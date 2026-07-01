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టీమ్ యూఎస్ఏ వరల్డ్ కప్ గెలిస్తే.. చంద్రుడిపైకి ఫుట్బాల్ను పంపిస్తాం.. నాసా ప్రకటన
ఈ ఏడాది ఫిఫా ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్లో విజయం సాధిస్తే చంద్రుడిపైకి ఫుట్బాల్ను పంపిస్తామని మాటిస్తూ, 'టీమ్ యూఎస్ఏ' ఆటగాళ్లను ఉత్సాహపరిచేందుకు నాసా అధిపతి మంగళవారం ప్రయత్నించారు. చంద్రుడిపై స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ రూపొందించిన ప్రణాళికల గురించిన ఒక కార్యక్రమంలో నాసా అధిపతి జారెడ్ ఐజాక్మాన్ మాట్లాడుతూ, "ఇదే సవాలు, కాబట్టి టీమ్ యూఎస్ఏ, ఆ పనిని పూర్తి చేయండి" అని అన్నారు.
NASA
2026 టోర్నమెంట్ను అమెరికా, మెక్సికో, కెనడాలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తుండటంతో, నాసా ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ఐఎస్ఎస్) ఒక ఫిఫా (ఫిఫా) ఫుట్బాల్ను పంపింది. అమెరికా జట్టు విజయం సాధిస్తే .. ఇది చాలా కష్టమైన విషయమే అయినప్పటికీ ఒక ఫుట్బాల్ను గతంలో ఎన్నడూ లేనంత దూరానికి పంపుతానని ఐజాక్మాన్ తెలిపారు. 1971లో వ్యోమగామి అలాన్ షెపర్డ్ చంద్రునిపై గోల్ఫ్ క్లబ్, కొన్ని బంతులను తీసుకెళ్లి, అక్కడ గోల్ఫ్ ఆడటం ప్రసిద్ధి చెందిందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
తాము అలాన్ షెపర్డ్ కంటే ఒక అడుగు ముందుంటామని ఐజాక్మాన్ అన్నారు. ఇంకా యూఎస్ఏ టీమ్ గెలిస్తే.. అక్కడికి సాకర్ బంతిని పంపుతామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రకటన అమెరికాకు ఇది ఒక చిన్న ప్రేరణగా ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. అమెరికా ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంటే, తాము ఖచ్చితంగా దానికి తగిన స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని నాసా మూన్ బేస్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ కార్లోస్ గార్సియా-గాలన్ అన్నారు.
అటువంటి విజయాన్ని సాధించడానికి ముందు ఆటగాళ్లు ఎదుర్కోబోయే కఠినమైన సవాళ్లను ఆయన ప్రస్తావించినప్పటికీ, ఆ బంతి ప్రయాణానికి అనువైనంత తేలికగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఇదంతా అమెరికా పురుషుల జాతీయ జట్టు చేతుల్లోనే ఉంది, కాబట్టి వారికి శుభాకాంక్షలు.. అని గార్సియా-గాలన్ అన్నారు.
Little Girl: ముళ్లపందితో చిన్నారి స్నేహం.. వీడియో వైరల్
ఓ చిన్నారి ముళ్లపందితో స్నేహం చేయడానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. శ్రీలంకలోని పొలొన్నరువ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ చిన్నారి ఎక్కడికెళితే అక్కడిని ఆ ముళ్లపంది ఆమెను అనుసరిస్తోంది. ఆమెతో కలిసి నడుస్తోంది. ఆమె పెట్టిన ఆహారం తింటోంది. ఇలా ఆ బుజ్జి ముళ్లపంది మధ్య ఏర్పడిన అపురూపమైన అనుబంధం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పచ్చని వరి పొలాల మధ్య చిన్నారి పరిగెడుతుంటే, ముళ్లపంది కూడా ఆమె వెంట ముద్దుగా పరుగులు తీస్తూ కనిపించింది. చిన్నారి సింహళ భాషలో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే, ఆ ప్రాణి కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా స్పందిస్తోంది.
పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు లారీల ఢీ.. నలుగురు సజీవదహనం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా, బోయపాలెం సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. సమాచారం ప్రకారం, రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వేగంగా వచ్చిన మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఇరు వాహనాలు ఢీకొనడం వల్ల మంటలు అంటుకున్నాయి. దీనివల్ల ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవ దహనమయ్యారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
జూలై 1, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు జూలై 1, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుందంటే.. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం బలంగా ఉంది. దీనివల్ల భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో విస్తృతంగా రుతుపవనాల ప్రభావం ఉండనుంది. అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్ష సూచన: 11 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మెదక్, కామారెడ్డి.
గ్రామీణ భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో పెరుగుతున్న పాముకాటును ఎదుర్కోవడానికి బీఎస్వీ 4ఏ వ్యూహం
మచిలీపట్నం: భారతదేశం వ్యాప్తంగా వర్షాకాలం ప్రారంభమైనది. రుతుపవన ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీనితో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పాముకాటు సంఘటనలు కూడా ప్రమాదకరమైన రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంఘటనలను తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నప్పటికీ, ఒక కీలకమైన ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ఇది నిలిచినది. మ్యాన్కైండ్ గ్రూప్ కంపెనీ, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా నాణ్యమైన పాముకాటు విరుగుడు(ఏఎస్వి) ఔషధంను అందిస్తూ ఎక్కువమంది అభిమానించే సంస్థగా నిలిచిన బీఎస్వీ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక సమగ్ర ‘4ఏ’ కార్యాచరణను అమలు చేయడం ద్వారా తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది.
దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మిస్సింగ్ కేసు.. సస్పెన్స్ వీడింది.. ఎక్కడున్నారంటే?
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మీద కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసు విచారణ కోసం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఉదయం కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ బయల్దేరినట్లు ఆయన అనుచరులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు దువ్వాడ శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని దివ్వెల మాధురి ఆరోపిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.
నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
సినీనటి త్రిష రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పనుంది. తమిళనాట మరో జయలలితగా ఆమె మారనుందని ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతూ వస్తున్నాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ సీఎం అయ్యాక అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న తరుణంలో.. సీఎం విజయ్ పెరంబూరు, తిరుచ్చి స్థానాల్లో గెలిచారు. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాలి. విజయ్ తిరుచ్చి స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడగా, రాఘవ లారెన్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, టీవీకే విజయ్ పార్టీలో చేరి తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు.
Vijay Deverakonda: హైదరాబాద్ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ ను సపోర్ట్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ
Mahesh Babu: మేజిక్ అంటే గారడి కాదు., దృశ్య కావ్యం గా రావు బహదూర్ : మహేష్ బాబు
హీరో సత్యదేవ్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్'. సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై, ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.