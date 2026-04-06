2026 ప్రపంచ కప్...అమెరికా నుండి మెక్సికోకు మార్చాలి.. ఇరాన్ అభ్యర్థన
2026 ప్రపంచ కప్లో పాల్గొనడానికి సంబంధించి ఫిఫా నుండి హామీల కోసం తాము ఇంకా ఎదురుచూస్తున్నామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్లోని తమ మ్యాచ్లను అమెరికా నుండి మెక్సికోకు మార్చాలని తాము చేసిన అభ్యర్థనకు ఇంకా ఎటువంటి స్పందన రాకపోయినప్పటికీ, ఆ అభ్యర్థన ఇప్పటికీ యథాతథంగా ఉందని ఇరాన్ పేర్కొంది. మొత్తం 48 జట్లు పాల్గొనే ఈ టోర్నమెంట్కు అర్హత సాధించిన ఇరాన్, గ్రూప్-జీలో స్థానం సంపాదించింది.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ పోటీలలో భాగంగా, ఇరాన్ తన మ్యాచ్లను లాస్ ఏంజిల్స్, సియాటెల్లలో ఆడాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇరాన్ అభ్యర్థన ఆమోదించబడితే, ప్రపంచ కప్లో ఇరాన్ పాల్గొనడం ఖాయమవుతుంది. అయితే, ఫిఫా మాత్రం ఇప్పటివరకు దీనిపై స్పందించలేదని ఇరాన్ క్రీడా శాఖ మంత్రి అహ్మద్ డోన్యామాలి తెలిపారు.