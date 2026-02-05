జాతీయ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026.. మీరాబాయికి మూడు జాతీయ రికార్డులు
ఒలింపిక్ రజత పతక విజేత మీరాబాయి చాను జాతీయ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో మూడు జాతీయ రికార్డులను నెలకొల్పి అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
మీరాబాయి మొత్తం 205 కేజీల బరువు ఎత్తి, స్నాచ్, క్లీన్ అండ్ జర్క్, మొత్తం విభాగాలలో కొత్త జాతీయ రికార్డులను నెలకొల్పింది. 31 ఏళ్ల ఈ క్రీడాకారిణి స్నాచ్లో 89 కేజీలు, ఆ తర్వాత క్లీన్ అండ్ జర్క్లో బలంగా 116 కేజీలు ఎత్తి, సులభంగా స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
మీరాబాయి ఎత్తిన మొత్తం బరువు డిసెంబర్ 2023లో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో 205 కేజీలకు పెరిగింది. ఇది ఆమె గతంలో సాధించిన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన అయిన 199 కేజీల (ఫోర్డేలో జరిగిన 2022 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో - రజత పతకం) కంటే ఏకంగా 6 కేజీలు ఎక్కువ.
2022 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ఆమె 48 కేజీల విభాగంలో క్లీన్ అండ్ జర్క్లో 115 కేజీలు, మొత్తం 199 కేజీల జాతీయ రికార్డులను కలిగి ఉంది. డిసెంబర్ 2023 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో, మీరాబాయి తన సొంత జాతీయ స్నాచ్ రికార్డు అయిన 91 కేజీలను నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ విజయం సాధించలేదు.