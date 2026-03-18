బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (17:38 IST)

క్రీడల్లో ఎపుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం.. ఒక్క గాయంతో కేరీర్‌నే ముగించాల్సివుంటుంది.. పీవీ సింధు

pv sindhu
క్రీడల్లో ఎపుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేమని, కేవలం ఒకే ఒక్క గాయంతో ఏకంగా కెరీర్‌నే ముగించాల్సి వస్తుందని ప్రముఖ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు అన్నారు. గురుగ్రామ్‌లోని ఓ పాఠశాలలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె క్రీడలు, చదువుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
విద్యార్థులు కేవలం క్రీడలమీదే కాకుండా, చదువుపైనా దృష్టిపెట్టాలని సూచించారు. ఒక్క గాయం కెరీర్‌నే ముగించే పరిస్థితికి తీసుకొస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే, అథ్లెట్లకూ విద్యాభ్యాసం అత్యంత ముఖ్యమని వెల్లడించారు. తన కెరీర్‌లోనూ ఎన్నోసార్లు ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపారు. 
 
'నేను కొన్నేళ్లుగా ఆడుతూనే ఉన్నా. అయితే, ఏదొక సమయంలో రిటైర్‌మెంట్‌ అవ్వాల్సిందే కదా.. ఇది ఎవరూ కాదనలేని వాస్తవం. మనం 45 లేదా 50 ఏళ్లు వచ్చాక క్రీడలు ఆడటం కష్టం. కానీ, చదువు మాత్రం మన జీవితాంతం తోడు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ బంగారు స్పూన్‌తో జన్మించలేరు. ఎందులోనైనా సరే కష్టపడాల్సిందే. అది చదువైనా.. క్రీడలైనా సరే అకుంఠిత దీక్షతో శ్రమించాలి. 
 
రెండింటికీ సమప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నేను ఎంబీఏ పూర్తి చేశా. అయితే, ఓ వైపు క్రీడలో ఉంటూ చదువు కొనసాగించడం తేలికైన విషయం కాదని తెలుసు. ఉదయాన్నే ప్రాక్టీస్‌కు వెళ్లడం.. వచ్చాక చదువుకోవడం.. మళ్లీ సాయంత్రం సాధనకు వెళ్లడం కష్టమే. ఇక్కడే మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. జీవితాంతం క్రీడల్లో కొనసాగలేం.. చదువు ఉంటే మాత్రం నిబ్బరంగా ఉండొచ్చు. క్రీడలు ముఖ్యమే కానీ, చదువును పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి ప్రయత్నించకూడదు' అని సింధు తెలిపారు.
 
పైగా, క్రీడల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. నిరంతరం రిస్క్‌తో కూడుకున్నదే. అలాగని వద్దని చెప్పను. ఆటలను కెరీర్‌గా ఎంచుకున్నప్పటికీ చదువును నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. ఆడేటప్పుడు ఒక్క పెద్ద గాయమైతే.. కోలుకుని రావడం కష్టం. ఒక్కోసారి కెరీర్‌ ముగిసే అవకాశమూ లేకపోలేదు. ప్రమాదాలు చెప్పి రావు కదా. 
 
నేను 2016 ఒలింపిక్స్‌కు ముందు తీవ్రంగా గాయపడ్డా. కొన్నిరోజులపాటు నొప్పితోనే ఆడా. వైద్యుల వద్దకు వెళ్తే వారు ఏం చెబుతారనే భయం వెంటాడేది. మళ్లీ జీవితంలో ఆడతానా? లేదా? అనే అనుమానాలు వచ్చాయి. వైద్య చికిత్స తీసుకున్నా. మళ్లీ కోలుకుని ఒలింపిక్స్‌ బరిలోకి దిగా' అని నాటి సంగతులను గుర్తు చేసుకున్నారు. 

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్టు.. కట్నం కోసం వేధించాడు..తన గర్భిణీ భార్యను హత్య చేశాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం నాడు కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హరిబాబుగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, గత కొద్ది రోజులుగా తన భార్య వైష్ణవిని కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీలు చేసేస్తున్నారని నిన్నటికి నిన్న భారీగా మాంసాన్ని సీజ్ చేసిన సంఘటనను మరవక ముందే.. ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నకిలీ పనీర్ తయారీ, పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌పై దాడులు నిర్వహించారు. సుమారు 3,000 కిలోల కల్తీ పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్‌తో సహా మొత్తం ఆరు దుకాణాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. అధికారులు శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి 1,600 కిలోల పనీర్‌ను, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్ నుండి సుమారు 1,000 కిలోల పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఫైళ్ళ దహనం కేసు : పెద్దిరెడ్డికి బిగుస్తున్న ఉచ్చు... అత్యంత సన్నిహితుడి అరెస్టుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన మదనపల్లె ఆర్డీవో కార్యాలయం ఫైళ్ళ దహనం కేసులో సీఐడీ పోలీసులు తాజాగా కీలక అడుగులు వేశారు. ఈ కేసులో మూడో నిందితుడుగా ఉన్న మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మాధవ రెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్‌లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!వివాహ వ్యవస్థ మంటగలిసిపోతుంది. భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఆధునిక పోకడలు, స్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా అక్రమ సంబంధాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా అలీఘర్‌లో భర్త పని కోసం బయటికు వెళ్లిన సమయంలో భార్య ప్రియుడితో కలిసి హోటల్‌కు వెళ్లింది.

ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువుఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని తాడిపత్రిలోని గన్నవారిపల్లె కాలనీలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Sreeleela: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీమియర్ షోలు ప్రారంభమవుతాయి : నవీన్ యెర్నేనిఒక బిగ్ స్టార్ నుంచి కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ వచ్చి చాలా కాలమైందని నా అభిప్రాయం. అభిమానులు మాత్రమే కాకుండా, సాధారణ ప్రేక్షకులు కూడా ఎంజాయ్ చేసేలా స్టార్ హీరో నుంచి అన్ని హంగులతో వచ్చిన సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో లేదని నా ఫీలింగ్.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సత్తా ఎంతో తెలుసుకుందామని రేట్లు పెంచలేదు : నిర్మాత నవీన్'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా సత్తా ఎంతో తెలుసుకుందామని సినిమా టిక్కెట్ రేట్లు పెంచలేదని ఆ చిత్రం నిర్మాతల్లో ఒకరైన నవీన్ యెర్నేని అన్నారు.

Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోరాటం దేనికోసం అనేది సస్పెన్స్ : హరీశ్ శంకర్దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన యోధుడు భగత్ సింగ్ కు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు తేడా ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ తెలుపుతూ, ధర్మం కోసం చేసిన పోరాటమే అంటూ తెలిపారు.

Peddi Latest: తాజా న్యూస్ - పెద్దిని షూటింగ్ సెట్లో కలిసి సలహాలచ్చిన ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ?రామ్ చరణ్ ఉరఫ్ పెద్ది రెడ్డి ని పవన్ కళ్యాణ్ ఉరప్ ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ శివార్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ లో కలిసినట్లు సమాచారం.

Chandrabose: న్యాయం చేయరా దేవుడా.. పాటను పాడుతూ ఆవిష్కరించిన చంద్రబోస్సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న చిత్రం 'ధర్మస్థల నియోజకవర్గం'.
