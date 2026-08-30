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  4. Messi event ticket money will be refunded to 33,000 fans, assures CM Suvendu Adhikari
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

లియోనెల్ మెస్సి ఈవెంట్ : టిక్కెట్ల రీఫండ్ చేసిన బెంగాల్ సర్కారు

suvendu adhikari
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (12:24 IST)
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గత ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వ హయాంలో గతేడాది కోల్‌కతాలో ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సి ఈవెంట్‌ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడంతా రసాభసాగా సాగింది. దీంతో అప్పటి ప్రభుత్వంతోపాటు అధికారగణంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. 
 
ఇప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారిగా ఉన్నారు. శనివారం జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి సీఎం సువేందు అధికారి ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు. నాటి ఈవెంట్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకులు తీవ్ర స్థాయిలో నిరుత్సాహానికి గురికావడంతో వారి టికెట్ సొమ్మును వెనక్కి ఇస్తామని వెల్లడించారు. అదీనూ రాష్ట్ర క్రీడల బడ్జెట్‌ నుంచి కేటాయిస్తామని చెప్పారు.
 
ఒక్కో టికెట్‌ రూ.4 వేల నుంచి రూ.6 వేల వరకూ వసూలు చేసినట్లు అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, టికెట్‌ ధరకు తగ్గట్టు మెస్సి ఈవెంట్‌ను నిర్వహించడంలో ఆనాటి ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైంది. దాంతో తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలూ వచ్చాయి. మెస్సి - అభిమానుల ఇంట్రాక్షన్‌ సరిగా లేదని.. కేవలం వీఐపీలకు మాత్రమే ఈవెంట్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఉందని వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి. ఈ క్రమంలోనే మేజర్ ధ్యాన్‌చంద్‌కు నివాళి అర్పించిన అనంతరం సీఎం సువేందు అధికారి మాట్లాడారు.
 
'మెస్సికి పెద్ద ఎత్తున అభిమానగణం ఉంది. అతడి కోసం రూ.4 వేల నుంచి రూ.6 వేల వరకూ వెచ్చించారు. కానీ, ఈవెంట్‌ను నిర్వహించడంలో ఆనాటి ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైంది. అందుకే, అభిమానులకు ఆ సొమ్మును రీఫండ్ చేయాలని భావించా. దాదాపు 33 వేల మందికి తిరిగి చెల్లిస్తాం. అందుకు సంబంధించి ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది. త్వరలోనే అందుతుంది' అని సీఎం వెల్లడించారు. అందుకోసం ప్రభుత్వానికి దాదాపు రూ.16.50 కోట్లు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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