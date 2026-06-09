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వరల్డ్ కప్ 2026... సీర్ సీర్ పాట వచ్చేస్తోంది.. నోరా ఫతేహి కామెంట్లు
వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం రూపొందించిన కొత్త పాట ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. ఇందులో బాలీవుడ్ తార నోరా ఫతేహి కనిపించారు. సీర్ సీర్ అని పేరున్న ఈ పాటను మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ సంజోయ్, ఫ్రెంచ్ గాయకుడు వెజ్డ్రీమ్తో కలిసి రూపొందించారు.
Nora Fatehi
ఇది ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 అధికారిక సంగీత ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా, టోర్నమెంట్ అధికారిక ఆల్బమ్లో చోటు దక్కించుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంగీత నేపథ్యాలు కలిగిన కళాకారులను ఈ ఆల్బమ్ ఒకచోట చేర్చుతుంది. నోరా ఫతేహి సోమవారం నాడు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ పాటను పంచుకున్నారు. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 వంటి కార్యక్రమంలో సీర్ సీర్ పాటను భారతదేశం బలమైన ప్రాతినిధ్యంగా నోరా ఫతేహి అభివర్ణించారు.
ఈ పాట తనకు చాలా ప్రత్యేకం. సీర్ సీర్ ద్వారా, సంస్కృతుల ప్రభావాలను మిళితం చేసి, నిజంగా ప్రపంచ స్థాయికి చెందినదిగా అనిపిస్తూనే ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును కలిగి ఉండేలా ఒక పాటను రూపొందించాలనుకున్నామని చెప్పారు.
అలాగే తన ప్రయాణంలో కీలక పాత్ర పోషించిన భారతదేశం, దక్షిణాసియా సమాజం నుండి తనకు లభించిన అపారమైన ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. తన వ్యక్తిత్వంలోని ప్రతి అంశాన్ని ఇందులో ఏకం చేయాలని తాను బలంగా కోరుకున్నానని ఆమె ఇంకా ఇలా అన్నారు
ఈ పాటను మరింత అర్థవంతం చేసే విషయం ఏమిటంటే, దీని వెనుక బలమైన భారతీయ ప్రాతినిధ్యం ఉండటం, కొరియోగ్రాఫర్, డ్యాన్సర్ల నుండి స్టైలింగ్ బృందం వరకు, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆలోచనను సాకారం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 వంటి ప్రపంచ స్థాయి ఈవెంట్ కోసం ఈ పాటను రూపొందించడం తనకు దాదాపు ఒక అద్భుత స్వప్నంలా అనిపిస్తోంది. వివిధ సంస్కృతులు, సంగీత శైలులు, ప్రజలు ఒకచోట చేరే ఒక పరిపూర్ణమైన సందర్భంలా ఇది అనిపిస్తోంది. తూర్పు ప్రాంతానికి చెందిన అద్భుతమైన సంగీత శైలులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయగలనని తాను ఆశిస్తున్నాను.
ఈ మ్యూజిక్ వీడియో నిర్మాణంలో పాల్గొన్న సిబ్బందిలో కొరియోగ్రాఫర్, నృత్యకారులు, స్టైలిస్టులతో సహా చాలా మంది భారతీయులే ఉన్నారు. చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ స్థాయిలో జరగనున్న ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 కోసం, ప్రపంచవ్యాప్త కళాకారులు, సంస్కృతులు, సంగీత శైలులను ఏకం చేస్తూ రూపొందించిన అధికారిక ఆల్బమ్ పూర్తి వివరాలను ఫిఫా అధికారికంగా ప్రకటించింది.
మొత్తం 18 పాటలతో కూడిన ఈ అధికారిక ఆల్బమ్, కెనడా, మెక్సికో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వేదికగా జరగనున్న ఈ అద్భుత క్రీడా సంబరానికి సంబంధించిన శక్తిని, భావోద్వేగాన్ని, ప్రపంచ స్థాయి స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించబడింది.
జూన్ 10న ఫిఫా కౌంట్డౌన్ కన్సర్ట్, మరుసటి రోజు టోర్నమెంట్ ప్రారంభ మ్యాచ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో, 2026 ప్రపంచ కప్ ఆరంభానికి ముందే ఫుట్బాల్, సంస్కృతి, వినోదాల ప్రపంచ స్థాయి వేడుకలో సంగీతాన్ని ఒక కీలక భాగంగా ఫిఫా కొనసాగిస్తోంది.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం, మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల పరిహారం: పవన్ కల్యాణ్
విశాఖపట్టణం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన 8 మంది మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షలు పరిహారంతో పాటు ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడినవారికి రూ. 10 లక్షలు చొప్పున పరిహారం అందజేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. ప్రమాదంలో గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను ఆయన పరామర్శించారు. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ... ప్రమాద ఘటనపై పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఓ కమిటీని వేస్తాం.
హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం
హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభమైంది. సోమవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటివరకూ సుమారు 50 వేల మందికి పైగా చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేసారు. మంగళవారం రాత్రి 9 గంటల వరకూ ఈ చేప ప్రసాదం పంపిణీ జరుగనున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ప్రతి ఏటా చేప ప్రసాదం తీసుకోవడం వెనుక ప్రధానంగా ఆస్తమా, దమ్ము, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నివారణకు ఒక సాంప్రదాయ నివారణోపాయంగా ప్రజలు నమ్ముతారు. దీని వెనుక కొన్ని దశాబ్దాల చరిత్ర, నమ్మకాలు, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన కారణాలు ఉన్నాయి.
కేరళలో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్.. నాలుగేళ్ల చిన్నారి మృతి.. నివారణ చర్యలు ముమ్మరం
కోజికోడ్లో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా నాలుగేళ్ల చిన్నారి మరణించిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం నిఘా, నివారణ చర్యలను ముమ్మరం చేసిందని కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఈ వ్యాధి కారణంగా నమోదైన మొదటి మరణం ఇదే కావడం గమనార్హం. విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మురళీధరన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో ముగ్గురు పిల్లలు కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో చేరారని వెల్లడించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కోలుకుని ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ కాగా, తలక్కులత్తూరుకు చెందిన నీల అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి శనివారం ఈ వ్యాధి కారణంగా మరణించింది.
13 ఏళ్ల కుమారుడిని చంపిన తండ్రి.. ఆపై ఆత్మహత్య
నల్గొండలోని కనకదుర్గ నగర్లో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్న పబ్బతిరెడ్డి లింగారెడ్డి (45), సోమవారం సాయంత్రం తన 13 ఏళ్ల కుమారుడు ప్రణీత్ రెడ్డిని చంపి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరు నల్గొండ మండలం మిర్లోనిగూడెంకు చెందినవారు. లింగారెడ్డి విద్యుత్ శాఖలో లైన్మెన్గా పనిచేస్తుండగా, ప్రణీత్ నల్గొండలోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నాడు. లింగారెడ్డి తన కుమారుడి తలపై సుత్తితో కొట్టి, ఆ తర్వాత పురుగుల మందు తాగి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో, ఒక కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుతున్న తమ పెద్ద కుమారుడిని కలిసేందుకు అతని భార్య హైదరాబాద్ వెళ్లగా, అతని తండ్రి ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్లారు.
భర్తతో హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన భార్య విడాకులు ఇచ్చేసింది.. ఎందుకో తెలుసా?
భర్తతో హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన భార్య వెంటనే విడాకులు ఇచ్చేసింది. కారణం ఏంటంటే.. హనీమూన్ ట్రిప్కు అత్తమామలు, ఆడపడుచులను భర్త తీసుకురావడమే. వివరాల్లోకి వెళితే.. మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరట్కు చెందిన దివ్య, ఢిల్లీలో నివసించే శివమ్ కుమార్లకు పెద్దలు పెళ్లి కుదిర్చారు. సింగపూర్లో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చదివిన శివమ్.. పెళ్లయిన తర్వాత భార్యతో కలిసి దుబాయ్కి హనీమూన్ ప్లాన్ చేశాడు.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం, త్యాగం, ప్రేమ, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో రూపొందిన హృదయాన్ని హత్తుకునే చిత్రం ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ (Since 2009). దుర్గా దేవ్ నాయుడు హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఈ చిత్రాన్ని K ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై, మహేష్ గుడారు సమర్పణలో కేదార్నాథ్ నిర్మించారు. అన్విష కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ట్రైలర్ లాంచ్, ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు.
Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో తన రాబోయే #PSPK32 స్క్రిప్ట్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన ఆరోగ్య రీత్యా కొంత కాలం విరామం తీసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో సినిమాల షూటింగ్ ల కోసం కొత్త గెటప్ వేశారని గడ్డెం పెంచడం, ఆ తర్వాత ట్రిమ్ గా మారడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ, రాజకీయంగా బిజీగా వున్నందున షూటింగ్ లకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితులు తెలియజేస్తున్నారు.
Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.