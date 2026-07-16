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జపాన్ ఓపెన్లో మెరిసిన పీవీ సింధు..
జపాన్ ఓపెన్ సూపర్ 750 బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్లో, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతకం సాధించిన పి.వి. సింధు అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించి, చైనాకు చెందిన ప్రపంచ 5వ ర్యాంకర్ హాన్ యుయేను వరుస గేమ్లో ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్స్లోకి దూసుకెళ్లింది.
ప్రపంచ 10వ ర్యాంకర్ అయిన భారత క్రీడాకారిణి, తనకంటే మెరుగైన ర్యాంక్ కలిగిన చైనా షట్లర్తో జరిగిన రెండో రౌండ్ పోరులో 21-16, 21-14 తేడాతో ఘనవిజయం సాధించడానికి కేవలం 35 నిమిషాలు మాత్రమే తీసుకుంది. నెమ్మదిగా ప్రారంభించినప్పటికీ, సీడ్ లేని సింధు తొలి గేమ్ మధ్యలో లయను అందుకుంది.
షటిల్ను స్పష్టంగా కొడుతూ, ర్యాలీలపై ఆధిపత్యం చెలాయించి ఆధిక్యం సాధించింది. ఆ తర్వాత మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ రెండో గేమ్లో పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించి, 8-0 ఆధిక్యంతో దూసుకుపోయి, సునాయాసంగా మ్యాచ్ను కైవసం చేసుకుంది.
ఈ విజయంతో, హాన్పై సింధు తన హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డును 8-1కి మెరుగుపరుచుకుంది. 31 ఏళ్ల ఈ క్రీడాకారిణి తదుపరి మ్యాచ్లో తనకు సుపరిచితమైన ప్రత్యర్థి, జపాన్కు చెందిన నొజోమి ఒకుహారాను ఎదుర్కోనుంది.
వారి రెండో రౌండ్ మ్యాచ్ నుండి టాప్ సీడ్, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఆన్ సే-యంగ్ వైదొలగడంతో ఒకుహారాకు వాకోవర్ లభించింది. ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో తనిషా క్రాస్టో, ధ్రువ్ కపిల మిక్స్డ్ డబుల్స్ జోడీ నిష్క్రమించడంతో, ఈ టోర్నమెంట్లో భారతదేశం నుండి మిగిలిన ఏకైక క్రీడాకారిణిగా సింధు నిలిచింది.
రౌండ్-ఆఫ్-16 పోరులో చైనాకు చెందిన టాప్ సీడ్స్ ఫెంగ్ యాన్ జె, హువాంగ్ డాంగ్ పింగ్ల చేతిలో ఈ భారత జోడీ 47 నిమిషాల్లో 20-22, 17-21 తేడాతో ఓడిపోవడానికి ముందు గట్టిగా పోరాడింది.
OCTOPUS: తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్
భక్తుల భద్రతను నిర్ధారించడం, ఉగ్రవాద సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భద్రతా సంస్థల సన్నద్ధతను అంచనా వేయడం కోసం, ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్ (ఆక్టోపస్) బుధవారం తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్ను నిర్వహించింది. ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్లుగా కల్పించిన ఈ కృత్రిమ పరిస్థితుల్లో, భక్తులను సురక్షితంగా తరలించడం, సహాయక చర్యలు చేపట్టడం, ఆ ముప్పును సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవడం వంటి అంశాలతో భద్రతా సిబ్బంది సమన్వయంతో స్పందించే విధానాన్ని ఇందులో ప్రదర్శించారు.
మెడ నొప్పికని ఆస్పత్రికి వెళితే మెడనే కొరికేశాడు...
బెంగుళూరు : ఇంట్లోనే అనస్థీషియా వైద్యుడు హత్య.. భార్యపైనే సందేహం
కర్ణాటకలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ధార్వాడ్ లోని ఓ అపార్టుమెంట్లో 45 ఏళ్ల అనస్థీషియా వైద్యుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆయన ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడు కత్తి పోట్లతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మృతుడి భార్య, వృత్తిరీత్యా కంటి వైద్యురాలైన డాక్టర్ ప్రియాంకను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
తెలంగాణాలో వింత వాతావరణం : వేడి - ఉక్కపోత - వర్షం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వింత వాతావరణం నెలకొంది. రుతుపవనాలు బలహీనపడటంతో వర్షాకాలంలోనూ పొడి వాతావరణం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటు ఆందోళన కలిగిస్తుండగా, మరోవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, జులై 16వ తేదీ గురువారం ఐదు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడి, ఉక్కపోతతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల్లో అంబటి అతి... కేసు నమోదు
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా రూపొందుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్ పతాకంపై వెంకట్ యాదవ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకుడు. చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
'క', 'కె-ర్యాంప్' వరుస విజయాలతో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, ప్రస్తుతం #KA13తో బిజీగా ఉన్నారు. 'SR కళ్యాణమండపం'తో కథా రచయితగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, హీరోగా అన్ని బాధ్యతలను స్వయంగా స్వీకరించారు. ప్రముఖ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి 'జాయ్ ఫిల్మ్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ఎర్ర సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ "Ek Dum Bindass Pakaane Waale" అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్లైన్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ జులై 24న విడుదలకాబోతోంది. ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందింది. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం పుట్టినరోజు వేడుకలు సందడిగా జరిపారు.