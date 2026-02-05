గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (12:26 IST)

జాతీయ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026.. మీరాబాయికి మూడు జాతీయ రికార్డులు

ఒలింపిక్ రజత పతక విజేత మీరాబాయి చాను జాతీయ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026లో మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో మూడు జాతీయ రికార్డులను నెలకొల్పి అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
 
మీరాబాయి మొత్తం 205 కేజీల బరువు ఎత్తి, స్నాచ్, క్లీన్ అండ్ జర్క్, మొత్తం విభాగాలలో కొత్త జాతీయ రికార్డులను నెలకొల్పింది. 31 ఏళ్ల ఈ క్రీడాకారిణి స్నాచ్‌లో 89 కేజీలు, ఆ తర్వాత క్లీన్ అండ్ జర్క్‌లో బలంగా 116 కేజీలు ఎత్తి, సులభంగా స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
 
మీరాబాయి ఎత్తిన మొత్తం బరువు డిసెంబర్ 2023లో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 205 కేజీలకు పెరిగింది. ఇది ఆమె గతంలో సాధించిన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన అయిన 199 కేజీల (ఫోర్డేలో జరిగిన 2022 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో - రజత పతకం) కంటే ఏకంగా 6 కేజీలు ఎక్కువ. 
 
2022 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఆమె 48 కేజీల విభాగంలో క్లీన్ అండ్ జర్క్‌లో 115 కేజీలు, మొత్తం 199 కేజీల జాతీయ రికార్డులను కలిగి ఉంది. డిసెంబర్ 2023 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో, మీరాబాయి తన సొంత జాతీయ స్నాచ్ రికార్డు అయిన 91 కేజీలను నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ విజయం సాధించలేదు.

పవన్ కల్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ విసుర్లు.. తెలంగాణలో దిష్టి కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది?

పవన్ కల్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ విసుర్లు.. తెలంగాణలో దిష్టి కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది?జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ బి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆయన్ను దిష్టి కళ్యాణ్ అని సంబోధిస్తూ, తెలంగాణపై ఆయనకు శత్రుభావం ఉందని ఆరోపించారు. ఇంకా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది? అని ప్రశ్నించారు, ఆయన తన రాజకీయాలను ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే పరిమితం చేస్తే మంచిదని అన్నారు.

Tight security: కర్నూలు జిల్లాలో ఏపీ సీఎం పర్యటన.. విస్తృతంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు

Tight security: కర్నూలు జిల్లాలో ఏపీ సీఎం పర్యటన.. విస్తృతంగా భద్రతా ఏర్పాట్లుకర్నూలు జిల్లాలో శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన కోసం విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సన్నాహాలలో భాగంగా, కార్యక్రమం సజావుగా, ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా జరిగేలా చూడటానికి సుమారు 1,200 మంది సిబ్బందితో కూడిన భారీ పోలీసు బందోబస్తును మోహరించినట్లు కర్నూలు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ విక్రాంత్ పాటిల్ ప్రకటించారు.

ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తోంది.. లడ్డూ కల్తీ కేసులో బాబు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారు..

ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తోంది.. లడ్డూ కల్తీ కేసులో బాబు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారు..వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగితే, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అదే స్థాయిలో ప్రతిఘటించి తగిన గుణపాఠం చెబుతారని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మనం అరాచక పాలనను చూస్తున్నాం. ఇక్కడ శాంతిభద్రతలు లేవు. చంద్రబాబు నాయుడు తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని, అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొందని.. జగన్ అన్నారు.

Medaram Jatara: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. విచారణ కమిటీ

Medaram Jatara: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. విచారణ కమిటీములుగు జిల్లాలోని మేడారంలో ఇటీవల జరిగిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా 13 ఏళ్ల బాలికపై జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లైంగిక దాడికి సంబంధించిన నివేదికలను జాతీయ మహిళా కమిషన్ (ఎన్‌సిడబ్ల్యూ) సుమోటోగా స్వీకరించింది. బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఈ సంఘటనలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఐదుగురు యువకులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తున్న అన్ని మీడియా, సోషల్ మీడియా నివేదికలను తాము పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు కమిషన్ తెలిపింది.

