శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (20:43 IST)

మెస్సీతో రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్‌బాల్ గేమ్ (video)

Revanth Reddy-Messi
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
హైదరాబాదులోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో మేటి ఫుట్ బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్ బాల్ గేమ్ ఆడారు. ఈ మ్యాచ్‌ను చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో మెస్సీ-రేవంత్ రెడ్డి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ తాలూకు వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
కోల్‌కతా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో వాటర్ బాటిళ్లు విసిరారు
గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియాలో భాగంగా ఫుట్ బాల్ దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ కోల్ కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంకి వచ్చాడు. ఐతే అక్కడ భద్రతాపరమైన లోపాలు వుండటంతో కేవలం 5 నిమిషాలకే మెస్సీ అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు. దీనితో గ్యాలరీలోని అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. మెస్సీని 5 నిమిషాల పాటు మైదానంలో చూసేందుకు రూ. 10,000 చెల్లించాలా అంటూ మండిపడ్డారు. వాటర్ బాటిల్స్, కుర్చీలు తీసి స్టేడయం లోపలికి విసిరేసారు. తీవ్ర ఆగ్రహంతో నిర్వాహకులను తిట్టిపోసారు.
 
ఈ వ్యవహారంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పందిస్తూ... నిర్వహణాలోపాలు జరిగాయనీ, దీనిపై విచారణ కమిటీని వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అభిమానులకు క్షమాపణలు చెబుతున్నానని అన్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనతో భారతదేశం పరువు తీసారంటూ భాజపా విమర్శించింది. ప్రపంచస్థాయి ఆటగాడు వస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన కనీస భద్రతా చర్యలు కూడా లేకపోవడం దారుణమన్నారు. సీఎం మమత కనీసం ఒక్క కార్యక్రమం కూడా సజావుగా నిర్వహించడం చేతకాదనీ, అక్కడి వచ్చిన అభిమానులకు అతిథులకు ఏమైనా జరిగి వుంటే బాధ్యత ఎవరిది అని ప్రశ్నించారు.

సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ లేదు: WFH ఉద్యోగి నాటకాలు, పీకేయండంటూ కామెంట్స్

సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ లేదు: WFH ఉద్యోగి నాటకాలు, పీకేయండంటూ కామెంట్స్WFH... వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని కొంతమంది ఉద్యోగులు చిత్తశుద్ధితో చేస్తుంటే మరికొందరు పూర్తిగా బాధ్యతారాహిత్యంగా చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఇటువంటివారి వల్ల పూర్తిస్థాయిలో పనిచేసేవారి పట్ల కూడా వ్యతిరేక భావన కలుగుతోంది. తాజాగా ఓ కంపెనీ మేనేజరుకి తన కింద పనిచేసే ఉద్యోగి చుక్కలు చూపించాడు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సౌకర్యాన్ని దుర్వినియోగం చేసాడు. భార్యతో హాయిగా డెహ్రడూన్ వెళ్లి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ... సరైన సమయానికి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయకుండా తాత్సారం చేసాడు. అదేమని అడిగితే... సార్, ఇక్కడ పవర్ కట్, నెట్ పని చేయడంలేదు అంటూ రోజుకో మాట చెప్పి విసిగించాడు.

పార్లమెంటులో అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు బ్రేక్.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న వైకాపా

పార్లమెంటులో అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు బ్రేక్.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న వైకాపాకేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టాలని భావించింది. సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా అది జరగలేదు. కానీ కేంద్రంలోని ఎన్డీఏకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది. ఆమోదం లాంఛనప్రాయంగా మారుతుంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తప్ప, ఏ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అమరావతిని వ్యతిరేకించదు. వైకాపాకు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో పరిమిత బలం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర పార్టీల నుండి రాజధానికి ప్రతిఘటన కనిపించడం లేదు. ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడంలో జాప్యం జరగడం పట్ల వైకాపా కాంగ్రెస్ నాయకులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

రెడ్ బుక్ పేరెత్తితే కొడాలి నాని వెన్నులో వణుకు : మంత్రి వాసంశెట్టి

రెడ్ బుక్ పేరెత్తితే కొడాలి నాని వెన్నులో వణుకు : మంత్రి వాసంశెట్టివైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి నానిని ఉద్దేశించి ఏపీ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. నారా లోకేశ్ చేతిలో ఉన్న రెడ్ బుక్ పేరు ఎత్తితే కొడాలి నాని వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఆరోపించారు.

