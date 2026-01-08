గురువారం, 8 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (10:21 IST)

హోటల్ గదిలో మహిళా షూటర్‌పై కోచ్ అత్యాచారం...

Victim
జాతీయ స్థాయి షూటింగ్ క్రీడలో తీవ్ర కలకలం చెలరేగింది. 17 యేళ్ల జాతీయ స్థాయి మహిళా షూటర్‌పై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై జాతీయ పిస్టల్‌తో కోచ్ అంకుశ్ భరద్వాజ్‌పై హర్యానా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో నేషనల్ రైఫిల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అతడిని తక్షణమే అన్ని బాధ్యతలు నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. 
 
బాధితురాలిని కుటుంబం ఫిర్యాదు ప్రకారం, న్యూఢిల్లీలోని డాక్టర్ కర్ణి సింగ్ షూటింగ్ రేంజ్‌లో జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఫరీదాబాద్‌లోని ఓ హోటల్‌ అథ్లెట్ పనితీరును విశ్లేషిస్తానని చెప్పి, భరద్వాజ్ ఆమెను తన గదికి పిలిపించి లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడని వారు ఆరోపించారు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే కెరీర్ నాశనం చేస్తానని, కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడతానని బెదిరించినట్టు కూడా ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ ఫిర్యాదుతో ఫరీదాబాద్ ఎన్.ఐ.టి.లోని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ మంగళవారం ఎఫ్ఐఆర్ నవంబరు చేశారు. నిందితుడిపై పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 6, బీఎన్ఎస్ 351(2)కింద కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా, హోటల్‌లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను వెంటనే అందించాలని యాజమాన్యాన్ని కోరాం. ఆరోపణలను నిర్దారించుకునేందుకు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాం అని ఫరీదాబాద్ పోలీస్ పీఆర్వో యశ్‌పాల్ యాదవ్ తెలిపారు. కాగా, ఈ విషయం మీడియా ద్వారా తెలిసిందని విచారణ పూర్తయ్యే వరకు కోచ్‌ అంకుశ్‌ను సస్పెండ్ చేస్తున్నామని అతనికి ఎలాంటి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించబోమని ఎన్.ఆర్.ఏ.ఐ సెక్రటరీ జనరల్ పవన్ కుమార్  సింగ్ స్పష్టం చేశారు. 

భారత్‌పై డోనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నెర్ర : 500 శాతం సుంకాలు మోతకు సిద్ధం

భారత్‌పై డోనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నెర్ర : 500 శాతం సుంకాలు మోతకు సిద్ధంభారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు కన్నెర్రచేశారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్‌లో సాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాను. రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ద్వైపాక్షిక ఆంక్షల బిల్లుకు ఆయన గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చారు. ఇందులోభాగంగా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే భారత్‌, చైనాలపై సుంకాలను 500 శాతం పెంచేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై రిపబ్లికన్‌ సెనెటర్‌ లిన్సే గ్రాహం ఎక్స్‌ వేదికగా పెట్టిన పోస్టు ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు యాక్సిడెంట్ ప్లాన్

ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ప్రియురాలిని వివాహం చేసుకునేందుకు ఓ యువకుడు వేసిన యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ బెడిసికొట్టింది. ఈ ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. పథనందిట్టకు చెందిన రంజిత్ రాజన్ ఓ యువతిని ప్రేమించాడు. ఆ కుటుంబానికి మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడేందుకు ఓ ప్రణాళిక చేశాడు.

Ranga Reddy: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు విద్యార్థుల మృతి

Ranga Reddy: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు విద్యార్థుల మృతిరంగారెడ్డి జిల్లాలోని మోకిల సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందగా, మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. చేవెళ్ల ప్రాంతంలోని మీర్జాగూడ గేట్ సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. వేగంగా వెళ్తున్నట్లు భావిస్తున్న ఒక స్పోర్ట్స్ కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు డివైడర్‌ను ఢీకొని, ఆ తర్వాత ఒక చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో విద్యార్థి తీవ్రంగా గాయపడగా, చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తాం.. నారాయణ

రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తాం.. నారాయణరాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తామని నారాయణ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ప్రాంగణం మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమానులో భూ సమీకరణ రెండో దశను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏపీ పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…హైదరాబాద్, భారతదేశానికి బిర్యానీ రాజధాని అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 2025లో కూడ హైదరాబాద్ తన ఫుడ్ ప్రైడ్ కిరీటాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకున్నది. శాకపాకాల విషయంలో తనకు ఉన్న ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ వారి ఫుడ్ కార్ట్ 2025లో బిర్యానీలు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా, దానికి ప్రాంతీయమైన బ్రేక్-ఫాస్ట్ లు ఊతంగా నిలువగా, స్నాక్ సమయంలోనూ, రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత తీసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఫుడ్ దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచాయి. తనకు రుచించే సాహసోపేతమైన, బాగా తెలిసిన, ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించే దానిని నగరం ఎన్నుకున్నది.

Watch More Videos

Maruthi: రాజా సాబ్ కు మొదటి రోజు వంద కోట్లకు పైగా వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం - టీజీ విశ్వప్రసాద్

Maruthi: రాజా సాబ్ కు మొదటి రోజు వంద కోట్లకు పైగా వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం - టీజీ విశ్వప్రసాద్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడిఇది నాకు తొమ్మిదో సినిమా. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముందుగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన రైటర్స్ కి థాంక్యూ. మీసాల పిల్ల పెద్ద హిట్. అక్కడినుంచి ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయింది.నయనతార గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే మా కోసం రెండు ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. విక్టరీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్, గైడ్. టెక్నికల్ గా వెంకటేష్ గారితో ఇది నాలుగో సినిమా. ఆయన చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.

Venkatesh: చిరంజీవి, నేను ఇద్దరం రఫ్ఫాడించేశాం. ఎంజాయ్ చేస్తారు: విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh: చిరంజీవి, నేను ఇద్దరం రఫ్ఫాడించేశాం. ఎంజాయ్ చేస్తారు: విక్టరీ వెంకటేష్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' తో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రతో నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సినిమా ప్రమోషన్‌లు అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. ట్రైలర్, పాటలు సినిమా పై అంచనాలను భారీగా పెంచాయి.

Chiranjeevi: అవి తీపి జ్ఞాపకాలు. అదంతా ఈ జనరేషన్ తెలియజేసే ప్రయత్నం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: అవి తీపి జ్ఞాపకాలు. అదంతా ఈ జనరేషన్ తెలియజేసే ప్రయత్నం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' తో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రతో నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా గత రాత్రి హైదరాబాాద్ లో మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

మెగాస్టార్ - రెబల్ స్టార్ చిత్రాలకు ఊరట... 'రాజాసాబ్' టిక్కెట్ ధర రూ.1000

మెగాస్టార్ - రెబల్ స్టార్ చిత్రాలకు ఊరట... 'రాజాసాబ్' టిక్కెట్ ధర రూ.1000మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'రాజాసాబ్' చిత్రాలకు టిక్కెట్ల ధరల పెంపు అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఊరట లభించింది. దీంతో ప్రభాస్ చిత్రానికి టిక్కెట్ ధరలను పెంచుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ఒక రోజు మందు అంటే జనవరి 8వ తేదీన రాత్రి ప్రీమియర్ షో వేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. 8వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 12 గంటల లోపు ఈ ప్రదర్శన వేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com