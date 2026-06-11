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నా భర్తకు కోచ్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చాను : పీవీ సింధు
ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు తన భర్తపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్తకు కోచ్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చినట్టు వెల్లడించారు. నిజానికి పీవీ సింధు భర్త వెంకట దత్తసాయి వృత్తిరీత్యా ఆయన స్పోర్ట్స్ డేటా సైంటిస్ట్. కానీ, సింధు కోసం కొద్దిసేపు కోచ్గా మారి తన భార్యకు మనోధైర్యం కల్పించారు.
ఇదే మాటను పీవీ సింధు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సూపర్ 500 టోర్నీలో ఆమె రెండో రౌండ్లో మరో భారత షట్లర్ ఇషారాణి బారువాపై 22-20, 21-12 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని సింధు తెలియజేసింది.
'నాకు ఉదయం నుంచి ఒంట్లో అంతగా బాగోలేదు. నొప్పితో బాధపడుతున్నా. ఆ సమయంలో భావోద్వేగమైన మద్దతు అవసరం అనిపించింది. నాకు తెలిసిన వారిలో అత్యంత గొప్ప ఎనలిస్ట్ను పిలిచాను. మా ఇద్దరికి ఒకరే కోచ్. నేను కోచ్ను పిలిచి ఇషాను ఇబ్బందిపెట్టాలని అనుకోలేదు. దీంతో నా భర్త దత్తసాయికి ప్రమోషన్ ఇచ్చి.. ఆయనను కోచ్గా పరిచయం చేశా.
నిజం చెప్పాలంటే.. నాకు వద్దు బాబోయ్ అనేంతగా బాగా ప్రోత్సహించారు (నవ్వుతున్న ఎమోజీలు). అయితే, రిఫరీ నుంచి రెండు వార్నింగ్లు అందుకొన్నా. కార్డు లేకుండానే ఎలాగోలా దీన్నుంచి బయటపడ్డాం. రెండో గేమ్ నాటికి ఇషాను సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగా. భర్త క్రీడాభిమాని అయితే.. కొన్నిసార్లు ఎంతగానో సాయపడుతుంది' అని పీవీ సింధు పెట్టిన పోస్టు వైరల్గా మారింది.
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు భారతీరాజా : ప్రధాని మోడీ
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా కోలీవుడ్ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం ఉదయం చెన్నైలో మరణించిన విషయం తెల్సిందే. ఆయన మృతిపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మృతి చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించారు.
Hyderabad: బెయిల్పై విడుదలైన రియల్టర్.. భార్యను కాల్చి చంపేశాడు..
మల్కాజ్గిరిలో, అక్రమ ఆయుధానికి సంబంధించిన కేసులో ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలైన ఒక రియల్టర్, తన భార్యను కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అక్రమ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి చేసిన పథకం ప్రకారమైన హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అలాగే, నేరం జరిగిన సమయంలో నిందితుడితో పాటు ఉన్నట్లు భావిస్తున్న మరో వ్యక్తి పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Kerala: కేరళ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిపా వైరస్
కేరళ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 43 ఏళ్ల వ్యక్తికి నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరీక్షలో నిపా వైరస్ నిర్ధారణ (పాజిటివ్) కావడంతో కేరళలో హై అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. నిర్ధారణ కోసం నమూనాలను పుణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపినట్లు, ఫలితాలు త్వరలోనే వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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Official: తెలంగాణలో జనసేన-టీడీపీల మధ్య పొత్తు లేదు..
2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన, బీజేపీలతో పొత్తు పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ పొత్తు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమని, తెలంగాణకు విస్తరించదని స్పష్టమవుతోంది. తెలంగాణలో బీజేపీ మరే ఇతర పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోదని కేంద్ర హోం మంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా ధృవీకరించారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని, భవిష్యత్తులో కూడా పొత్తుకు ఎలాంటి అవకాశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ, తదుపరి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోరాడుతుందన్న విషయం ఖరారైంది.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.
రామ్ చరణ్కి మైనర్ సర్జరీ.. మూడు నెలల పాటు సినిమాలకు బ్రేక్
పెద్ది చిత్రం థియేటర్లలో తన మొదటి వారాన్ని పూర్తి చేసుకునే దశకు చేరుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం స్థిరమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తుండగా, ఇందులోని తీవ్రమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో గాయపడిన తన చేతికి చికిత్స నిమిత్తం రామ్ చరణ్ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకోనున్నట్లు సమాచారం. పెద్ది చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో చెర్రీ ఎముక విరిగినట్లు సమాచారం. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
Rajamouli: సింగ్ గీతం కథ 30ఏళ్ళనాడు కీరవాణి ద్వారా విన్నా : ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
థియేటర్లలోకి రాకముందే ‘సింగ్ గీతం’ కథ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిపై బలమైన ముద్ర వేసింది. నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్, సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో జరిగిన ప్రత్యేక సంభాషణలో రాజమౌళి, లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విజన్, అలాగే ఈ యూనిక్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
Balakrishna: బాలకృష్ణ పుట్టినరోజున NBK111 టీజర్ చూస్తూ ఆనందించిన కుటుంబసభ్యులు
'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా మృతిపై సీనియర్ నటి రాధిక శరత్ కుమార్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. భారతీరాజాతో ఆమెకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. భారతీరాజాను ఆమె తన గురువుగా భావిస్తారు. సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉంటారు. ఇపుడు తన గురువు మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఆయనతో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. 'మీరే నా సర్వస్వం..' అని రాసుకొచ్చారు. ఆయన లేరని తెలిసి తన హృదయం ముక్కలైందన్నారు. ఆమె చేసిన పోస్ట్లో...