తరగతిలో పాఠాలు వింటూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన పదో తరగతి విద్యార్థిని (video)

తరగతిలో పాఠాలు వింటూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన పదో తరగతి విద్యార్థిని (video)గుండెపోట్లు విద్యార్థులను సైతం వెంటాడుతున్నాయి. పరీక్షల సమయం కావడంతో తీవ్రమైన ఒత్తిడి కారణంగానో లేదంటే నిద్రలేమి కారణమో తెలియదు కానీ పదో తరగతి విద్యార్థిని గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. తరగతి గదిలోనే మాస్టర్ పాఠాలు చెప్తుండగా పాఠాలు వింటూ బెంచ్ మీదనే కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురంలో చోటుచేసుకుంది.

అమరావతిలో భూమిలేని పేదలకు పింఛన్లు

అమరావతిలో భూమిలేని పేదలకు పింఛన్లునవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో భూమిలేని పేదలకు పింఛన్లు ఇవ్వడానికి క్యాపిటల్ రీజినల్ డెవలప్‍‌మెంట్ అథారిటీ(సీఆర్డీయే) నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు సీఆర్డీయే త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశంలో మొత్తం 4929 మందికి పింఛన్లను తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సమ్మతం తెలిపారు. అలాగే భూమిలేని పేదలకు కూడా పింఛను ఇచ్చేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

వృష‌భ‌ నుంచి తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధాన్ని తెలియజేసే అప్పా సాంగ్ రిలీజ్

వృష‌భ‌ నుంచి తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధాన్ని తెలియజేసే అప్పా సాంగ్ రిలీజ్కంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్ లాల్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం వృష‌భ. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి అప్పా.. అనే సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. తండ్రీ కొడుకుల మ‌ధ్య ఉండే ప‌విత్ర‌మైన, గొప్ప‌ అనుబంధాన్నితెలియ‌జేసే ఈ పాట సినిమాకు ఆత్మ‌, వెన్నెముక లాంటిది. దీంతో సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు ఎమోష‌న‌ల్ స్టార్టింగ్ దొరికిన‌ట్ట‌య్యింది. సామ్ సి.ఎస్ సంగీతం అందిస్తోన్న ఈ చిత్రంలోని ఈ పాట‌ను హిందీ, క‌న్న‌డ‌, తెలుగులో విజ‌య్ ప్ర‌కాష్.. మ‌లయాళంలో మ‌ధు బాల‌కృష్ణ‌న్ పాడ‌గా, సాహిత్యాన్ని మ‌ల‌యాళంలో వినాయక్ శ‌శికుమార్‌, తెలుగులో క‌ళ్యాణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి త్రిపుర‌నేని, హిందీలో కార్తీక్ ఖుష్‌, క‌న్న‌డ‌లో నాగార్జున శ‌ర్మ అందించారు. ప్ర‌తి రైట‌ర్ త‌న పాట‌లో త‌మ సంస్కృతిని మిక్స్ చేసి ఎమోష‌న‌ల్ ట‌చ్ ఉండేలా చూసుకున్నారు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ షో విజేతగా నిలవడానికి తన ప్రయత్నాలలో ఏ అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. టికెట్ టు ఫినాలే కోసం జరిగిన ఒక టాస్క్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు. సాధారణంగా, ఇలాంటి టాస్క్‌లలో ఒకరు మాత్రమే గెలిచి ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం పొందుతారు. మొదటిసారిగా, షో నిర్వాహకులు రెండవ ఫినాలే టికెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