ఆస్తి వివాదం.. మహిళా న్యాయవాది అయిన చెల్లెల్ని రాళ్లతో కొట్టి, కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

ఆస్తి వివాదం.. మహిళా న్యాయవాది అయిన చెల్లెల్ని రాళ్లతో కొట్టి, కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..హైదరాబాద్ మొయినాబాద్‌లోని కేతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 34 ఏళ్ల న్యాయవాదిని ఆమె సోదరుడు, అతని ముగ్గురు అనుచరులు పట్టపగలు దారుణంగా హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రధాన నిందితుడు రాజు, అతని డ్రైవర్ గణేష్, మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ ధృవీకరించారు.

Actress Eesha Rebha: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేధింపులు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఈషా రెబ్బా

Actress Eesha Rebha: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేధింపులు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఈషా రెబ్బానటి ఈషా రెబ్బా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యల ద్వారా వేధింపులకు గురవుతున్నానని ఆరోపిస్తూ బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. తన ఫిర్యాదులో, ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లో తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని పదేపదే అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు పోస్ట్ చేస్తున్నాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా వెనుక ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తించడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడిని గుర్తించిన తర్వాత చట్ట ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

Peddi: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది విడుదల వాయిదా వేశారు

Peddi: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది విడుదల వాయిదా వేశారురామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి తో మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ అద్భుతంగా ప్రారంభించింది. ఈ ట్రాక్ ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఐదు భాషలలో 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ కు చేరుకుంది. ఈ సాంగ్ ను అనుకరిస్తూ క్రికెటర్లు, విదేశీయులు కూడా రీల్స్ చేస్తూ మరింత పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు.

Rajasekhar: బుల్లెట్ సునీల్ గా రాజశేఖర్ పవర్ ఫుల్ రీ-స్టార్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Rajasekhar: బుల్లెట్ సునీల్ గా రాజశేఖర్ పవర్ ఫుల్ రీ-స్టార్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్గ్లింప్స్ పవర్ ఫుల్ వాయిస్ ఓవర్‌తో మొదలవుతుంది. మాజీ మోటోక్రాస్ రేసర్ సునీల్‌ – ‘బుల్లెట్ సునీల్’గా పాపులర్. 18 ఇండియన్ ఛాంపియన్‌షిప్స్, 57 సౌత్ జోన్ టైటిల్స్, 100కుపైగా రేస్ విజయాలతో అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డ్‌ తనది. అయినా అతడి ప్రయాణం అక్కడితో ఆగిపోలేదు. “ఇండియన్ రేసర్లు ఓడిపోయేవాళ్లే” అన్న భావన అతడిని కలచివేస్తుంది. ఆ అభిప్రాయాన్ని చెరిపేసి, రేసింగ్ సర్క్యూట్‌లో భారతదేశానికి ఉన్న నిజమైన శక్తిని ప్రపంచానికి నిరూపించాలని నిశ్చయించుకుంటాడు.

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తేదీ ప్రకటన

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తేదీ ప్రకటనపవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా కల్ట్ కెప్టెన్ హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. తెలుగు సినీ ప్రియులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2026 మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.

J. D. Chakravarthy: ప్రచారం కోసం బూతులు మాట్లాడడాన్ని బరాబర్ ఖండిస్తున్నా : జె. డి. చక్రవర్తి

J. D. Chakravarthy: ప్రచారం కోసం బూతులు మాట్లాడడాన్ని బరాబర్ ఖండిస్తున్నా : జె. డి. చక్రవర్తిఏదైనా సినిమా ప్రమోషన్ కోసం రకరకాల ప్రక్రియలతో చేస్తుంటారు. దాని కోసం బూతులను మాట్లాడడం, అమ్మాయిలను హాఫ్ నేకెడ్ గా చూపించడం, లిప్ లాక్ లు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. భాషను బూతులుగా మారుస్తూ చేసిన పాటను పాడుతున్న ఆ ఫంక్షన్ లో నేను వెంటనే బయటకు వచ్చేసి వుండాల్సింది. తప్పు చేశాను అని సీనియర్ నటుడు జె. డి. చక్రవర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.
