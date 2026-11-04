బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్లో పీవీ సింధు..2022కి తర్వాత మళ్లీ రంగంలోకి..
2022 తర్వాత మొదటిసారిగా బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్లో పీవీ సింధు చోటు దక్కించుకున్నారు. 2021లో ఈ టోర్నమెంట్లో రన్నరప్గా నిలిచిన తర్వాత, ఆమె మళ్లీ ఈ టోర్నీలో పాల్గొననున్నారు. 2022లో కూడా ఆమె అర్హత సాధించినప్పటికీ, గాయం కారణంగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం సింధు, డిసెంబర్ 9 నుండి 13 వరకు చైనాలోని హాంగ్జౌలో జరగనున్న 2026 ఎడిషన్లో పాల్గొననున్నారు.
PV Sindhu
ప్రస్తుతానికి ఐదుగురు క్రీడాకారిణులు.. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఆన్ సే-యంగ్, జపాన్కు చెందిన అకనే యమగుచి, చైనాకు చెందిన వాంగ్ ఝీ యి, చెన్ యు ఫే, అలాగే పీవీ సింధు.. ఈ టోర్నమెంట్లో తమ స్థానాలను ఖరారు చేసుకున్నారు.
మొత్తం ఎనిమిది మంది క్రీడాకారిణులు పాల్గొనే ఈ టోర్నీలో, ఇంకా మూడు స్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. హాంగ్జౌలో జరగనున్న ఈ ఈవెంట్లో మిగిలిన స్థానాల కోసం టోమోకా మియాజాకి, నోజోమి ఒకుహారా, రచ్చనోక్ ఇంటానోన్, పోర్న్పావీ చోచువోంగ్, పుత్రి కుసుమ వార్దాని, లైన్ క్రిస్టోఫర్సెన్ పోటీ పడుతున్నారు. సూపర్ 500 విజయం సింధుకు 9,200 ర్యాంకింగ్ పాయింట్లను అందించింది. అలాగే, ఫైనల్కు చేరడం, ఆపై యూరప్లో ఛాంపియన్షిప్ గెలవడం కూడా జరిగింది.
తాజా బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ ర్యాంకింగ్ల ప్రకారం, సింధు 74,421 పాయింట్లతో ప్రస్తుతం ఆరో స్థానంలో ఉంది. డిసెంబర్ 2022 తర్వాత, ప్రపంచ ర్యాంకింగ్లలో 31 ఏళ్ల సింధు సాధించిన అత్యుత్తమ స్థానం ఇదే. అయితే, వరల్డ్ టూర్ అర్హత కోసం ప్రత్యేక విధానం ఉంది. అందులో ఆమె 81,060 పాయింట్లతో ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది.