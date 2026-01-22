బ్యాడ్మింటన్ కెరీర్లో అరుదైన రికార్డు పీవీ సింధు వశం
భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. తన కెరీర్లో 500 మ్యాచ్ విజయాలను ఆమె కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ ఘనత సాధించిన ఆరో ఉమెన్స్ సింగిల్స్ షట్లర్గాను, తొలి భారతీయ బ్యాట్మింటన్ క్రీడాకారిణిగా నిలించారు. ఈ అరుదైన రికార్డుకు ఇండోనేషియా సూపర్ 500 టోర్నమెంట్ ప్రీక్వార్టర్ ఫైనల్ వేదికైంది. గురువారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పీవీ సింధు.. డెన్మార్క్కు చెందిన లైన్ హోజ్మార్క్ జాయర్ ఫెల్డ్ను చిత్తు చేసి 500వ మ్యాచ్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.
ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభ రౌండ్లో జపాన్కు చెందిన అన్సీడెడ్ మనామీ సుయిజు చేతిలో ఓడిపోయిన సింధు, లైన్ హోజ్మార్క్పై మాత్రం పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. 43 నిమిషాల్లో 21-19, 21-18 తేడాతో డానిష్ షట్లర్ను వరుసగా ఓడించింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన ఆరు మ్యాచుల్లో సింధుకు లైన్పై ఇది అయిదో గెలుపు. ఈ ప్రదర్శనతోనే సింధు 500 విజయాల మార్క్ను అందుకుంది.
కాగా, ఇటీవల మలేసియా ఓపెన్ సూపర్ 1000లో సింధు సెమీఫైనల్లో నిష్క్రమించిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే గతవారం ఇండియా ఓపెన్లో మొదటి రౌండ్లోనే వెనుదిరిగి నిరాశ పరిచింది. ప్రపంచ 13వ ర్యాంకులో ఉన్న సింధు ప్రస్తుత టోర్నీలో.. టాప్ సీడ్, ప్రపంచ నం.4వ స్థానంలో ఉన్న చైనా క్రీడాకారిణి చెన్ యు ఫీతో తలపడనుంది.
సింధు, ఫీ ఇప్పటివరకు 13 సార్లు ఒకరినొకరు ఎదుర్కొన్నారు. 7 మ్యాచుల్లో సింధు విజయం సాధిస్తే, 6 మ్యాచుల్లో ఫీ గెలుపొందింది. సింధు.. ఫీ పై చివరిసారిగా 2019లో విజయం సాధించింది. తన తదుపరి పోరులో ఆమెపై గెలిచి.. తన రికార్డ్ను మెరుగుపరుచుకోవాలని సింధు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.