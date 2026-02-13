నడి రోడ్డుపై వేచి నిల్చున్న పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు గంటల తరబడి రోడ్డుపైనే వేచి చూడాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. ఇందుకు బిల్లు చెల్లించకపోవడమే కారణం. హోటల్ బిల్లు చెల్లించకపోవడంతో యాజమాన్యం బుకింగ్ను రద్దు చేయడంతో పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు రోడ్డుపైనే నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనేందుకు పాకిస్థాన్ హాకీ జట్టు ఆస్ట్రేలియా రాజధాని కాన్బెర్రాకు చేరుకుంది. కానీ పాక్ ఆటగాళ్లు బస చేయాల్సిన హోటల్కు డబ్బులు చెల్లించలేదు. దీంతో పాక్ జట్టు రోడ్డుపైనే నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
గంటల తరబడి రోడ్డుపైనే నిరీక్షించిన అనంతరం, హోటల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడటంతో వారు పరిమిత సంఖ్యలో గదులను కేటాయించారు. దీంతో ఒకే గదిలో ఇద్దరు, ముగ్గురు ఆటగాళ్లు సర్దుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ గందరగోళం జరిగిన మరుసటి రోజే ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో పాక్ జట్టు 2-3 తేడాతో ఓటమిపాలైంది.