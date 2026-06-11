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  4. PV Sindhu's husband becomes an accidental coach. She has plenty to Sai about it
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (14:21 IST)

నా భర్తకు కోచ్‌గా ప్రమోషన్ ఇచ్చాను : పీవీ సింధు

pv sindhu couple
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (14:20 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (14:21 IST)
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ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు తన భర్తపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్తకు కోచ్‌గా ప్రమోషన్ ఇచ్చినట్టు వెల్లడించారు. నిజానికి పీవీ సింధు భర్త వెంకట దత్తసాయి వృత్తిరీత్యా ఆయన స్పోర్ట్స్‌ డేటా సైంటిస్ట్‌. కానీ, సింధు కోసం కొద్దిసేపు కోచ్‌గా మారి తన భార్యకు మనోధైర్యం కల్పించారు. 
 
ఇదే మాటను పీవీ సింధు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్‌ సూపర్ 500 టోర్నీలో ఆమె రెండో రౌండ్‌లో మరో భారత షట్లర్ ఇషారాణి బారువాపై 22-20, 21-12 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని సింధు తెలియజేసింది. 
 
'నాకు ఉదయం నుంచి ఒంట్లో అంతగా బాగోలేదు. నొప్పితో బాధపడుతున్నా. ఆ సమయంలో భావోద్వేగమైన మద్దతు అవసరం అనిపించింది. నాకు తెలిసిన వారిలో అత్యంత గొప్ప ఎనలిస్ట్‌ను పిలిచాను. మా ఇద్దరికి ఒకరే కోచ్. నేను కోచ్‌ను పిలిచి ఇషాను ఇబ్బందిపెట్టాలని అనుకోలేదు. దీంతో నా భర్త దత్తసాయికి ప్రమోషన్ ఇచ్చి.. ఆయనను కోచ్‌గా పరిచయం చేశా. 
 
నిజం చెప్పాలంటే.. నాకు వద్దు బాబోయ్ అనేంతగా బాగా ప్రోత్సహించారు (నవ్వుతున్న ఎమోజీలు). అయితే, రిఫరీ నుంచి రెండు వార్నింగ్‌లు అందుకొన్నా. కార్డు లేకుండానే ఎలాగోలా దీన్నుంచి బయటపడ్డాం. రెండో గేమ్‌ నాటికి ఇషాను సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగా. భర్త క్రీడాభిమాని అయితే.. కొన్నిసార్లు ఎంతగానో సాయపడుతుంది' అని పీవీ సింధు పెట్టిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. 
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ఠాగూర్

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