అది భయానకం..ప్రశాంతంగా ఉండాలి.. ఇదే మొదటి, చివరి అనుభవం కావాలి: పీవీ సింధు
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బాంబు దాడి నేపథ్యంలో గల్ఫ్ వైమానిక పరిమితుల కారణంగా మూడు రోజులు దుబాయ్లో చిక్కుకున్న రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పి.వి. సింధు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్షిప్ల నుండి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. ఆమె దుబాయ్ ద్వారా బర్మింగ్హామ్కు వెళ్లాల్సి ఉంది కానీ అలా చేయలేకపోయింది.
"ఆమె స్విస్ ఓపెన్లో ఆడటం లేదు. దుబాయ్లో ఆమె ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొందో మనందరికీ తెలుసు, బర్మింగ్హామ్కు వెళ్లలేకపోయింది. కాబట్టి ఆమె దాని నుండి కోలుకోవడానికి కొంత సమయం కోరింది" అని బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (BAI) కార్యదర్శి సంజయ్ మిశ్రా తెలిపారు.
స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, దుబాయ్లో జరిగిన ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నుంచి కోలుకుని ప్రశాంతంగా ఉండటానికి తాను ఇబ్బంది పడ్డానని, తన జీవితంలో ఇదే మొదటి, చివరి అనుభవం కావాలని కోరుకుంటున్నానని సింధు అంగీకరించింది. ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ.. "చాలా ఒత్తిడిగా ఉంది. అది భయానకంగా ఉంది. ప్రశాంతంగా ఉండటమే ఏకైక విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నామని మీరు చెప్పే పరిస్థితి అది కాదని నాకు తెలుసు, కానీ మేము ప్రశాంతంగా లేము," అని సింధు అన్నారు. కాగా ఏప్రిల్లో జరిగే బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లలో సింధు తిరిగి ఆటలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.